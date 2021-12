Elecciones en Barinas pueden impulsar la reorganización opositora #27Dic

En Barinas, el año 2022 se estrena con la repetición de las elecciones de gobernador que, de manera sobrevenida, ordenó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sin caer en triunfalismos, este nuevo proceso podría encaminar la lucha de los adversarios de la revolución, señalan investigadores consultados.

En Barinas, el año 2022 se estrenará con la repetición de las elecciones de gobernador que, de manera sobrevenida, ordenó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras suspender la totalización de las actas del 21 de noviembre e inhabilitar al candidato de la Unidad, Freddy Superlano (Voluntad Popular).

Esta elección es el primer reto político de los opositores luego de las elecciones regionales del 21 de noviembre y camino al 2024, año en que se realizarán constitucionalmente las elecciones presidenciales. En el camino está el referendo revocatorio, una vía sobre la que aún no hay consenso.

En ese contexto, Barinas podría convertirse en punta de lanza para que la oposición se reorganice y redefina la estrategia para el cambio político, como han invocado varios de sus dirigentes.

Daniel Varnagy, doctor en ciencias políticas, señala que lo que se puede desear es que, en Barinas, se logre mantener el resultado de la elección anterior. Es de recordar que, pese a que no se totalizaron las tres actas que faltaban, que estaban extraviadas y aparecieron días después de las regionales, la Sala Electoral del TSJ, en sentencia del 29 de noviembre, reconoció que “las proyecciones consignadas por el CNE, dan un porcentaje de votos a favor del candidato Freddy Superlano, del 37,60% con respecto al 37,21% de votos obtenidos por el candidato Argenis Chávez”.

No obstante, el argumento para no proclamarlo como vencedor fue la supuesta condición de inelegibilidad de Freddy Superlano, según Resolución N° 01-00-000334 del 17 de agosto de 2021 dictada por la Contraloría General de la República.

Con este preámbulo, el investigador Varnagy, advierte que el oficialismo desplegará una gran cantidad de dinero para movilizar a la gente. A su juicio van a retomar, seguramente, el uno por 10, e intensificar todos sus mecanismos, con lo cual alberga algunas dudas de que la oposición pueda, entre comillas, volver a ganar.

“Si hay algo que el chavismo sabe hacer es aprender de sus errores y corregirlos. Si ganara la oposición, de repente Barinas sería un símbolo para el país”, acota Daniel Vargany.

Añade que, en el plano ético, se pensaría que si las distintas instituciones alrededor de una elección trabajan de manera adecuada -esto incluye no solo al Consejo Nacional Electoral (CNE) sino también a los partidos y a la dirigencia política- habría una oportunidad para la oposición en Barinas. Sostiene que, ciertamente, la victoria de Freddy Superlano, haya sido o no reconocida, fue de un candidato que no es oficialista.