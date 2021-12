COLUMNA El rincón de los miércoles #8Dic

Regresamos a nuestra cita semanal después de transcurrido suficiente tiempo después de las elecciones del día 21. Nada nuevo bajo el sol. Los ganadores del proceso siguen celebrando y los que perdieron intentan explicarse la debacle a la espera de una nueva propuesta electoral a ver si cambia el panorama. Las comunidades siguen reclamándole a los recién llegados una mejora de los servicios públicos que siguen en mora sin saber qué hacer para obligarlos a cumplir las promesas de la reciente campaña. No están, seguramente, los que ganaron las elecciones, pero hay una pequeña esperanza para que esto suceda en el menor tiempo posible, esto es, la solución del problema del agua, normalidad en el servicio eléctrico y un trabajo más eficiente de la municipalidad que se ha olvidado de la ciudad.. Barquisimeto se merece merece un mejor tratamiento para mejorar su imagen, como arreglo de sus calles y avenidas, con sus respectivas aceras,demolición de tantas construcciones ilegales que afean la ciudad, mejorar hasta donde se pueda el transporte público, etc, etc. ¡Será exigirle mucho a as nuevas autoridades, o lo dejamos para después…. Soledad Bravo, nuestra exímia interprete nacional ha llevado a España y su música para complacer, no solo a los madrileños, sino a los miles de compatriotas que residen en esa hermosa ciudad. Ella, como siempre, derrocho ese temperamento que siempre hemos aplaudido y dejó un menaje de fe y esperanza como era de esperar entre nuestros compatriotas que llenaron sus espacios… José Luis Yépez y Carlos Guerra nos invitaron a participar activamente en su programa dominical dedicado a quienes nacimos en esta tierra de gracia. Magnífica oportunidad de reencontrarnos y homenajear al Barquisimeto de nuestro más caro afecto. Volver al pasado en los recuerdos fue una experiencia inolvidable

II

No será tan feliz nuestra navidad a causa de la terrible pandemia que sufrimos en todo el planeta, decenas de amigos, conocidos y por conocer, han dejado de estar, víctimas de ese virus, entre ellos Arquímides Rivero, a los 91 años. Se le recuerda como un personaje muy querido el mundo del entretenimiento produciendo las radionovelas más populares y telenovelas muy recordadas por el gran público. Rivero vivía hace algún tiempo en Miami… 800 goles ha sumado Ronaldo en su brillante carrera, 150 con la camiseta del Real Madrid. Hoy puede considerarse como el mejor futbolista del mundo, respetando, por supuesto, a Leonel Messi; quien celebra por su parte otro Balón de Oro. Ustedes se preguntarán por el nombre del mejor de ese grupo, incluyendo a Diego Armando Maradona en su mejor época y no dudo en mencionar a Cristiano como el titular de esa distinción… PROMAR, el canal que transmite desde nuestra capital, ha renovado su personal femenino, como lo estamos viendo desde hace algunas semanas, las chicas están de concurso… NETFLIX, los que están enganchados en esta oferta cinematográfica esperan con ansiedad al nuevo fenómeno coreano, una serie con el título Rumbo al Infierno, que figuran entre las diez más vistas en 93 países y segunda en total en todo el mundo, sumando 43 millones de horas consumidas en 48 horas…

III

Leydy Gómez, la exgobernadora del estado Táchira ha puesto el acento en su gestión antes de entregarle el poder al nuevo gobernador haciendo público un balance que enaltece su actuación como líder de la región y promete una lucha sin tregua para mejorar las condiciones de su pueblo. Leydy, sin duda, es una de esas mujeres que merecen cualquier posición en la política nacional, como lo demostró en sus años de servicio al Táchira. Hoy no preguntamos quien está de cumpleaños, si no quienes fallecieron. Una clara demostración, de la terrible pandemia que azota a este país, y a muchos en el continente. Lo mas recomendable, es continuar con el distanciamiento social para evitar, en primera opción los contagios. Hasta ahora, la estadísticas conocidas son poco fiables.

