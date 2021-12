OPINIÓN El régimen avanza y debemos detenerlo #23Dic

Fiel a las asesorías de la inteligencia cubana, formada dentro del pensamiento leninista, la nomenclatura del régimen usurpador venezolano avanza sinuosamente en sus planes totalitarios que incluyen excluir definitivamente a nuestro país de la modernidad de la civilización occidental para tenerlo sometido mediante apariencias de un falso repunte de la Economía y la perpetuación de dádivas a los sectores más deprimidos de la población para ejercer sobre ellos un control social que les asegure su permanencia en el Poder.

Una de las estrategias favoritas del régimen es la de dar grandes pasos hacia adelante y luego retroceder un poco a la espera que el país vaya asimilando gradualmente los nuevos esquemas políticos y legales que ellos promueven y realizan. A diferencia de la oposición democrática que actúa sobre objetivos inmediatos los personeros del régimen actúan de forma calculada, planificada y organizada, acoplándose a las circunstancias colectivas de cada momento.

Recordemos que en Agosto del 2007 Hugo Chávez Frías recibió una gran derrota con el rechazo de la población venezolana a su propuesta de reformar la Constitución para incluir su reelección indefinida y también introducir nuevos artículos que formalizaban legalmente el sistema comunista en Venezuela. Fue derrotado por un margen pequeño pero histórico, porque allí la mayoría indicó su apego irrestricto al sistema de libertades económicas, políticas y sociales.

Hugo Chávez admitió su derrota calificando la victoria opositora de manera soez y destemplada. Acusó el golpe pero no se rindió ante las evidencias y en Diciembre del 2008 propuso a la Asamblea Nacional un nuevo referendo para enmendar la Constitución y cambiar artículos con el objetivo de permitir su reelección, algo que ya se le había negado, que no podía plantearse nuevamente pero sobre lo cual no hubo una oposición solida, integral y contundente, en bloque. Porque no la hubo, busquemos explicación: En noviembre de ese 2008 se realizaron elecciones para Gobernadores y Alcaldes y por ello las maquinarias partidistas estaban en apresto operativo. La propuesta de Enmienda incluía la reelección indefinida de Alcaldes y Gobernadores, entonces todos los ganadores hicieron causa común con el objetivo de Hugo Chávez de eternizarse en el cargo. En esas elecciones regionales la oposición ganó entre otras, las gobernaciones de Miranda, Zulia, Táchira y Carabobo, entidades donde también la aprobación de la Enmienda en Febrero del 2009 obtuvo mayoría.

Así vemos como el régimen logra neutralizar a la oposición democrática administrando sus emociones, siempre centradas en la obtención de espacios políticos propios, sin importar los postulados legales básicos que sostienen la institucionalidad democrática. Es duro decirlo y nos duele, pero las pruebas a este respecto son irrefutables. El último ejemplo lo tenemos con las pasadas elecciones regionales, antes que convertirlas en un plebiscito que hubiéramos ganado por un millón de votos de haber presentado candidatos unitarios, la aspiración por los cargos se impuso, la oposición fue dividida y el régimen pintó nuevamente el mapa venezolano de rojo.

Que viene ahora. La respuestas es sencilla, el régimen continuará con sus planes de instalar en Venezuela un sistema comunista. En el Referendo por la Reforma del 2007 el pueblo negó esta propuesta, no obstante la Asamblea Nacional acaba de aprobar leyes comunales que consagran legalmente al comunismo, aun en contra de la Constitución y de la voluntad del pueblo expresada en esa consulta. El régimen dio ese gran paso formal y luego se replegó porque necesitaba triunfar en las elecciones regionales y municipales. Lograda esta meta aguarda que la sociedad como un todo vaya asimilando el nuevo esquema del parlamento y las ciudades comunales. Ya el paso hacia adelante lo dieron, se replegaron un poco porque las elecciones implican la movilización de calle y su plan comunista deben aplicarlo en frío.

Ante este escenario debemos generar una respuesta solida que evite la ejecución de estas leyes comunales que son contrarias a la Constitución. En Lara nos estamos organizando para ello desde la Sociedad Civil. En Enero daremos mas detalles, cuando luego del asueto navideño reanudemos la publicación de nuestros artículos.

Feliz Navidad y un año nuevo de esperanzas para todos.

Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez