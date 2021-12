OPINIÓN Carora y el Distrito Torres en 1913 #27Dic

La dictadura del general Juan Vicente Gómez no ha sacado aun las garras por esos años. Se respira en Venezuela una cierta luna de miel con el régimen. El viejo y anacrónico liberalismo decimonónico se despide del escenario, así como las recurrentes guerras civiles. El país comienza a ser centralizado después de ser un archipiélago de regiones desconectadas entre sí. No ha aparecido aun “el excremento del diablo”, el petróleo, nuestro país vive por la exportación del café.

En Carora, ciudad del semiárido larense, fue reabierto en 1911 el Colegio Federal tras un cierre desde 1900, y el representante del gobierno, general tachirense Juan de Jesús Blanco se gana la simpatía de los locales, es aceptado en el selecto Club Torres. El joven escritor y periodista Chío Zubillaga apoya al general Gómez en sus deseos de ser electo presidente de Venezuela. Será duramente criticado por este “Itinerario gomecista”, del que poco conocemos.

Carora tiene una población de 9.000 habitantes, en cuyo vértice estará una clase social minoritaria, los “godos de Carora”, una economía comercial y artesanal. Un espíritu profundamente católico le acompañará vivido de manera raigal, que hará sea bautizada la vieja urbe del siglo XVI como “Ciudad levítica de Venezuela.” El analfabetismo alcanza un pavoroso 80% y el paludismo es una pandemia terrible. Las armas de fuego, así como los “guapos” son moneda corriente. Es una sociedad militarista, como se verá luego.

Pero es meritorio destacar que en la urbe circulaban varios periódicos, el diario El Impulso del Br. Federico Carmona y el quincenario Labor del Br. José Herrera Oropeza, que en 1913 fueron fundados varios impresos, órganos de cultura y civilidad: El Paduano, dirigido por el Pbro. Lisímaco Gutiérrez, el quincenario Pétalos, Órgano avisador de la tienda La Rosa de Oro, el poeta tocuyano editaba Pierrot, periódico de literatura, crítica y variedades, Jonás Carrasco dirigía El Trueno, y en la Imprenta Torres verá la luz Albores, periódico de literatura y variedades, sus redactores eran el Dr. Ricardo Álvarez y el maestro Armando Montero.

El Almanaque de la Botica del Carmen

Los datos que a continuación aparecen y de los cuales haremos algunos comentarios, han sido tomados del muy interesante Almanaque Astronómico, Religioso e Histórico de la Botica del Carmen, cuyo propietario era Antonio Lameda, “farmacéutico titulado de la Ilustre Universidad Central de la Republica, Caracas”. Año V, Número 5, año 1913. Consta de 33 páginas y mide 22X16 centímetros. “Para ser distribuido gratis.” Con una sorprendente edición de 2.000 ejemplares e impreso por la Tipografía del Comercio del Br. José Herrera Oropeza. Carora, Estado Lara, Venezuela.

“La botica del Carmen ofrece, además de las medicinas extranjeras, espléndidos preparados oficiales, entre los cuales sobresale la renombrada POCION REGIONAL, vencedora del paludismo, aun en sus formas más terribles. El despacho de las formulas se hace con suma rapidez y a cualquier hora, contando para el efecto con un personal practico y competente, y garantizando en todo caso la debida reserva profesional.”

Comienza el ALMANAQUE con unas Notas en la página 3, donde podemos leer:

Tarifa del Telégrafo: 1 a 10 palabras Bs. 1. De 11 a 15 palabras Bs. 1,50.

Eclipses: Este año habrá 5 eclipses. El del 31 de agosto será parcial de Sol y podrá verse en Carora. El del 15 de septiembre será total de Luna y se verá en Carora. El del 29 de septiembre será parcial de Sol y se verá en Carora.

Itinerario de Correos:

Entradas. Miércoles a las 11 am de El Tocuyo, 12 m. de Siquisique. Sábado: a Trujillo, Siquisique y Barquisimeto. Domingo de El Tocuyo. Salidas. Lunes para Barquisimeto, Centro y el Exterior. Miércoles: Siquisique, Coro, El Tocuyo y el Centro. Viernes: Trujillo y Zulia. Sábado a El Tocuyo. Domingo a Siquisique y Coro.

Ayunos y Abstinencias:

Viernes de Adviento y miércoles de cuaresma. Miércoles de ceniza, cuaresma y jueves de Semana Mayor. Abstinencias sin ayuno: vigilias de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, de Pentecostés, de la Asunción de la Santísima Virgen y de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo.

