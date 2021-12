Son titulares martes #7Dic

Unidad postulará a Sergio Garrido para las elecciones de gobernador en Barinas.



Inhabilitan a Julio César Reyes, quien era la segunda opción de la oposición para la gobernación en Barinas.



“A lo mejor dicen que me inhabilitan porque soy marciano”: Sergio Garrido, candidato de la Unidad en Barinas



José Guerra a Claudio Fermín: Vas a Barinas solo a tratar de dividir los votos de la oposición y favorecer al PSUV.



Ni la UE ni el Centro Carter observarán elecciones del 9E en Barinas



Julio Borges reitera su solicitud de derecho de palabra para la próxima sesión de la Asamblea Nacional



Trabajadores de Corpoelec iniciaron gira de protestas en las 34 oficinas de Lara



Súmate denunció que medios afines al régimen de Maduro favorecen al candidato de Barinas por el PSUV



Hasta mil dólares en combustible pagan transportistas para hacer un viaje desde Puerto Cabello



Sector calzado no aguanta la competencia desleal



Dos delincuentes muertos y un policía herido tras enfrentamiento en Barlovento



La FANB neutralizó un avión que intentó ingresar de manera ilegal al territorio venezolano



El grupo delictivo El Tren del Llano asegura que sigue activo en Sucre



Hidrolara redujo servicio de agua hacia Barquisimeto, Quibor y El Tocuyo



Enrique Márquez, rector del CNE: La proliferación de inhabilitaciones políticas por la vía de la Contraloría General de la República es absolutamente inconveniente en la ruta de rescate de la confianza en el voto y del fortalecimiento de la Constitución.



Los venezolanos se resignan a vivir sin un cambio claro de Gobierno en el horizonte. La población intenta mejorar sus condiciones en el día a día y se olvida de la política.



Nuevos almacenes y automercados debutan en el este de Caracas mientras la tragedia social sigue su curso



Antonio Ecarri Bolívar e Isadora Zubillaga sustituyen a Borges en Cancillería del interinato.



Movimiento exige al CNE que permita la activación de referéndum revocatorio en Venezuela.



Juicio contra Alex Saab se pospone hasta que se defina si tiene o no estatus diplomático.



Julio Borges: «Creo que es el momento de buscar una renovación en Primero Justicia».



Control Ciudadano: Fuerzas de seguridad del régimen de Maduro abatieron a 73 personas en noviembre. La organización señaló que “la mayoría” de estas muertes pueden ser calificadas como “ejecuciones extrajudiciales.”



El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, dijo que su investigación en Venezuela por supuestos crímenes de lesa humanidad “no está en el negocio de un cambio de régimen” y que la CPI “solamente trata de abordar la impunidad e investigar de forma independiente”.



La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad quiere visibilizar a las víctimas que migraron. El coordinador, Alonso Domínguez, explicó que el proyecto tiene conexiones con el Panel de Expertos de la OEA. La intención es identificar a las víctimas que emigraron y no denunciaron los hechos cometidos por funcionarios del Estado.



Padre del fotógrafo detenido: «Mi hijo no voló el dron en la refinería Amuay». Se cumplieron 23 días de la detención del fotógrafo por volar, presuntamente, un dron en las inmediaciones de la refinería Amuay



“Casa por cárcel no es libertad”: Juan Requesens cumplió 1.217 secuestrado por el chavismo.



El gobernador saliente de Zulia, Omar Prieto, cedió a Corpozulia, la administración del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez antes de entregar la Gobernación de Zulia al opositor Manuel Rosales.



Lara. Sindicato: Corpoelec suspende salarios y bonos a trabajadores que participan en protestas.



Ratifican las credenciales del representante de Maduro como embajador de Venezuela ante la ONU.



Disidentes de las FARC asesinan a ‘El Paisa’, uno de sus comandantes más sanguinarios. Su grupo se disputaba con las nuevas FARC el control territorial de las áreas donde florecen los cultivos de coca, el narcotráfico y las minas de oro.



CCM rechaza traspaso del Camlb a Corpozulia: «Carece de justificación»5805:30

Régimen de Maduro mantiene en enfermedad y muerte a los ciudadanos, asegura Dip. Figuera.



Maestros regionales exigen devolución de apartamentos invadidos



De una cuchillada en el cuello asesinaron a una estadounidense en Boca de Uchire



Güiria a un año del último naufragio: «Todo quedó en una lista de muertos porque no se ha hecho nada por la gente»



Exrector de la UCV Antonio París señaló que la comunidad universitaria se ha puesto indolente



Cansancio y decepción: venezolanos se alejan más de la política al ver que no hay un cambio claro en el horizonte.



Nuevas construcciones de los enchufados chavistas en Los Roques, tienen al archipiélago a la orilla de un desastre ambiental



«No es la forma»: hasta los twitteros chavistas critican las inhabilitaciones como arma política



Comunidades de toda Venezuela en riesgo a falta de alumbrado público.



Los robos y las extorsiones azotan en Navidad en Venezuela



Universitarios despliegan pancarta en el Guaire en protesta contra protectora de la UCV



El número de venezolanos en España se ha duplicado desde 2015 por la crisis provocada por Maduro



El presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, reportó que en Venezuela se detuvo la caída de la economía, sin embargo sostiene que «no habrá una reactivación importante si no se logra una reinstitucionalización, si no se arregla el problema político».



