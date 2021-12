Opinión de abogados: Gris, incompetente e ineficaz ha sido la Asamblea chavista #7Dic

Al cumplirse un año de haber sido escogida la Asamblea Nacional chavista, los resultados arrojados hasta ahora son muy escasos. Coinciden con esa apreciación los conocidos profesionales del Derecho y vinculados al quehacer político de la región, José Gregorio Zaá, Macario González y Nancy Rodríguez.

Recordaron que Nicolás Maduro intentó adelantar las elecciones parlamentarias en 2018 y 2019, pero en diciembre del 2020, cuando se llevaron a efecto, la abstención propuesta por el bloque opositor se impuso.

- Publicidad -

Con anterioridad la propia alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, doctora Michelle Bachelet, había afirmado que no había condiciones para elecciones democráticas. Del mismo modo se habían expresado la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto y decenas de naciones.

Por presión del régimen el número de diputados fue elevado a 277 y al final del proceso, el cuestionado CNE informó que había votado el 30, 18 por ciento del electorado, aunque la estimación de la oposición lo situó en el 16 por ciento. En todo caso el porcentaje fue muy bajo comparado con el del 2015 cuando alcanzó el 74, 17 por ciento y el régimen, a través de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, anuló la representación parlamentaria de Amazonas y nunca se decidió convocar a nuevas elecciones para que ese estado tuviera sus parlamentarios, con los cuales el Poder Legislativo tendría mayoría absoluta.

Situación parecida se ha repetido ahora en Barinas con las votaciones para la gobernación, en las cuales después de triunfar Freddy Superlano ha sido anulado el resultado y convocado a un nuevo proceso para enero del próximo año.

Acelerador

El doctor Zaá declaró que la Asamblea chavista apretó el acelerador en materia penal como producto de la visita que hiciera a Venezuela el fiscal de la Corte Penal Internacional, doctor Karim Khan.

Presionado por ello es que se pusieron a hacer revisiones de leyes, para dar la sensación de que adecúan el ordenamiento jurídico en materia a las exigencias tanto del Derecho en el país como del Derecho Internacional.

En ese sentido, están revisando el Código Orgánico Procesal Penal y otras leyes, acaban de sancionar la Ley orgánica sobre derechos de la mujer a una vida libre de violencia, y probablemente se ocupan de la Ley del presupuesto para adaptarlo a la reconversión del denominado bolívar digital.

Este es un parlamento muy gris, que no sesiona, que no delibera y que son levantamanos. Y la mejor muestra la tenemos con los parlamentarios de Lara que hasta ahora no han abierto la boca porque no se les permite.

Si me pidieran que hiciera una calificación del cero al veinte puntos, le pondría 0,1. Y eso por firmar la lista de asistencia.

Quien interviene es Jorge Rodríguez, que es un polivalente, ya que actúa como parlamentario unas veces, otras como diplomático y encabeza la delegación del régimen en las conversaciones en México y como asesor del CNE para anular las elecciones en Barinas o para cualquier otra función que le asigne Maduro.

Fracaso

Es una entelequia, que escogió el Psuv entre gallos y medianoche y su objetivo era anular a la auténtica Asamblea Nacional electa en el 2015 y es la reconocida por la mayoría de los venezolanos, manifestó Macario González, quien dirigió la MUD en Lara.

Los diputados de la Asamblea presidida por Juan Guaidó que están luchando por restablecer la democracia son ampliamente conocidos; pero, la que preside Jorge Rodríguez es un ente que no le ha hecho ningún aporte a Venezuela, ya que el país está sumido en un terrible caos de servicios públicos y en la hiperinflación más alta del mundo.

Sus 277 miembros son inútiles, ya que no han podido hacer nada por defender la soberanía en el Esequibo y dentro del país hay territorios ocupados por fuerzas irregulares, pero ni siquiera se les ha ocurrido hacer ningún pronunciamiento al respecto.

Definitivamente, es una entelequia sorda, muda y ciega, afirmó. No ha pensado en darle buen uso a los recursos, mejorando los salarios de médicos, educadores y de los trabajadores de la propia administración pública, que en este diciembre no podrán, rompiendo con la tradición, tener una cena navideña porque el aguinaldo no alcanza para comprar la harina para las arepas.

Aunque sigue el régimen obligando a esa entelequia a seguir buscando la forma de hacer un Estado comunal, fracasará porque los venezolanos defenderán el derecho a la propiedad y a vivir en democracia.

Incompetente

Constitucionalmente, la Asamblea Nacional tiene tres funciones fundamentales: legislar, nombrar los poderes Judicial, Electoral y Moral, y la más importante, el control del Ejecutivo, tanto de los programas como del aspecto administrativo.

Poco es lo que ha hecho en su tarea legislativa, porque al régimen no le interesa ese tema; a excepción del Consejo Nacional Electoral, nada ha hecho por los otros poderes y tampoco nada ha hecho en lo que respecta al control de los dineros que maneja el régimen. Ningún ministro ha sido interpelado por la cámara. Ni siquiera el de la salud cuando la pandemia china está haciendo estragos, sobre todo en las zonas más deprimidas del país.

Se ha mostrado incompetente y no puede exhibir resultados que beneficien a la población porque los problemas se han agravado y ni siquiera ha mostrado interés por la salud pública, porque los hospitales se encuentran abandonados, la gente ahora muere en mayor número porque la pandemia está acabando primeramente con la vida de médicos y demás trabajadores de la salud, muy mal pagados por cierto, que están sacrificando su existencia en las peores condiciones que presentan los centros dispensadores de salud.

El 5 de enero cuando debe presentar cuentas, quedará muy mal, aunque Jorge Rodríguez saldrá diciendo que Venezuela será una potencia, pero en materia de pobreza extrema, comentó la doctora Nancy Rodríguez.