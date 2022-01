RETACITOS #9Ene

Para varios observadores, el caso del “Rector” que circuló en un vídeo que se hizo viral, porque narra el momento en que se produjo el desmantelamiento de la banda, “es lo más grave que ha pasado en Venezuela en los últimos años”, por las consecuencias que puede generar, en el momento en que se comiencen a poner al descubierto los nombres de las personas que en estos momentos ocupan cargos públicos importantes, perciben bonificaciones por mejoramiento profesional, pero resultan que las credenciales que los han acreedores a estos beneficios son falsos. En esta misma sección, alertamos hace pocas semanas, del caso de algunos diputados electos para el Consejo Legislativo del Estado Lara, que presuntamente ni siquiera eran bachilleres y tenían títulos como profesionales egresados de universidades nacionales, lo que al parecer prendió las alarmas, porque nadie negó la versión, sino que por el contrario en la reunión del Buro del partido, comenzaron a señalarse los unos a los otros, quienes tenían y quiénes no. El caso es que existe un sujeto al que denominan (JNLV) alias “El Rector”, las autoridades del CICPC acompañados de un fiscal del MP le allanaron su residencia y allí se llevaron las sorpresa de encontrar un mega laboratorio que le permitía falsificar no solamente títulos universitarios, sino cualquier documento público e incluso privado, en la casa se incautaron más de 800 sellos húmedos públicos y privados, organismos como Vicepresidencia, MRIJP, MinDefensa, Fiscalía, MinEducación, Sebin, Digesim, CICPC, Registros, Sarem, Saime; impresoras para títulos, para credenciales, más de 20 títulos y 25 credenciales de los distintos organismos de seguridad del Estado, e incluso una propuesta de carta de recomendación de la Vicepresidencia, todos falsos.

Ahora bien, aún se desconoce desde que venía operando este laboratorio, quiénes cooperaban directa o indirectamente con el “Rector”, quien dependiendo del título que solicitara el cliente, podía cobra entre US$ 1.200 y $ 5.000 tarifa para los amigos y allegados; sin embargo, la gran pregunta que hoy mucha gente se está haciendo, al conocerse los alcances de esta brutal estafa, cuantos individuos andarán por allí vendiéndose como médicos, odontólogos, ingenieros civiles, eléctricos, industriales, en informática; cuantos profesores, bioanalistas, fisiterapeutas, enfermeros y enfermeras, quienes están ejerciendo en forma ilegal, usurpando profesiones para las que nunca han estudiado, y por supuesto no pueden estar inscritos en ninguno de los colegios profesionales de cada ramo. Pero el caso, es que aseguran los partes policiales, que en su poder tenía varias cédulas con distintos nombres y fechas de nacimiento, credenciales que lo acreditaban como general del Ejército, funcionario del Digesim, Comandante General de Bomberos, asesor de seguridad y además otra serie de cargos. A uno de los cómplices detenido en un operativo controlado, se le atribuyeron los siguientes delitos; “se le detiene por la presunta comisión de delitos contra la colectividad, forjamiento de documento falso, delitos establecidos en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Las autoridades tienen en estos momentos en sus manos esta papa caliente, están conscientes de la gravedad del caso y de sus implicaciones una vez que se prenda el ventilador, pero se deben establecer responsabilidades, debido al enorme daño que le han hecho al país, aplicando medidas que sirvan de escarmiento, evitando que estos hechos vuelvan a repetirse.

- Publicidad -

*****

A propósito, persisten los enfrentamientos en la cúpula rojo rojita de Lara, ya que al parecer el propio diputado Willy está pidiendo la cabeza de los diputados CC, el Porky además de GG, ya que esta es la fecha en la que no han presentado los títulos de bachillerato y universitarios que los acrediten debidamente como profesionales, denuncia que se formuló a través de informaciones de gente muy respetable, preocupada por este tipo de anormalidades, que consideran que le hacen un gran daño a la imagen de la organización política que no está, precisamente en su mejor momento en la actualidad. Pero lo peor de esta triste historia, es que los tres personajes, después que los dejaron al descubierto, en lugar de buscar la documentación que los liberara de culpa, se desaparecieron del mapa, durante el mes de diciembre ni siquiera dieron la cara para darle la feliz navidad y año nuevo a los compañeros de partido, no aparecieron por ninguna parte, y de esto se está valiendo Willy para emplazarlos a que den la cara, ya que hasta entonces la honestidad y credibilidad del trío, estará completamente cuestionada.

