Antes de ser estrenada, “Spider-Man: No Way Home” se convirtió en la película con más ventas de Marvel Studios #1Dic

La película “Spider-Man: No Way Home” dejó en evidencia que es el material más esperado por los fanáticos del cine. Este film llegará a los cines del mundo a mediados de diciembre, y su prevente rompió todos los récords en tan solo minutos: los fanáticos compraron tantos boletos, que la convirtieron en la película de Marvel Studios con mejor desempeño de ventas.

Por tan solo existir la incertidumbre de qué sucederá en la película, ya que hay una gran cantidad de fanáticos que especulan en la posibilidad de un «Multiverso» donde se encuentren los diferentes protagonistas de las películas de Spiderman, ha generado que «Spider-Man: No Way Home” sea valorada en demasía.

- Publicidad -

De acuerdo con Fandango, No Way Home tiene el mejor desempeño en ventas del año 2021, superando todos los estrenos de Marvel Studios de este año, como Black Widow y Eternals. Charlie Jatinder, analista de taquillas, resaltó que los tickets vendidos superaron los 3 millones, generando ganancias mayores a los 35 millones de dólares.

Cabe destacar que la preventa fue tan exitosa que tuvo números superiores a los estrenos de películas como: Avengers: Infinity Wars, Spider-Man: Far From Home, Star Wars: The Last Jedi, Rogue One y Star Wars: El Ascenso de Skywalker.