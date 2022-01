Nuevo gobernador de Barinas: Espero reunirme con Maduro #11Ene

El nuevo gobernador de Barinas, Sergio Garrido, quien ya recibió las credenciales para ejercer el cargo y el jueves, a las 10 de la mañana, se juramentará ante el Consejo Legislativo de esa entidad federal, está dispuesto a reunirse, en los próximos días, con Nicolás Maduro.

Así lo dio a conocer en exclusiva para Elimpulso.com, reconociendo que su trabajo será muy duro y difícil porque tendrá que atender innumerables problemas, debido a la crítica situación en que se encuentra el estado.

¿Se juramentará este jueves?

Si Dios quiere y lo permite, así será. Amén.

¿Cuáles son sus retos al llegar a la gobernación?

Son muchos porque resultan incontables los problemas que tienen las comunidades barinesas. Pero, primordialmente, hay que buscar resolver los problemas de agua, salud, vía de penetración agrícola y la estructura educativa, que está destruida.

Con los recursos de que dispone la gobernación actualmente, ¿permiten enfrentar estos problemas tan grandes?

No lo permiten porque, debido a la hiperinflación, son irrisorios. No alcanzan para los muchos problemas que queremos resolver en Barinas. Pero, para eso existe la intuición nuestra para buscar soluciones con la empresa privada, con embajadas de algunos países y también con el propio Ejecutivo Nacional. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con el tema de que no existe? Claro que existe y es el que tiene los recursos para el estado. Y a ese poder hay que recurrir. No hay otro.

¿No teme que le pongan un protectorado como ha venido ocurriendo en las gobernaciones que gana la oposición?

Nicolás Maduro dijo que no lo iba a hacer. Yo aspiro y espero que no lo haga. Yo he sido electo gobernador precisamente para que me ocupe del estado Barinas.

¿Cómo siente la responsabilidad ante ese pueblo que votó con mayor fuerza que el 21 de noviembre?

Inmensa con todo el pueblo barinés, con mis paisanos, que me han colocado en la gobernación para resolver los problemas. Es mentira que los vamos a resolver todos, pero sí los prioritarios, los más urgentes y en la mayor cantidad que podamos hacerlo.

El señor Jorge Arreaza denunció corrupción en la gobernación de Barinas. ¿Qué hará usted?

Lo primero que vamos a hacer es una auditoría para determinar lo que ha sido administrado y, por supuesto, investigar los casos de presunta corrupción e irregularidades que se hayan cometido.

¿Ya formó su equipo de gobierno?

Estamos en eso. Será de amplitud total. Por supuesto, estarán los partidos políticos, así como gremios, sindicatos y la sociedad civil.

¿Cómo serán sus relaciones con el sector productivo del estado?

Vamos a hablar con ellos. Nos dirán en qué pueden ayudar y en qué podemos hacerlo nosotros. Como dice el dicho: una mano lava la otra y las dos lavan la cara.

¿Ya ha tenido contacto con ellos?

Acuérdate que recién he sido electo gobernador. El lunes la Junta Regional Electoral me entregó las credenciales y todo ha sido sobre la marcha. Espero reunirme en los próximos días cuando esté ejerciendo mis funciones con los productores, ganaderos y empresarios. Voy a tener conversaciones con todos los sectores de la sociedad civil de Barinas.

¿Qué piensa hacer con la situación que se ha venido presentando con las ocupaciones ilegales de tierras en Barinas?

No tengo la competencia para decir que voy a enfrentar, ya que la misma es del Ejecutivo Nacional. Naturalmente, vamos a alzar la voz para que los organismos nacionales atiendan esa situación.

También organismos defensores de Derechos Humanos han advertido acerca de la presencia de elementos irregulares, armados, en Barinas. ¿Tiene conocimiento de que esos individuos están actuando en su estado?

Hay la presunción de que individuos de grupos irregulares estén aquí y han circulado comentarios al respecto, sobre todo de habitantes de los municipios Andrés Eloy Blanco y Zamora. Si me lo han comentado a mi, que soy un civil, indiscutiblemente que deben saberlo los organismos nacionales que están en la obligación de hacer las investigaciones pertinentes

¿Piensa reunirse con Nicolás Maduro?

En los próximos días. Tengo que hacerlo. Por lo demás, es el presidente y quien tiene las facultades para administrar los recursos del Estado venezolano.

¿Garantizará el clima de tranquilidad, sosiego y paz en Barinas?

Por supuesto que sí. Será garantizado.