Estampillas de Instrucción:

Desde 25 … 50 Bs. Desde 50 y 100…100 Bs.

Estampillas de Correos:

Cartas de 20 gramos Bs. 0,25. Tarjetas Postales 0,10 Bs. cada una. Papeles de Negocios de 1 a 250 gramos Bs. 0,15.

Uso del Papel Sellado: para las negociaciones cuyo interés sea o exceda de Bs. 25.000 se usará la de 4ta clase cuyo valor es de Bs. 10. Las clases y valores del papel sellado son: 1ª Bs. 100. 2ª Bs. 50. 3ª Bs. 25. 4ª Bs. 10. 5ª Bs. 2. 6ª Bs. 1. 7ª Bs. 0,50.

El Almanaque propiamente dicho ocupa 12 páginas del impreso y se estructura en base a las Fases de la Luna: Luna Nueva, Cuarto Creciente, Luna Llena, Cuarto Menguante. Se mencionan los signos del zodiaco y las estaciones de año: la primavera en marzo, estío en junio, otoño en septiembre, invierno en diciembre. Es un almanaque casi exclusivamente religioso, cada día tiene un santo o santa o una festividad religiosa, pero hace breves referencias a acontecimientos de la localidad.

El 23 de enero es el natalicio en esta ciudad del Reverendo Idelfonso Aguinagalde (el de la famosa maldición), el 27 de enero aparece la fundación de la Cofradía del Santísimo Sacramento en 1585. “Se cree que es la más antigua corporación existente en la Republica.”, 28 de enero nace el prócer Julián Montesdeoca. Febrero: 4 de febrero fundación del quincenario Labor en 1912, 11 de febrero, fiestas de san Dionisio. 19 de marzo, fiestas en burere, 23 de marzo, entrada de Monteverde a Carora y horroroso asesinato del Secretario del Cabildo Don Juan Tomás Álvarez en 1812, 7 abril Batalla de Bomboná , donde slió herido mortalmente el general Pedro León Torres y murió el bravo caroreño Coronel Manuel Morillo, 13 de abril, muere en Carora el Ilustrísimo Obispo de Mérida Román Lovera en 1892, 16 de marzo, fundación de Haz de Vida, órgano anunciador de la Botica del Carmen, 28 de abril, reñido combate de todo un dia en Carora, muere el jefe de la ocupación general Buenaventura Fréitez, entra al día siguiente el general León Colina. 1° de mayo, fundación del Colegio La Esperanza por el Dr. R. P. Oropeza en 1890, 15 de mayo, fiestas patronales en San Francisco, 30 de mayo, muere en Caracas (1904) el Ilustrísimo Sr. Arzobispo Críspulo Uzcátegui,

5 de junio, bautizo en Carora del Prócer de la Independencia General Jacinto Lara en 1778, 13 de junio, función solemne a San Antonio de Padua en el templo del Calvario, 19 de junio, fundación de Carora en el sitio de Baraquigua por el capital Juan de Salamanca en 1572, 24 de junio, fiestas patronales en honor a San Juan Bautista. 30 de junio Certamen Literario del quincenario “Haz de Vida” en homenaje al Centenario de la Independencia. Veredicto en prosa y verso, Br. R. D. Silva Uzcátegui, General Felipe Bracho Pérez, mención honorífica para la composición en verso del poeta J. B. Oviedo Bracho, 9 de julio, solemne inauguración del suntuoso Hospital de la Caridad, ofrenda de Carora en el Centenario Nacional (1911), 24 de julio Fiesta Nacional, 26 de julio fiestas en Ríotocuyo a Santa Ana, muere en Carora el sabio jurisconsulto y profundo latino Dr. Ramón Perera (1890), 4 de agosto, rumbosas fiestas a Santo Domingo en Curarigua, 17 de agosto, entrada de Bolívar a Carora en 1821, 19 de agosto, fundación en Carora del Hospital San Antonio de Padua por el Pbro. Br. Lisímaco Arturo Gutiérrez Meléndez, abnegado apóstol de la caridad, 30 de agosto, fiestas en Atarigua a Santa Rosa de Lima, 8 septiembre fiestas a la Divina Pastora en el templo de Barrio Nuevo, 24 septiembre fiestas patronales en Burere a la Virgen de Las Mercedes, 4 de octubre, fiesta en la Capilla del Calvario a la Venerable Orden Tercera, con bendición papal. Fiestas en Muñoz, 6 de octubre, función solemne en la iglesia de San Juan a la Virgen del Rosario, y en Aregue a N. S. Virgen de Chiquinquirá, 9 de octubre, fiestas en San Dionisio al santo titular de la parroquia, 21 de octubre, gran inundación del Morere en 1893, 24 de octubre, fiestas patronales en Baragua, 26 de octubre, Proclama de Bolivar en Trujillo a los caroreños, donde les dice “Vosotros merecéis ser llamados hijos beneméritos de la Patria.”,(omite el 12 de octubre), 4 de noviembre , fundación de la Sociedad San Dionisio Areopagita, que creó la Escuela Nocturna Gratis para los pobres. Y la Biblioteca Pública. 6 noviembre, aniversario de la Consagración de Monseñor Alvarado, 14 noviembre, nace en Carora el filántropo y médico Dr. Ezequiel Contreras en 1828, murió en valencia como diputado a la Gran Convención Nacional (1858), 21 noviembre, muere trágicamente en Barquisimeto el Dr. Julio Segundo Álvarez (1910), muere en Carora Monseñor Maximiano Hurtado, Protonotario Apostólico y cura de esta ciudad por muchos años. 8 diciembre fiesta en la capilla de Cabanache a la Candelaria, 13 diciembre, fiesta en San Dionisio a Santa Lucía, 25 diciembre, Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, 29 de noviembre, muere en Duaca el Pbro. Dr. Carlos Zubillaga de imperecedera memoria (1911). (el Almanaque omite las festividades de Año Nuevo).

