OPINIÓN Reflexión en positivo: Más participativo en el bien y en el desarrollo del país #16Dic

A pesar de tantas malas noticias donde somos bombardeados por los cuatro costados y la mala dirección y fe de quienes dirigen el país, seguimos respondiendo y respirando en positivo, esto tanto la fuerza espiritual y mental de los venezolano que nos deseamos el bien uno al otro que nos convertirán en triunfadores más temprano que tarde y nos dará la razón de que siempre el bien triunfa y esos buenos deseos es lo que aquí sobra y hasta con inclusión; no dudemos de que hasta el que se considera culpable también sufre y en el fondo desea reparar los daños causados, sentirse libres de culpa y ser buenos ciudadanos, participativos en el bien y en el desarrollo en positivo, como es el deseo de todo buen hijo de esta nación; ser un ciudadano de primera, sentirse orgulloso de ser natural de esta patria, respetar su señorío, actuar en su defensa con valentía, talento y elegancia, con ideas firmes y mente clara como lo fueron nuestros antecesores, con participación e historia y admiración del mundo; severos con los malos venezolanos que han abandonado su idiosincrasia, nuestros valores y costumbres de una forma muy cruel y dramática, difícil de asimilar, pero muy pronto lograremos con la bendición de Dios seguir el camino del amor, la paz y las necesidades primordiales como es la salud, los alimentos, la educación y la reconciliación, a tantos profesionales hoy maltratados como son los educadores, que están tan cruel mente abandonados, careciendo de todo y pagando pecados que no han cometido.

Todas estas preocupaciones sin duda serian combatidas y vencidas de las forma más noble, debemos encontrar la salida, voluntad es lo que abunda, sobre todo en nuestro Estado Lara, donde por suerte somos un estado especial, como unas potentes instituciones abocadas al positivismo y ver el santo donde está el pecador, cada una de estas instituciones de forma amigable con todo amor se discuten el primer puesto por lo mejor, eso no se ve sino en el Estado Lara y veo que pronto por medio de estos voceros, dignas personas que desinteresadamente con todo su amor y dignidad apuestan al bien, a la buena educación con el amor y la paz; Instituciones como Fundasab dirigida y presidida por el talentoso, aventajado y apasionado a servir con amor con desprendimiento de ambiciones personales; ¿Quién no va acompañar al Dr. Marcos Tulio Mendoza Dávila? su deseo de servir al país; Aula Abierta al Ciudadano cada día más concurrida, necesaria e indispensable, estos notables educadores que no hay palabras para expresarle nuestra gratitud por su invalorable aporte, hablo subrogándome la voz de la sociedad larense y la Región Centro Occidental; Consejeros de la Ciudad Milagros Gómez de Blavia y su incansable equipo en busca de lo mejor para la ciudad que queremos, amamos y no dudamos de los éxitos logrados y por venir; profesora Diana Bustillo coordinadora y junto a un valioso grupo de intelectuales , ¿ quién no va acompañar a Diana? en tan nobles inquietudes y su deseo de ver una patria mejor. Más yo, que le debo gratitudes.

- Publicidad -

Universitas cuna del talento que reúne a un grupo de personas notables, donde abunda el talento y lo comparten con sobrada bondad y buscan como todos un mejor país y la búsqueda de una buena educación, un mejor y solvente nación, mis deseos porque estos apostolados gocen de suerte y sus muchos talentos sirvan de ejemplo en el engrandecimiento de la patria; Asela-Asociación de Escritores del Estado Lara presidida por el Abogado Geramel Castellano, siempre de corazón, razón y sentimiento con sus escritos; como se hace presente en los acontecimientos del estado y el país de forma poética que se dice el sentir y pensar doble y de corazón.

Fundación Amigos del casco histórico, siempre alerta y por el mismo rumbo en busca de los mejor para la ciudad y aportando hasta donde mas no puedan por el bienestar de la ciudad, esta fundación la coordina muy acertadamente Raúl Azparren, Yuyita de Chiossone y Reinaldo Rojas quienes no escatiman esfuerzo para su buen funcionamiento.

Red de Instituciones Larenses quien siempre adelante en lo que se relaciona con aportes positivos y soluciones de inmediato, sin restringir voluntades en participar en favor de lo que sea bueno para el país.

Proinlara siempre alerta en la creatividad y promoción de nuestro estado con la esperanza fija en tener una agenda llena donde promocionar las cosas buenas y el desarrollo integral de nuestra nación, de eso sabe el doctor Antonio Morales quien maneja dicha institución muy acertadamente con voluntad y espíritu de servicio.

Consejo de solución de conflicto del Colegio de Abogado del Estado Lara Doctora Nelly Cuencas de Ramírez, con su gran espíritu de servicio a cualquier costo y riesgo, siempre que sea para contribuir a soluciones de conflictos y sentirse muy feliz al ver solucionado su trabajo y no ha sido en vano, yo digo que la doctora Cuenca de Ramírez es como esas almas buenas que la puedes ver en todas partes.

Movimiento Vino o Fundación Vino Tinto muy bien dirigida por el joven abogado con su bien formado equipo, cada día avanza más en defensa de los dichos humanos como factor de defensa donde sea necesario su presencia.

Transparencia organización internacional de gran prestigio que fomenta la ética y busca el buen comportamiento por medio de arduos trabajos pero con resultados positivos, adelante Yoneyda, usted no está sola, la acompaña su espíritu como de todo buen venezolano y su trabajo digno de admiración.

Red Larenses de derechos humanos coordinada por el profesor Nelson Fréitez, sobre cargado de voluntad, haciendo su trabajo con todo amor y dejando huellas en positivo y aportes que no dejan dudas de un ciudadano de primera, el aprecio y admiración que sentimos por ti es mucho más fuerte que el árnica, sigue luchando por nuestra patria, no estás solo.

A todos mis amigos, lectores de el Diario el Impulso y personal que laboran en ello un fuerte abrazo y una feliz navidad.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]