OPINIÓN Por la puerta del sol (130): Caminante no hay camino… #8Ene

Desde la puerta de mis años he visto marcadas las huellas del caminante desde sus primeros años hasta su solitario ocaso. Sus ilusiones sus luchas muchas veces inútiles, terminan en el final obligado de todos: en una tumba o en un cuenco de cenizas. Los días y las noches se entretejen, como se entretejen la incertidumbre y la esperanza. El pasado fluye hacia el futuro y el olvido hacia el olvido, tal vez luego seamos solo una cruz en el campo, un recuerdo, una leyenda o simplemente nada…

Hay pisadas humanas que han medido la distancia de los astros, que han hallado la ley del firmamento y hay hombres que se aferran a la vida al final de su jornada cuando ya no hay tiempo para hacer nada y tiene su pie puesto en el estribo del carruaje que lo llevará a la eternidad…

El hombre es pasajera golondrina que transita sin ver, sin sentir ni abrir los ojos a la hermosura de la vida, siempre ciego dentro de su propio laberinto. Por suerte hay los hombres que saben lo que quieren y hacia dónde van, que los hace semidioses y los eleva como a Newton hasta el cielo audaz.

No hay flaqueza mayor en el ser humano que su ignorancia, aunque camine y camine siempre buscando con ardiente ansia su dicha, no siempre atina a ver su derrotero. El tiempo es como el viento infausto que la flor deshoja, así como sucumbe todo ante la horrísona tormenta, también la presumida humanidad sucumbe ante el leve soplo de un huracán. Solo la fe, bendita sea la fe, es la única senda que no tiene abrojos ni plegarias que no reciban respuesta.

Huellas, fuerza, piel y cabello muda sin remedio el tiempo, pero es la lucha incansable la que permite sacar de dentro la felicidad y la alegría que dejamos estancarse en algún lugar del camino, lo único a lo que podemos asirnos como moral escudo y no del todo en el ocaso hundirnos, lo único que nos ayudara a afrontar soledad que tanto nos preocupa a lo largo de su vida…

“Caminante, son tus huellas el camino y nada más, caminante no hay camino se hace camino al andar y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino sino estelas en la mar…”

Antonio Machado

Feliz Año para todos mis asiduos lectores.

Amanda de Victoria