En las páginas 7 y 8 del ALMANAQUE aparecen unas curiosas “Palabras Sinceras”, que tienen como autor al joven Cecilio “Chío” Zubillaga Perera, quien le canta a la belleza de la jovencita Corina Herrera: “Tus ojos bellísimos; las infinitas castidades de tu frente -ánfora de pensamientos impecables;-la augusta prestancia de tu perfil inmaculado y el cristalino borboteo de tu sonrisa, todo eso te comunica cierta excelsa similitud a aquella maga de las gracias llamada “La Gioconda”, divinizada por el genio, exaltada por el arte, cantadas por las liras y objetivo preclaro del aplauso unánime y de la admiración universal.” Después de estas palabras despide Chío sus hermosos halagos a la señorita Corina Herrera de manera sombría y pesimista, seguramente derivada de la reciente y trágica muerte en 1911 de su hermano mayor, el presbítero doctor Carlos Zubillaga: “Yo, el ultimo de tus vasallos, voy siguiendo tu vía gloriosa, entonando en el ritual de mis desolaciones, el himno de mis penas y las macabras letanías de mi dolor”.

Directorio General del Distrito Torres

Las páginas 11 y siguientes del ALMANAQUE nos muestran un Directorio General del Distrito Torres, el cual constituye en una verdadera radiografía de aquella sociedad de hace más de un siglo, anterior a la aparición del petróleo, y que por ello se nos aparece casi como irreconocible, veamos: Dice de entrada que sus productos principales son el café, frutos menores y pieles.

Sección Política:

Jefe Civil del Distrito, Gral. Juan de Jesús Blanco. Secretario, Cecilio Zubillaga Perera. Jefe Civil del Municipio, Jaime riera M. Secretario Miguel María Montesdeoca. Tesorero Municipal, Miguel A. Meléndez. Presidente del Concejo Municipal, Flavio Herrera Oropeza. Secretario del Concejo Municipal, Manuel Torrealba Ramos. Registrador Publico, General Juan B. Oviedo. Juez del Distrito, Felipe Bracho Pérez. Secretario, Antonio Perera. Juez del Municipio, José Curiel. Secretario, José del R. Oviedo. Intendente de Instrucción Pública, Jaime Riera M. Administradora de Correos, Beatriz de Perera. Jefe de Estación Telegráfica, P. Crespo Meléndez. Agente de Estampillas, Br. Antonio María Zubillaga. Agente del Papel Sellado, Ramón Fidel Montesdeoca.