Por otra parte, aseguran que la movida de mata con la que ha amenazado el Cocosette, se produce principalmente por el comentario publicado en esta sección, ya que se filtró la información acerca de que estaban cocinando en la Alcaldía cambiarle el nombre a El Obelisco, para llamarlo “Comandante Luis Reyes Reyes”, así como también el cuento de la estatua del burgomaestre a la entrada de Barquisimeto, para que lo recordaran como el mejor Alcalde que ha pasado por la ciudad, ya que sobre ambos temas solo lo conocían muy pocos en su gabinete, afirmando el jefecito estar seguro que alguno de sus más cercanos colaboradores, “se fue de yoyo” y sacó la lengua a pasear”, lo que ha provocado que como castigo haya defenestrado a algunos. Pero esto no es todo, aseguran que el jefe de la Polimun(OG) continúa en sus funciones, la versión que lo habían destituido y expulsado del cuerpo, al parecer ha sido todo un “parapeto”, por el contrario afirman que dizque en complicidad con el burgomaestre han dejado que bajara la ola, después que el funcionario maltrató a un civil detenido y al parecer violentó sus derechos humanos. El personaje apareció en la carrera 21 el jueves e intentó detener a un buhonero, y el soberano le salió al pasado para defender al trabajador informal, de manera que pegó la carrera, dejando en evidencia que es guapo y valiente cuando anda con un grupo de policías, solo no es más que un “pataruco”.

*****

Verdaderamente escandaloso uno de los primeros descubrimientos hechos por el burgomestre de Torres, Javier Oropeza, quien denunció que la anterior administración mantenía tres impresoras en alquiler por las cuales se pagan mensualmente más de Bs. 16.000 equivalentes al tipo de cambio oficial a $ 3.400, sólo por alquiler porque los insumos para la operatividad de los equipos, los tenía que sufragar la Alcaldía de Carora. Se podría decir que si se están consiguiendo estas minucias en las investigaciones preliminares y que por encimita está realizando Javier Oropeza, ya se pueden imaginar con lo que se va a encontrar cuando profundice un poco las cosas y los supuestos negociados dizque hacía su antecesor, y ni siquiera pensar las sorpresas si se le ocurre escudriñar en relación con la gestión de Julito, el que le quería cambiar el nombre a la ciudad, porque aseguran que allí si es verdad que hay tela donde cortar. Pero en principio, es necesario no solamente que el nuevo alcalde investigue las presuntas irregularidades como es el caso de las impresoras, sino también escuche a la gente, a los trabajadores de la Alcaldía que seguramente tienen mucho que decir, al personal administrativo y estamos planamente seguros que allí se va a encontrar un verdadero filón para que luego establezca responsabilidades y señale, con las pruebas en la mano a los responsables de muchos guisos que allí se cocinaron en los últimos años. El pueblo de Carora tienen muchas expectativas en torno a la gestión de Oropeza, saben que está dispuesto a hacer todos lo necesario para que Carora sea lo que fue antes de la revolución que tanto daño le ha hecho a este país; pero a la vez la sociedad civil debe ponerse a la orden y exponer su disposición a cooperar en este rescate de la ciudad, no le pueden dejar la tarea solo al burgomaestre, debe ser un esfuerzo de todos.

A propósito, se comenta que el desastre administrativo, la ceguera y mala gestión del burgomaestre saliente, tiene tanto de donde cortar, que da para escribir una novela interminable. Nadie ha podido entender cómo es que el exburgomaestre nunca se preocupó de chequear quienes ocupaban los cargo de mayor importancia y jerarquía en su gestión; en las primeras de cambio, se ha puesto al descubierto el presunto robo de estos funcionarios, quienes al parecer lo hacían sin el menor remordimiento; aseguran que en el Terminal de pasajeros había un punto donde cobraban de la tasa de salida y el dinero dizque iba directamente a una cuenta personal; , en el matadero, el mercado municipal ocurría lo mismo, queda preguntar ¿acaso el director o gerente de Insemat, no se daba cuenta de lo que ocurría?¿ donde estaba el Contralor municipal o la encargada de la contraloría? hay muchas preguntas que esperan respuestas y los caroreños quieren conocerlas a la mayor brevedad.

