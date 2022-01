Presidente de la SVI: Cualquier síntoma de malestar es COVID-19 #14Ene

«Cualquier persona que presente fiebre, tos, malestar general o congestión nasal no se trata de una gripecita, sino de COVID-19«. La anterior afirmación pertenece al presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, doctor Manuel Figuera, quien llamó a la población a tener mucho cuidado con eso.

Explicó el galeno, que la nueva variante ómicron se está comportando como un Tsunami, porque el nivel de contagio es mucho más rápido que las anteriores cepas.

Dijo, que en Venezuela los reportes oficiales no son confiables debido a que se fundamentan solo en el público y no todos los diagnósticos se hacen en ese nivel y no están incluidos los estudios que se hacen en los centros privados, según información difundida este viernes por NTN24.

«Los ciudadanos no debemos confiarnos en lo que dice la administración de Nicolás Maduro, debido a que muchas personas tienen familiares y amigos con el virus, y aseguró que hay grupos enteros de familias contagiadas que muchos alegan que se trata de una gripe y se la atribuyen al actual frío en algunas regiones del país y eso es covid-19”, apuntó el médico.

En torno a las vacunas, el presidente del SVI señaló que todavía hay personas que no han sido vacunadas porque viven en lugares apartados, sobre todo en las zonas fronterizas. Enfatizó que estos ciudadanos también tienen que ser vacunados.

Señaló para finalizar que las medidas de bioseguridad deben ser reforzadas, tema en el que autoridades médicas como el doctor Julio Castro, Héctor Marcano y Jaime Lorenzo han hecho énfasis y por ello no debe olvidarse el uso del doble tapabocas, evitar las reuniones en espacios cerrados, procurar el distanciamiento social, aunque en las últimas semanas ha habido relajamiento de estas normas.