Planteles de Educación:

Colegio Federal de Varones (reabierto en 1911 por el general Gómez, tras supresión en 1900 por el general Cipriano Castro). Director, Dr. Ramón Pompilio Oropeza. Sub Director, Dr. Lucio Antonio Zubillaga. Cursaban estudios en este plantel Agustín Zubillaga, Flavio Herrera, Ricardo Álvarez, Pastor Oropeza, Federico José Carmona, Felipe José Alcalde, Jacobo Curiel Mármol Fernando Yépez Bracho, Gonzalo González, Luis jose Oropeza Coronel, José Alejandro Riera. Sus profesores de Idiomas eran: Br. Rafael Lozada, Br. Pablo José Álvarez y Br. Virgilio Crespo Meléndez. Escuela Federal de Varones, Preceptor, Br. Lucio P. Montesdeoca. Escuela Federal de Niñas, Preceptora, Clemencia de Perera. Escuelas del Estado: De Varones, Preceptor, Juan Bautista Arapé. De Niñas: Preceptora, Sra. Felipa de Yépez.

Escuelas Particulares: De Varones, Preceptor, Manuel Torrealba Ramos. De Niñas, Preceptora señorita María Pérez. Escuela de Niños Pobres: Preceptor, Pbro. Br. Lisímaco Gutiérrez Meléndez. De Niñas, Preceptora, Señorita Julia Álvarez. Escuela Nocturna: Preceptor, José Zubillaga. El bueno recordar que el Liceo Contreras para la educación femenina, abrirá sus puertas en 1914 como iniciativa del Doctor en Agronomía Rafael Tobías Marquís Oropeza.

SECCION RELIGIOSA:

Vicario, Pbro. Pedro E. Parra, Cura de San Juan Bautista. Iglesia de San Dionisio, Cura Pbro. Pedro Felipe Montesdeoca. Capilla del Calvario, Capellán, Pbro. Lisímaco A. Gutiérrez Meléndez.

PROFESIONALES:

Abogados: Dr. Pedro Felipe Carmona (Calle Zamora). Dr. Ramón Pompilio Oropeza (calle Bruzual). Médicos: Dr. José Luis Andrade. (calle Bruzual) Dr. Tertuliano Herrera (calle San Juan). Dr. Lucio Antonio Zubillaga (calle Bolívar). Dr. Ignacio Zubillaga (calle San Juan) Dentistas: Dr. José María Zubillaga Perera. Autor en 1925 del Procerato Caroreño. Agrimensores: Egresados del Colegio Federal de Varones. Br. Virgilio Crespo Meléndez. Br. Fortunato Franco. Br. Rafael Lozada (natural de Siquisique) Farmacéuticos: Jacobo J Curiel, dueño de la Botica “La Americana”. Antonio Lameda, propietario de la Botica del Carmen. Br. Rafael Lozada, dueño de la Botica San Rafael. Br. Ramón Riera A., propietario de la Farmacia Riera. Periodistas: Br. Federico Carmona, director de El Impulso, diario fundado en 1904. Pbro. Lucio Antonio Gutiérrez M., Director de El Amigo de los pobres. Br. José Herrera Oropeza, Director de Labor, semanario de intereses generales. Antonio Lameda, Director del quincenario Haz de Vida.

Escultores: Julio Teodoro Arce. Marmolistas: Juan Bautista Arapé. Albañiles: Fabián Adames, Ramón Álvarez, Juan Lozada, José Gabriel Oviedo, Rafael Oviedo. Floristas: Débora Curiel de Montesdeoca Probita. Modistas: Sacramento de Andrade (calle Bruzual), Eloísa Crespo, (calle La Paz), Sara Curiel (calle Bolívar), Eloísa González, (calle del Comercio), Corina Herrera (calle Zamora), Hermanas Montesdeoca (calle San Juan), Cándida S. de Oropeza, calle San Juan, Zenobia Oropeza, calle Bolívar. Barberías: Aníbal Aldazoro C. calle San Juan, Eusebio González, calle del Comercio, Ramón Riera, Barrio Nuevo.

Hospitales: San Antonio de Padua. Director Pbro. Br. Lisímaco Antonio Gutiérrez Meléndez. Institución de asistencia que contó con la inapreciable contribución del joven levita Pbro. Dr. Carlos Zubillaga, hermano mayor de Cecilio Zubillaga, y quien murió trágicamente dos años atrás, en 1911.

Hoteles: San Antonio, de Engracia Bravo, calle Bolívar. El Imán, de Henrique Montesdeoca, calle Bolívar. Ignacio Torrealba en la calle Torres. Posadas: La Chifladura, de Rafael Acosta, calle del Comercio. Posada Chávez, Bárbara de Chávez Silva, calle Torres.

