Sergio Garrido: El pueblo de Barinas no está dispuesto a aceptar protectorados #11Ene

El gobernador electo de Barinas, Sergio Garrido, afirmó este martes 11 de enero que los habitantes de esa entidad no aceptarán la figura del protectorado que ha sido implementada por la administración de Nicolás Maduro en estados gobernados por la oposición.

«Nicolás Maduro dijo que no iba a colocar más protectores en los estados, ojalá que mantenga su palabra, yo confió en que si la va a mantener. Pero aun si él nombra un protector para Barinas es algo que no podemos a evitar pero se van a encontrar con un pueblo barines que no está dispuesto a aceptar este tipo de cosas», declaró Garrido en una entrevista a Román Lozinski en Unión Radio.

A juicio de Garrido, el régimen venezolano convirtió la elección de Barinas «en un plebiscito, que sabían que iban a perder».

Añadió que con este resultado se envía un mensaje a Barinas y Venezuela, «sí se puede lograr un triunfo con una unidad sincera y verdadera. Ojalá esto haga reflexionar a la dirigencia», agregó.

Por último, el gobernador de Barinas destacó «por encima de las aspiraciones de cada político, está Venezuela».

«Constitucionalmente tengo que hablar con el Gobierno, tengo la necesidad de ir a hablar con ellos para buscar soluciones para el pueblo de Barinas», concluyó.