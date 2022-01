VIDEO Sergio Garrido tras sufragar: La participación es mayor al 21 de noviembre #9Ene

El candidato a la Gobernación de Barinas por la Mesa de la Unidad Democrática, Sergio Garrido, ejerció su derecho al voto pasadas las 12 del mediodía de este domingo 9 de enero escuela Mariano Picón Salas del municipio Barinas y afirmó que la participación del electorado es mayor a la del pasado 21 de noviembre.

Declaraciones del próximo gobernador de Barinas, Sergio Garrido luego de ejercer su voto en Barinas.#Noti21ResteadosConSergio #Noti21 pic.twitter.com/6miZdWH0Zq — NOTI21 (@Noti21_) January 9, 2022

Durante las declaraciones que ofreció a los medios de comunicación después de ejercer su derecho al voto, Garrido confirmó la detención de dos activistas opositores en Cruz Paredes. «Arbitrariamente hoy, un señor gobernador que está en el municipio Cruz Paredes mandó a detener a dos activistas nuestros. Estamos trabajando en esta detención injustificada».

El candidato de la Mesa de la Unidad, Sergio Garrido hizo un llamado a los barineses que no han salido a ejercer el voto, »que vengan a hacerlo, todavía hay tiempo, tenemos hasta las 6 de la tarde para ejercer nuestro deber como barineses».

«Pueblo de Barinas: salgan masivamente porque pueden tener la fe puesta en Dios y en el Espriritu Santo y en el pueblo de Barinas que esta noche vamos a vivir la alegria más grande que hayamos tenido en Barinas y en toda Venezuela«, cerró el candidato.

Reiteró la denuncia que ha hecho antes respecto a la censura en el país y concretamente por el cierre de sus programas radiales, por parte de Conatel. «Aquí la censura es muy grande. A mí me cerraron programas de radio, no me dejan ir a diferentes programas de TV, ni tampoco a ningun programa de radio en el estado Barinas.», expresó.

Candidato opositor Sergio Garrido, luego de ejercer su derecho al voto, señaló que la participación es mayor este #9E a la del 21 de noviembre.

Además, confirma la detención de dos activistas opositores en Cruz Paredes. #Barinas 11:55am pic.twitter.com/vgLKq486xG — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) January 9, 2022