Lecherías: Manuel A. Fernández, calle Bolívar. Ramón Herrera, calle Zamora. Juvenal Montesdeoca, calle Bruzual. Andrés Riera A., calle Bolívar. Francisco Franco Urrieta, calle Carabobo. Botiquines: José Montesdeoca, calle Bolívar. Rafael H. Montesdeoca, calle Bolívar. Alfarerías: Juan Bautista Franco. José A. Gutiérrez hijo. Tenerías: Bernabé Bracho, Bernardina Mosquera, pablo Querales. Sociedades: Club Recreativo Torres (fundado en 1898). San Dionisio Areopagita.

TALLERES:

Alpargaterías: Juvenal Álvarez, Eustaquio Castillo, Hermanos Gutiérrez, ramón Mejías, José Rafael Zubillaga. Carpinterías: Isidro Arapé, Mariano Crespo, José Curiel, Rafael A. Chávez, Roseliano Hernández, José Montero, Félix Ocanto, Rafael Suárez, Sergio Torres, Pablo Zubillaga. Herrerías: Ulises Álvarez, Félix Gudiño, Ramón Pernalete, Ignacio Ramos. Latonerías: Rafael María Riera, Ramón Riera. Sastrerías: Aníbal Aldazoro C., La Última Moda, Felipe Alcalde Riquel, Ramón Suárez Chávez. Sombrererías: La Verdad, gran taller de A. Montañez Sucesores, premiado con medalla de oro y plata. Talabarterías: Juan M. Castañeda, calle Falcón. Leonidas Lozada, calle del Comercio. José Lozada, calle del Comercio. Moisés Montesdeoca, calle San Juan. Euclides Rodríguez, calle Bruzual. Ricardo Sierralta, calle del Comercio. Teodocio Torres, calle Bruzual. Tipografías: Federico Carmona, Imprenta Torres, calle del Comercio. José Herrera Oropeza, Tipografía del Comercio, taller completamente moderno y acreditado, calle Torres. Zapaterías: Paulino Aldazoro C., calle Torres. Javier Meléndez, calle Federación. Juan Meléndez, calle Zamora. Francisco Pérez, Barrio Nuevo.

Establecimientos mercantiles: Nótese el predominio de los apellidos de los “godos de Carora” en las actividades comerciales: González, Herrera, Montesdeoca, Zubillaga, Meléndez. Veamos:

Dionisio Álvarez, calle del Comercio. Hermanos Arispe, calle Bolívar. Arispe Hermanos, calle del Comercio. Ignacio Castillo, calle Torres. José Miguel Dorantes, calle Torres. Mariano J. Dorantes, calle del Comercio. Isidro A. Elíes, calle Bolívar. Pedro R. Espinoza, calle del Comercio. Pablo Franco, calle Bolívar. Francisco Miguel González, calle Torres. Miguel María González, calle San Juan. Hermanos Gutiérrez, calle del Comercio. Octaviano Gutiérrez, calle Torres. Flavio Herrera e Hijos, calle Bolívar. Flavio Herrera Oropeza, calle del Comercio. Herrera & González y su tienda “La Rosa de Oro”, calle Torres. Ramón Mejías, calle del Comercio. Francisco R. Meléndez, calle del Comercio. Francisco Meléndez R., calle Bruzual. José Nicolás Meléndez, calle del Comercio. Miguel Ángel Meléndez, calle Bolívar. Ramón Meléndez, calle Torres. Vicente Meléndez, calle del Comercio. Montañez A. Sucesores, calle Bolívar. Felipe Montero, calle Bolívar. Ramón Fidel Montesdeoca, calle del Comercio. Hermanos Padua, calle Bolívar. Manuel José Perera, calle Bolívar. Alejandro Riera y Compañía, calle Torres. Ricardo Sierralta hijo, calle Torres. Víctor M. Silva, calle Torres. Jesús María Suárez, calle del Comercio. Zubillaga Hermanos, calle del Comercio. Agustín Zubillaga, calle del Comercio. Gilberto Zubillaga, calle del Comercio.

Agricultores:

Augusto Álvarez, Ernesto Álvarez, Jesús Álvarez, general José Álvarez Oropeza, Julia Álvarez, Luis Álvarez, Segundo Álvarez, Antonio Crespo, Julio Crespo, Hermanos Gil, Benjamín Hernández, Carlos Hernández, Flavio Herrera, Octavio Herrera, Idelfonso Medina, Ramón Montesdeoca, Pastor Ramírez, Alejandro Riera, Amenodoro Riera, general Pablo Riera, Ramón A. Sigala, Alberto José Yépez, Víctor Yépez, Pío Zalazar.