Ojo al tambor Alcalde Oropeza, usted comenzó con buenas energías y muchos bríos, por eso la comunidad le recomienda que no se deje arropar por gente que tiene rabo de paja, porque esos se queman rapidito, debe chequear por qué la exconcejal, excontralora encargada, y ahora gerente del terminal de pasajeros, no hizo cumplir la ley estando en el ente que podía investigar, revisar, escudriñar, preguntar, donde o quien se estaba robando los ingresos de las paramunicipales, hubo y hay muchos con las manos metidas en estos casos, revise el nombramiento de una persona en un departamento que tiene que ver con tierras, quien dicen que fue obligada a renunciar del cargo de secretario de la cámara en la gestión pasada, por presunto forjamiento de documento, recayendo el señalamiento en esta persona, los dos son fichas de la «doñita» que sigue ocupando la Alcaldía con más de treinta y seis personas de su entorno, entre sobrinos, nietos, hijos, nueros, amigos y pare de contar, así que le corresponde poner orden en la casa, Dios dijo: “Ayúdate, que yo te ayudare” y esto es lo que está haciendo la comunidad, consciente que usted es un ser humano y no puede estar al tanto de todas las cosas.

*****

El miércoles 5, los trabajadores de la Alcaldía hicieron llegar nuestra mesa de redacción, una denuncia que señala que señala que la señora ZoSu al parecer estaría atropellando al personal que labora en esa dependencia, aseguran que gracias a sus buenos oficios han perdido casi todos los beneficios que quedaban en la última contratación colectiva que dejó la burgomaestre profesora Amalia Saez, por la cual todos le estaban muy agradecidos, ya que el Cocosette no se ha ocupado en absoluto de mejorar las condiciones de trabajo de sus colaboradores, por cuanto existe el convencimiento que el personaje no tiene la menor noción de lo que es la gerencia moderna, donde el principal capital de cualquier empresa, pública o privada, es el capital humano; por lo tanto su subalterna le sigue los pasos y está convencida que mediante la humillación y el maltrato, se ganará el respeto del personal, alegando que ella es la que manda en la torre y el burgomaestre en el Palacio Municipal, donde solo un grupito de privilegiados, de su entorno, Directores y Cargos 9,9 son los que gozan de los beneficios. El último de los beneficios para este grupo de toñecos dizque fue un bono de Bs. 250. Los trabajadores se preguntan: ¿ Es que para el burgomaestre h ay dos tipos de personal? La última contratación habla de que empleados y empleadas gozarán de todos los beneficios, por esto ya están cansados de tantos abusos y advierten que ¡Ya basta, de atropellos, organízate y lucha!

*****

Otra información que se convirtió en viral en las redes sociales, a mi correo me llegó por lo menos por 8 o 10 mensajes distintos, y es el caso que tiene que ver con el total deterioro del sistema de salud del estado Lara, al ver como en forma patética, el pasado 2 de enero, estaban sacando a un paciente del Hospital Central en un camión volteo, de esos que vehículos que se utilizan para cargar arena o granzón, ya que el 90% de las ambulancias de la entidad, están inoperativas. Sería interesante averiguar dónde se encontraba el Director de Salud del estado Lara, cuando esto estaba ocurriendo en el principal hospital de la entidad; cómo es posible que a pesar de las denuncias que se hacen todas los años, meses, semanas y días, no haya sido posible que exista, no una flota de ambulancias, porque no podemos pedirles peras al olmo, pero por lo menos 3 o 4 unidades que presten servicios e impidan que se vean espectáculos tan deprimentes y grotescos como este traslado de un enfermo en estas condiciones inhumanas, hechos que ocurren porque no existe una gerencia eficiente en el sector salud, que trabaje y se preocupe, por el bienestar de los pacientes, y no solo del quince y último que muchas veces ni siquiera se lo merece porque no hace nada para ganárselo. Algunos amigos médicos que hemos consultado en torno a este caso, han coincidido al señalar que si el jefecito de salud en Lara tuviera un poquito de ética profesional y también un tanto de moral, lo menos que habría hecho al ver tan deprimente espectáculo, era poner su cargo a la orden, pero como al parecer allí en el hospital hay todo un negocio con el alquiler de las ambulancias, cuyo alquiler se paga en dólares, no ha habido ningún interés en buscarle una solución a este gravísimo problema.

