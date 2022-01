VIDEO Joe Biden fue sorprendido por una fuerte tormenta de nieve en Maryland #3Ene

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue sorprendido este lunes por una tormenta de nieve en una visita al estado de Maryland, ubicado en el este del país, situación que lo obligó a permanecer durante un tiempo prolongado en el avión presidencial.

Biden había acudido allí en una visita oficial pero las condiciones climáticas no eran las esperadas. La tormenta fue tan fuerte que el presidente debió quedarse durante media hora atrapado en el Air Force One, el avión presidencial, puesto que no había manera de salir allí a causa del fortísimo clima.

Cuando sus asesores se lo indicaron, Biden ya pudo salir correctamente y realizar su visita. Un gesto muy característico es que el presidente bajó del avión sin guantes, aunque abrigado, para protegerse de una ola de frío que se está expandiendo a lo largo de la costa este y dejando intensas nevadas en varios estados y también en la capital del país, Washington D.C.

Se pronosticó la caída de hasta 25 centímetros (10 pulgadas) de nieve para el Distrito de Columbia, el norte de Virginia y la región central de Maryland.

El Servicio Nacional de Meteorología emitió una alerta de tormenta invernal para el área, con ráfagas de viento de hasta 56 km/h (35 mph). Se anticipa que los traslados sean muy complicados debido a las condiciones adversas.

La intensa nevada, junto con los cierres causados por el incremento de casos de COVID-19, obligaron a gran parte de Washington a parar sus actividades. Cuatro de los museos Smithsonian ya habían cerrado a finales de diciembre debido al brote de COVID-19, y el Zoológico Nacional, que es administrado por el Smithsonian, anunció el lunes que estaría cerrado durante el día debido a la nieve.