Criadores:

Debemos notar acá los apellidos emblemáticos de los propietarios de la tierra y pertenecientes a los “Godos de Carora”: Herrera, Riera, Zubillaga.

Víctor Arapé, Antonio Crespo, Adelis Cañizález, Martín Coronel, Julio Crespo, Manuel A. Fernández, Pablo González, Manuel María Herrera, Ramón Herrera, Diego Herrera, Rafael Herrera Oropeza, Hermanos Lozada, Juan Mujica, Hermanos Padua (libaneses), Alejandro Riera, Roberto Riera, Gilberto A. Sierralta, José Vidal Sierralta, Juan Andrés Sierralta., Tolentino Segovia, Roso Torres, Gil Verde, Hermanos Zubillaga, Pablo Zubillaga, Cecilio “Chío” Zubillaga.

Municipio Foráneos:

Obsérvese la militarización del gobierno, el buen nivel educativo de los sacerdotes, la división por sexos de la educación, la falta de planteles educativos en algunos municipios, y que solo Río Tocuyo cuenta con facultativo médico.

Municipio Aregue, 2.000 habitantes. Jefe del Municipio, coronel Asunción Lobo. Cuenta con Escuela Federal de Varones. Su preceptor es Largio Giménez. El Pbro. Br. José Elías Arroyo es el cura párroco. Municipio Arenales: Jefe Civil Coronel Antonio Castillo. Cura Párroco Pbro. Br. Manuel Antonio Caripá. Escuela Mixta con su preceptora doña María Perera. Municipio Atarigua: Jefe, Carlos Suárez. Cura Auxiliar Pbro. Manuel A. Caripá. No tiene plantel educativo. Municipio Burere: Jefe Civil, Manuel I. Guerrero. Cura Párroco Auxiliar, Pbro. Br. Pedro E. Parra. Preceptor de la Escuela de Varones creada por el Estado, don Juan bautista Ferrer. Municipio Curarigua: Jefe Civil, coronel León F. Martínez. Cura, Pbro. Maximiano Montesdeoca. Preceptor de la Escuela Federal de Varones, doctor José de Jesús Navarro. Municipio Lara: Jefe Civil, coronel Rafael Gallardo. Cura, Pbro. Jesús María Alvarado. Sub Intendente de Instrucción Pública, Ángel Abatte. Preceptor, Rafael Silva Riera. Muñoz: Jefe Civil, coronel Horacio Sánchez. Las tres poblaciones de este Municipio son auxiliadas por los Curas Párrocos de Carora. Preceptor de la Escuela Federal de Varones, Br. Simón Oropeza. Preceptora de la Escuela de Hembras, doña Rosalina de Hernández. Municipio Río Tocuyo: Jefe Civil, coronel Andrés Lugo. Cura Pbro. Br. José Crespo Meléndez. Preceptor de la Escuela Federal de Varones, Juan H. Zambrano. Médico, Dr. Pedro Nolasco Pereira. Municipio Torres: Jefe Civil, Jose Antonio Mendoza. Cura Auxiliar, Pbro. Dr. Jesús María Alvarado. No existe Plantel Educativo en el Municipio.

Es necesario destacar que el farmacéutico Antonio Lameda dirigía un quincenario con el nombre “Haz de Vida”, como “Órgano de la Botica del Carmen”, que tenía como colaboradores “La intelectualidad caroreña”. Su circulación era gratuita y un sorprendente tiraje de 2.000 ejemplares. Organizó un Certamen Literario en el Centenario de la Independencia Nacional (1910). Circuló desde 1910 hasta 1929 y su redactor fue Cecilio Chío Zubillaga. Cabe la posibilidad que la enorme crisis económica de 1929 que tuvo como epicentro a New York haya determinado su cierre.

Como hemos podido observar era Carora en 1913 una sociedad eminentemente religiosa y católica, donde los “godos de Carora” o “patricios caroreños” ejercían una verdadera hegemonía ideológica y cultural en términos de Antonio Gramsci, pues sus apellidos de manera determinante están presentes en la agricultura, la ganadería y el comercio. Dominan los asuntos del altar, crean los planteles educativos y fundan los diarios y periódicos, las asociaciones civiles. Es una hegemonía que nos alcanza en los inicios del siglo XXI.

Luis Eduardo Cortés Riera

