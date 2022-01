ESPECIAL A 118 años de su fundación, El Impulso en el sentir de los larenses (Parte I)

En el marco de los 118 años de su fundación, Elimpulso.com recogió la apreciaciones de un grupo de profesionales y jóvenes larenses de lo que significa la permanencia por más de un siglo de esta casa editora en la región y que gracias a la digitalización y a las redes sociales, hoy es posible seguir en cualquier parte del mundo, lo cual es muy oportuno en tiempos que un gran número de coterráneos ha tenido que irse en busca de un futuro promisorio ante tanta adversidad.

Carlos Melendez, profesor de la UCLA

Carlos Meléndez es un joven profesional defensor de los derechos humanos y profesor de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA). Manifiesta que como buen larense lleva en su sentir y sus afectos a El Impulso, ya que desde siempre ha sido su medio predilecto a la hora de informarse.

El también sociólogo señala de manera muy sentida y espontánea que para él Elimpulso.com ahora es el reflejo de una sociedad que ha perseguido la modernidad y ha aspirado a la concreción de los valores.

«Desde sus orígenes en la Carora de principios del siglo XX, se mezclan la intelectualidad que pulula en ese contexto y también la pretensión de intelectualidad que había en algunas élites caroreñas del momento”

Durante el siglo XX durante la lucha por la democracia y el enfrentamiento contra las dictaduras, El Impulso, como medio impreso, representó la aspiración de la concesión de uno de esos valores de la modernidad, que es la libertad y en los procesos de modernización no dejó de tener ese papel determinante que debe tener un medio que se entienda libre, crítico y a disposición de la gente, que es la búsqueda del bienestar.

En el Siglo XXI, cuando la globalización de la información ponía una opción de masificación y crecimiento, a los venezolanos nos tocó vivir y padecer una dictadura sofisticada propia de este nuevo milenio y Elimpulso.com ahora representa perseverancia y constancia, valores que forman parte de la modernidad y que a su vez son ejemplo de las instituciones de sociedad civil que quieren permanecer en el tiempo, ser sostenibles y cumplir con su papel.

No me queda duda que en Venezuela si las condiciones fueran otras, nosotros no tuviésemos solamente Elimpulso.com, tendríamos El Impulso impreso en las bodegas, en los kioskos, en los centros comerciales, en los barrios leyéndolo los menos favorecidos, así como lo hacen en este momento a través de su plataforma.

Como profesor universitario, como defensor de los derechos humanos y como investigador social, digo que Elimpulso.com ha sido una ventana para poder informar y comunicar los productos y las luchas, de las reivindicaciones de las que formó parte, además de la admiración por todo lo que ha significado su evolución histórica, hoy es necesario mostrar el agradecimiento que como ciudadano pero también como actor activo de esta sociedad le tenemos a este importante medio.

Macarena González, político y abogado

Macarena González es una joven abogado quien al igual que su padre, el exalcalde Macario González, incursionó en la política y hoy transita por esos rumbos en momentos convulsionados. Al ser consultada sobre su sentir por esta casa editorial al arribar a este nuevo aniversario y su transición al mundo digital, comenta lo siguiente:

«Para los larenses Elimpulso.com ahora representa una ventana de información oportuna, veraz, constructiva que se acerca a las comunidades y que busca atender necesidades y hacer público lo que desde la colectividad se exige al estado o incluso, los sentires de la comunidad desde sus expresiones culturales.

Para nosotros como larenses El Impulso es tradición y saber que tiene ya tantos años viendo pasar el siglo, presente en la evolución de la ciudad y el estado es bastante grande ver como se ha mantenido en pie frente a la adversidad y a la censura de los medios de comunicación frente a los arrebatos que ha tenido que vivir desde su propia planta, pero aún así, se mantiene resistente.

De alguna forma es una muestra de que siempre hay ventanas, siempre hay maneras de poder mantenerse firme con la opinión crítica, aún en los tiempos más difíciles que vive la República.

En otro sentido, la transición de El Impulso hacia Elimpulso.com permite esa difusión de manera más efectiva, en un momento en el que la globalización en la era digital ha marcado la pauta, incluso dejando atrás el uso del papel.

Muchos queremos el papel periódico, pero entendemos las dificultades que se atraviesan, precisamente puestas por el régimen de Maduro contra los medios, persiguiendo a quienes no les son útiles a la difusión de sus ideas.

Entendiendo esta situación, esta casa editorial ha podido sobrepasar de una manera muy ágil la dificultad y sigue llevando la información a las comunidades, a la ciudadanía y sigue llegando a través de los medios digitales para generar de alguna forma esa opinión crítica, que es lo que construye la sociedad, te muestra esa realidad que todos esperamos, por lo que es solamente un cambio, pero ese cambio para mejor, eso es lo que nos trae Elimpulso.com, una tradición que avanza y que se construye en el calor de los cambios que el mundo va ofreciendo».

Carmen López, docente

La profesora Carmen López es una joven docente que ejerce su profesión al norte de Barquisimeto, en la parroquia Tamaca. Esta larense confiesa con emoción que El Impulso formó parte de su familia y desde que tiene uso de memoria siempre ha leído sus noticias. Recuerda con nostalgia la edición impresa, pero se ha adecuado al mundo digital y a continuación nos da sus impresiones:

El Impulso ha llevado información a la colectividad larense desde hace más de un siglo y desde siempre ha asumido su compromiso con la labor periodística, lo cual ha trascendido a lo largo de nuestra historia.

El Impulso como medio impreso se ha mantenido estos últimos años con la fuerza de un gran equipo encabezado por la familia Carmona y ese equipo de periodistas maravillosos, algunos de trayectoria, otros más jóvenes, que han evolucionado dentro del mismo.

El Impulso es patrimonio de la ciudad y desde siempre, cuando salía impreso y ahora como Elimpulso.com, ha sido un gran apoyo para todos los sectores de la sociedad porque nunca ha dejado de ser instrumento de denuncias para la comunidad.

Todos los sectores, salud, educación, deportes, religión y hasta la política han tenido allí una ventana abierta para expresar sus angustias y sus opiniones y especialmente para informar.

Siempre los principales acontecimientos se han leído, primero en las páginas de El Impulso, hoy en Elimpulso.com, es una costumbre arraigada en el sentir larense que hoy va más allá de nuestras fronteras, porque quienes son de aquí y se han tenido que ir, siguen buscando este medio de comunicación en el cyberespacio para saber cómo están las cosas en esta su tierra.

En cuanto a la transición a Elimpulso.com, en un sentido es muy buena porque se abre paso a la modernidad y llega a la juventud que es la que más maneja esa parte, pero a mi juicio fue una transición forzada porque muchas personas añoramos la prensa escrita.

El Impulso es prensa de calidad, es prensa que no se doblega ante las arbitrariedades que se han vivido en los últimos años y que lo obligaron a no seguir circulando en papel. Los larenses siempre lo vamos a extrañar y de verdad esperamos que algún día regrese, pero mientras no sea así, seguiremos a Elimpulso.com y a su equipo de periodistas, porque de verdad lo hacen muy bien.