El gobierno nacional informa de casos de Covid-19 de nuevos: 543, Fallecidos: 9



Dólar: 4,63 Bs/$ / Promedio Paralelo: 4,72 Bs/$ / Bitcoin 49,961.00 $



BCV inyectó esta semana US$65 millones a la banca



José Guerra: Reservas internacionales del Banco Central de Venezuela en “nivel muy crítico”



Un futuro incierto: Venezuela podría salir de la hiperinflación pero dejará un alto costo de la vida en dólares.



Cámara Inmobiliaria indica que “este es el momento” de comprar e invertir en Venezuela.



Wall Street: tras una semana dura, el Dow Jones repunta ante un menor temor a la variante Ómicron.



“Hackers” roban casi 200 millones de dólares a plataforma de intercambio de criptomonedas BitMart



Papa Francisco: “Los pecados de la carne no son los más graves sino la soberbia y el odio”.



EEUU acelera la autorización de las vacunas actualizadas contra la variante Ómicron.



Las autoridades de Estados Unidos pidieron a sus ciudadanos evitar viajar a una decena de países, entre ellos Francia y Portugal, pese a sus altos índices de vacunación, en medio de un nuevo brote epidémico de coronavirus en Europa.



Escándalo en Reino Unido: hallaron restos de cocaína en once lavamanos del Parlamento británico



El Parlamento británico estudia usar perros antidroga para combatir el consumo interno de cocaína.



Ucrania pide a las fuerzas occidentales que envíen instructores militares al frente de guerra.



EEUU está dispuesto a aumentar sus tropas en Europa del Este si Rusia ataca a Ucrania.



Nuevo Gobierno de Honduras enfrentará deuda, déficit eléctrico y subempleo



Italia intenta contener al coronavirus en Navidad y limita la vida social a los no vacunados



La ONU pide la liberación de la líder birmana y premio Nobel de la paz, Aung San Suu Kyi



Crucero llegó a Nueva Orleans con más de 15 contagios de Covid-19: reportan casos de la variante ómicron



Polémica por una foto navideña de un congresista de EEUU rodeado de sus familiares fuertemente armados.



Colombia exigirá desde el 14 de diciembre un certificado de vacunación contra la COVID-19 para acceder al país



Dos hijos del presidente Ortega integran misión oficial de Nicaragua en Rusia



Suben a 48 los muertos en choques tribales en Darfur tras riña en un mercado



Arrestado el presidente del Sampdoria por crímenes corporativos y quiebra



Decenas de afganos exigen igualdad para las mujeres y un Gobierno inclusivo



EE.UU. entra en contacto con Guinea Ecuatorial por posible base militar de China



Argentina asumirá por primera vez la presidencia del Consejo de DDHH de la ONU



El papa Francisco rechaza eliminar la palabra Navidad en un documento de la UE



Legislación de Irán pone en peligro a las mascotas: “Los perros y los gatos son impuros”5905:30

- Publicidad -

Francia cierra las discotecas durante cuatro semanas para contener el avance de la pandemia



Estudio revela que vacunados contra Covid-19 son menos contagiosos si se infectan



Bielorrusia anuncia embargo a productos y sanciones a aerolíneas occidentales



Esposa del “Chapo” Guzmán, Emma Coronel estaría cooperando con EEUU



EEUU está dispuesto a aumentar sus tropas en Europa del Este si Rusia ataca a Ucrania



Nueva York introduce la vacunación obligatoria contra el covid-19 para todos los empleados del sector privado



Defensoría del Pueblo peruana asegura que gobierno de Pedro Castillo no garantiza la libre labor de prensa



Una empresa de EEUU despide a 900 trabajadores a través de Zoom.



Modelo fue arrestada por filmar video mostrando sus partes íntimas en un aeropuerto de Indonesia



Ascienden a 15 los muertos y 27 los desaparecidos por erupción de un volcán en Indonesia



FDA aprueba gotas contra la presbicia



Google extiende la carpeta privada de fotos a más teléfonos Android



Buenas noticias para los fans de Marvel: Charlie Cox volverá a interpretar a Daredevil



Un total de 93 películas aspiran al Óscar a mejor película internacional



Don Omar actuará en la final de Miss Mundo 2021 en Puerto Rico



Sony prepara una nueva suscripción para competir con Xbox Game Pass



Revelan que príncipe William tuvo un «cyber romance» con Britney Spears



Soledad Bravo: Dar un concierto después del Covid-19 da miedo



Douglas Tapia viste a venezolanas en el Miss Universo y Miss Mundo



Champions: Ramos ausente de nuevo para el duelo contra el Brujas



Brasil cierra los Juegos Panamericanos Junior en primer lugar del medallero



China tacha de «manipulación política» el boicot de Washington a los JJ.OO. de Pekín



EEUU no enviará representante oficial a los Juegos Olímpicos de invierno Pekín 2022



Venezuela cerró los Juegos Panamericanos Junior con 36 medallas: 7 de oro, 8 de plata y 21 de bronce



William Contreras se alzó como «Rey del jonrón» por segundo año consecutivo.