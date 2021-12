Jubilados de la policía del estado Lara exigen el pago de sus deudas #27Dic

Jubilados de la policía del estado Lara y activistas sociales se dieron cita en las inmediaciones de la plaza La Moneda con el fin de manifestar su descontento ante la falta de seriedad con la cancelación de sus salarios y retroactivos que les adeudan desde el pasado mes de agosto.

La situación coincidió con el acto de promoción de grado de los nuevos funcionarios policiales del estado Lara quienes al ver la circunstancias unos ofrecieron su voz de apoyo y otros quedaron alarmados ante el futuro que se les avecina.

Gustavo Márquez, supervisor en Jefe jubilado, detalló para ElImpulso.com que se vieron en la necesidad de acudir a las inmediaciones de la gobernación del estado Lara para exigir respuestas ya que ni sus aguinaldos fueron alquilados. “Se supone que esto es un gobierno de inclusión y no de exclusión y a nosotros nos están sacando y no cumplen con ningún tipo de compromiso, nos deben desde agosto y nadie nos da la cara, no pagaron los aguinaldos pasamos las navidades más tristes y no queremos que esta situación se repita.”

Por su parte, el activista social Arístides Pérez, explicó que se unió a la lucha de los uniformados ante la crisis que están padeciendo. “ La lucha la llevan desde hace meses y al ser atendidos solo dicen que los pagos se realizan a través del sistema patria y nadie lleva ese control por lo que el personal policial no tienen respuestas ni siquiera de los saldos de la caja de ahorro.”

Por último, se conoció que los funcionarios de azul de no tener respuestas ante el 30 de diciembre los primeros días del mes de enero se someterán a una huelga de hambre hasta obtener el pago total de lo que les adeudan.