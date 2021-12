Fedecámaras: En el 2022 el sector privado venezolano podría subir 7 puntos #13Dic

El presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández dijo este lunes que esperan que el sector privado suba al menos 7 puntos el próximo año, pese a que el PIB mantiene números negativos.

Expresó;“este año resultó más o menos como lo esperábamos. El PIB, probablemente, cierre en números negativos y en algunos aspectos, en el sector privado se puede ver una mejoría importante que haga ver como se revierte la curva. Todo apunta a que, a pesar de no tener cifras oficiales, el consumo privado subió en 7 puntos”.

Al tiempo que destacó que esto se debe a la dolarización que trajo como consecuencia la recuperación del crédito comercial.

Sin embargo, Fernández subrayó que no se puede hablar de crecimiento sino de recuperación porque no se ha llegado a los niveles que se tenían antes. «El esfuerzo que hicieron para no seguir cayendo, es bueno que la gente trabaje por su cuenta, pero hay que diferenciar la persona que trabaja porque quiere de la que trabaja por necesidad».

Asimismo, indicó que el alto encaje legal genera que la banca no pueda ayudar a la reactivación económica.

Al ser consultado sobre la actual relación que tienen con el gobierno, Fernández declaró que no tienen conversaciones fluidas. “Tenemos una relación de respeto. No hay una comunicación fluida como la gente piensa. Esas negociaciones no hay. Lo que ha habido son encuentros puntuales para resolver temas específicos. En noviembre lo que hubo fue conversaciones a nivel local y regional entre alcaldes y gobernadores”.