Nicmer Evans: Lucharemos por las mejores condiciones posibles para activar el RR #7Ene

“A luchar por las mejores condiciones posibles para poder activar el referéndum revocatorio este 2022”, se comprometió, este viernes, el presidente nacional del Movimiento Democracia la Inclusión (MDI) y miembro del Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover), Nicmer Evans.

En un video difundido a través de las redes sociales, el también politólogo destacó que la activación de este mecanismo de consulta ciudadana dependerá de “muchas circunstancias nacionales e internacionales”. Dijo estar convencido que no intentarlo sólo supondrá no conocer nunca si podrán salir o no de Nicolás Maduro.

Sobre las eventuales diferencias que puede suponer el RR -previsto en la constitución para este 2022- en las filas de la oposición venezolana, Evans subrayó que no hay siglas, ni banderas, ni candidatos que puedan dividir a quienes adversan a la actual administración oficial: “No hay nada que nos divida, es un ejercicio de unidad absoluta intentar que se produzcan las condiciones necesarias para activar el inicio del fin de esta tragedia”.

En el mismo material audiovisual el también ex preso político adelantó estar convencido que lo único que está garantizado hoy en el esfuerzo que adelantan es la unidad de la mayoría de la oposición en el ejercicio de rescatar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela.

Asimismo, subrayó que frente al oficialismo y sus pretensiones de impedir por todas las vías que revoquen a Nicolás Maduro, como ha ocurrido en el pasado, el dirigente político agregó que nadie es ingenuo. Apuntó que es un mecanismo que divide al chavismo puertas adentro, y que les genera profundas contradicciones. Dijo que este solo hecho es un avance en la lucha por recuperar la democracia venezolana.