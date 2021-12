Son Titulares jueves #23Dic

Casos de COVID-19 en Venezuela 253 nuevos casos y 07 Fallecidos

EEUU frenó ayuda no humanitaria a Venezuela y Cuba por permitir la trata de personas

Volvieron las colas para surtir gasolina

Se registró incendio en una fosa petrolera de Pdvsa en Anzoátegui

Asamblea fraudulenta planea polémica reforma del TSJ chavista a fin de año

No vacunados tienen 20 veces más probabilidades de morir tras contraer Covid-19

Trabajadores de Pdvsa-Petropiar protestaron por mejoras de sus condiciones laborales

Anzoátegui, donde los vecinos hacen guardias nocturnas para evitar que los choros se roben los cables de Cantv

Variante omicrón del coronavirus llegó a Venezuela, con siete casos confirmados

Suspenden tres vuelos humanitarios desde Curazao y Aruba tras conflicto de Delcy Eloína con Países Bajos

Café «Starbucks» en Caracas es pirata, Nestlé alerta sobre fraudes.

«No me pregunten más por el pernil»: Pataleta de alias «Cabeza ‘e mango» indignó a los chavistas

Asamblea fraudulenta planea polémica reforma del TSJ chavista a fin de año

Maduro dijo que explosiones en el Metro de Caracas son por «fallas» de trenes comprados a España

No permitieron operaciones aduaneras por el Puente Santander en frontera colombo-venezolana

Familiares de Javier Tarazona pidieron a Maduro su liberación inmediata

Familia de Juan Requesens denunció violación a sus DDHH y al debido proceso

TSJ de Maduro solicita a Panamá la extradición de una mujer acusada de estafa

Dólar: 4,58 Bs/$ / Promedio Paralelo: 4,69 Bs/$ / Bitcoin 48,336.50 $

Venezuela suscribe «convenio confidencial» petrolero con Guinea Ecuatorial

Rafael Quiroz: «Pdvsa cerrará 2021 con una producción de 800.000 barriles diarios de petróleo»

Unas 150 mil toneladas de caña aportarán cañicultores de Portuguesa a Zafra 2021-2022.

Embajada de México aseguró que no han cambiado los requisitos migratorios para venezolanos

La mayoría de las hospitalizaciones y muertes por Covid-19 son de no vacunados, aseguró la OMS

Colombia extradita a Puerto Rico al ‘César Emilio Peralta, conocido como ‘El Abusador’, una de las personas más buscadas en el mundo

Ecuador anuncia aumento del salario mínimo a $425 mensuales.

Papa pide a Europa una «responsabilidad compartida» ante la migración

Filipinas declara el estado de calamidad en seis regiones tras el tifón Rai

EEUU acusó a Rusia de mantener escalada militar en la frontera con Ucrania

Colombia autoriza retorno a clases presenciales sin límite de aforo

Casos globales de ómicron detectados se cuadriplican en sólo una semana

Nueva York ofrece 100 dólares a quienes se pongan la dosis de refuerzo

Tony Blair llamó ‘idiotas e irresponsables’ a quienes rechazan vacunarse contra el coronavirus

España impone de nuevo el uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos

Maduro dejó a Castillo con los «crespos hechos»: negó ingreso al vuelo que traía de Perú a más de 40 venezolanos deportados

Suecia suspendió las fiestas de fin de año y volverá a exigir PCR a los turistas

Bélgica cierra cines, teatros, salas y gradas por ‘miedo’ a la variante ómicron

Amazon vuelve al uso de las mascarillas en sus almacenes por el avance de ómicron

Colombia niega el desembarque a un crucero turístico por contagios de la covid-19

El ejército de EEUU desarrolla una súper vacuna contra todas las variantes del coronavirus

Experta estadounidense aseguró que ómicron es “el segundo virus más contagioso en el planeta”

Los contagios por la covid-19 rozan los 9.000 en Portugal, la cifra más alta desde febrero

Cuba confirma 80 casos más de covid-19 y supera los 964.000 en toda la pandemia

El Reino Unido supera los 100.000 contagios por coronavirus en un día, por primera vez

Autoridades sanitarias de EEUU autorizan la píldora contra el Covid-19 de Pfizer

Piden cadena perpetua contra cuatro acusados de derribar el avión MH17 malasio donde murieron más de 200 personas

Al menos 64 personas murieron en un naufragio en la costa de Madagascar

Los talibanes retiran fotos de mujeres de los salones de belleza de Kabul por considerarlas “contrarias al islam”

Condenaron a profesor de química de Harvard por ocultar un sueldo paralelo del régimen chino

Joe Biden ofrecerá 20 mil visas a trabajadores temporales para reactivar la economía estadounidense

López Obrador anuncia que EEUU autorizó la venta de la refinería Deer Park a Pemex

Escasez en Cuba: santeros invocaron a la tierra para pedir más alimentos

Un millar de personas celebran en Stonehenge el ‘fin de la noche más larga’

‘Esto es tan injusto’, dice Kim Kardashian sobre la condena de 110 años de cárcel a un camionero cubano en Colorado

China confina Xi’an, ciudad de 13 millones de habitantes, por un rebrote

Daniel Ortega excarcela a más de 1.000 presos comunes, pero mantiene entre rejas a cerca de 160 presos políticos

Portugal adelanta y endurece las restricciones contra el coronavirus: cierre del ocio nocturno y teletrabajo obligatorio

Aprueban el primer medicamento inyectable para prevenir el VIH

La cápsula Dragon de SpaceX se acopló con éxito a la EEI

El Venezolano Horacio Gutiérrez es el nuevo asesor general de Walt Disney Company.

Marvel Studios lanza oficialmente el avance de «Doctor Strange in the Multiverse of Madness».

“El burrito sabanero”, en la lista Billboard de las 100 mejores canciones navideñas de la historia

Tribunal Supremo de España anula una multa de 2,1 millones de euros a Piqué

Manu Ginóbili, candidato a entrar en el Salón de la Fama del baloncesto

Yulimar Rojas es nombrada Mejor Atleta de Latinoamérica y el Caribe de 2021

Aplazan el maratón y el medio maratón de Barcelona por la crisis sanitaria del covid

Espectacular GOLAZO de Darwin Machís contra el Atlético de Madrid le da la vuelta al mundo

Águilas 4-2 Cardenales

Bravos 12-2 Tiburones

Leones 4-5 Tigres

Navegantes 6-5 Caribes