*****

Un grupo de Caroreños han sostenido varias reuniones donde se han propuesto solicitar un Cabildo Abierto, con la presencia del gobernador donde tien en la intención de ponerle el cascabel al gato, ante la indolencia, la ineficacia y la apatía del ente gubernamental en cuanto al problema del agua en la ciudad y las parroquias, y donde al parecer están dispuestos a solicitar, la remoción inmediata del presidente, vicepresidente y gerente operativo de Hidrobarro a quienes responsabilizan, desde la época en la que llego Carmelina a gobernar, ellos asumieron esos cargos y allí se han enquistado, demostrando estos funcionarios ser 100% por ciento incapaces, según los voceros de las comunidades; abandonaron el mantenimiento de los equipos, de las aducciones, las plantas y ahora el consumo de agua es crudo, dizque sin ningún tipo de tratamiento, exponiéndolas a una posible epidemia; también quieren exponerle al gobernador Pereira, que no puede pretender realizar a una buena gestión, si continúa rodeado de un equipo que más bien pareciera interesado en saboteársela. Hace pocos días supuestamente fueron señaladas la delegada de Hidrobarro y su compiche, que gestiona el llenadero, de ser las culpables de la mafia del agua, donde nuevamente por cuarto año consecutivo los caroreños pasaron las navidades sin una gota de agua por tubería, mientras que extrañamente los cisterneros dizque forman parte del circulo de estas damas compuesto por unos doce camioneros, tenían agua para vender, cobrando $ 30 por tres mil litros de agua y si el vital líquido era para la Zona Colonial el precio estaba entre $70 y 100 de los verdes. Por las razones expuestas, de nuevo le exigen al gobernador que investigue quienes son sus representantes en Hidrobarro, mande a chequear por qué los equipos se dañan casi quincenalmente, averigüé quienes son los que se benefician con la falta de agua en Carora, investigue el caso de El Tocuyo, no tiene que ir muy lejos, los saboteadores que solo piensan en su bolsillo, están cerca de usted.

*****

Continuando en las tierras del Morere. Ha causado mucho malestar la designación, como jefe de personal del hospital Pastor Oropeza de Carora, de una funcionaria que estuvo durante 20 años administrando los recursos de la alcaldía de Torres, a esta persona nunca la han olvidado los trabajadores de la alcaldía, y no precisamente por su eficiencia como gerente, sino debido a que a no les cancelaba oportunamente sus salarios y amuchas veces, pasaban hasta seis meses sin cobrar ni medio, viéndose obligados a quitar fíao o a comerse un cable como se dice coloquialmente; lo más triste y preocupante, es que al parecer salió de la alcaldía dejando un desastre administrativo, supuestas dobles nóminas, dobles facturación, le quedaron debiendo desde al vendedor de café en adelante, resultando sorprendente como es que con este pedigrí, la premian con otro cargo, preguntándose los caroreños, ¿es que acaso dentro del PSUV no hay más gente calificada, capaz de ocupar un cargo y ejercerlo con eficiencia?, pareciendo que esto es lo que pasa en esta tolda política, porque siguen mostrando los mismos rostros con los mismos cuestionamientos. La mayor inquietud de la comunidad se produce, porque el nosocomio regional viene padeciendo de numerosos problemas, especialmente con el recurso humano y en esta sección nos hemos hecho eco en diversas oportunidades de sus quejas y reclamos, por lo que debemos suponer que se requiere al frente de esta dependencia, una persona eficiente, equilibrada, con capacidad y voluntad para buscar soluciones y superar los obstáculos, de manera de mejorar la prestación de los servicios de salud en el principal centro asistencial de la ciudad, de tal manera que no quisiéramos adelantar juicios, pero por los antecedentes, creemos que no es precisamente más problemas y conflictos, lo que necesita en estos momentos el Pastor Oropeza.

