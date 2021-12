Son Titulares lunes #27Dic

5.000 vuelos en todo el mundo

Un venezolano abre en Chile una panadería no para de crecer: cuenta con dos fábricas, 12 sucursales abiertas y tres más por inaugurarse



Francia sufre quinta ola de covid con temor de que se paralice el país



Cuba reduce un 10 % la siembra de tabaco en esta campaña por falta de insumos



Miles de personas claman en Bélgica contra el cierre de la cultura por Covid



Vehículos de nueva energía ocuparán el 30% del mercado automovilístico de China en 2025



Meghan Markle recibió disculpas públicas tras ganar una batalla judicial contra un diario británico



Un hombre con parálisis logra tuitear con la mente



«Spider-Man: No Way Home» recaudó más de mil millones de dólares en todo el mundo



Guillermo Dávila alerta a sus seguidores de cuentas falsas en su nombre



El músico brasileño Caetano Veloso tiene COVID-19.



La venta millonaria que podría amortiguar la crisis financiera del Barcelona. El Arsenal y el Chelsea estarían interesados en el joven lateral derecho culé Serginho Dest de cara al mercado de fichajes de enero.



Navegantes 8 – Tigres 2



Cardenales 8 – Leones 3



La Vinotinto desciende al puesto 59 de la clasificación FIFA



La Vinotinto debutará al mando de José Pékerman el próximo 28 de enero ante Bolivia



Alex Pallarés dirigirá Deportivo Táchira

Al día lunes 27 de diciembre de 2021