*****

Este viernes 7, los trabajadores de la economía informal del centro de Barquisimeto, cumpliendo con todas las normas de bioseguridad, se presentaron tempranito frente a la Alcaldía de Iribarren, con el propósito de solicitar que les permitan trabajar en las calles, ya que la mayoría son padres y madres con hijos, que no tienen trabajo y necesitan llevar algo para la casa para que los muchachos no pasen hambre. Al parecer durante los días previos a las elecciones del 21N, hubo reuniones con las autoridades supuestamente les prometieron que los iban a reubicar, pero por supuesto, después de pasados los comicios, obtenidos los resultados que los mantienen en el poder, se olvidaron de las promesas. Los trabajadores informales argumentan que toda la vida ha habido buhoneros en las calles de Barquisimeto, sobre todo en los últimos 22 años, insisten en que solamente están pidiendo que los dejen trabajar, denunciando que no existen empresas en Barquisimeto y en el estado Lara que ofrezcan trabajos formales, de allí que el único sustento es lo que obtienen con la venta de sus mercancías en las calles, de tal manera que han advertido que permanecerán en pie de lucha, hasta obtener una respuesta positiva a sus planteamientos, demostrando que no tienen ningún temor a las amenazas de los cuerpos represivos del estado.

*****

Por otra parte, aseguran que quienes se “llenaron” en diciembre al parecer fueron los funcionarios de la Dirección de Mercados y Abastecimiento, donde dizque cobraron por debajo de cuerda, los puestos a los buhoneros del centro de Barquisimeto, siendo la tarifa de 3$/diarios por cada puesto; al parecer quien cumplió a cabalidad con sus funciones de recolector de estos verdes, habría sido Cornelius, quien aun cuando no es santo de la devoción de nadie, se lo tienen que calar, recursos que no llegan a las arcas de la municipalidad, sino que supuestamente se reparten la cochina con el jefecito de esa dependencia, vinculado familiarmente con el jefe mayor, personaje que aseguran que acaba de montar un carro de comida rápida en la carrera 21 con calle 29, donde se convirtió en un tremendo obstáculo para la fluidez del tránsito y al paso se peatones, pero como están en las alturas del poder, nadie se atreve a alzar la voz ni a denunciar por temor a represalias, pero los humildes trabajadores informales que hacen llegar las informaciones a esta sección, saben que no tenemos compromisos con nadie, sólo con la empresa a la que le hemos estado prestando servicios por más de 52 años, por eso confían en que sus denuncias serán visibilizadas a través de los Retacitos, y como se molestan, echan sapos y culebras, emprenden cacerías de brujas, tirando flechas tratando de adivinar a través de que vía llegan los datos, lo único cierto es que ellos saben que conocemos todas las marramuncias en las que andan montados, así que cuando ellos vienen, ya en esta sección vamos de regreso.

*****

Por fin parece que comienzan a tomar conciencia del grave problema que existe en el servicio de Ginecoobstetricia del Hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto, caso que venimos denunciando en esta sección desde octubre del 2021, cuando se denunció que en un mes más de 20 parturientas murieron por falta de insumos y de una atención adecuada, lo cual nos fue confirmado por personal médico de la institución, que nos pidió exigir al Director de Salud una explicación sobre las razones de estos fallecimiento. Al parecer allí han encendido nuevamente las alarmas, con la muerte de 10 parturientas en el mes de diciembre, según recogen los medios regionales, evidenciándose un gran malestar con la designación de nuevos jefes, cuando el problema es de fondo, se trata de falta de insumos, que deben ser cubiertos en un 98% por los pacientes, con costos que superan los 100 y 150 dólares, que la mayoría de los pacientes, de origen humilde no pueden costear. Nuevamente emplazamos al Director de Salud a que dé la cara y explique por qué se están muriendo las parturientas en el servicio de Ginecoobstetricia del nosocomio larense.

*****

Insólito desde el pasado mes de noviembre, cuando un gatillo alegre le cayó a tiros a una madre que salió en defensa de su hijita menor de edad, en la población de Siquisique, municipio Urdaneta del estado Lara, ninguno de los cuerpos de seguridad, ni en la entidad, ni en el municipio, levantó una mano para detenerlo por el delito cometido. Aunque el agresor tenía orden de captura del MP , la Policía Estadal archivo la orden, lo que dizque aprovechó el agresor para amenazar a la familia y a la propia víctima, en caso de seguir visibilizando el caso en los medios y en la opinión pública. No fue sino hasta este 4 de enero, cuando la víctima se arriesgó nuevamente a servir de “señuelo”, cuando la GNB pudo ejecutar la captura del sujeto. La comunidad exige, tanto a la gobernación de Lara como al Fiscal General establecer responsabilidades en torno a todas las irregularidades que han rodeado este caso, en detrimento de la integridad física y emocional tanto de la víctima como de su familia. ¿Hasta cuándo tanta impunidad?

JBS