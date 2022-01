PulsoEmpresarial EPA mantiene compromiso con las familias venezolanas

Para EPA el propósito es trabajar cada día para tener Mejores Hogares para Mejores Ciudadanos; es la razón que impulsa a dar todo el esfuerzo y disposición en brindar atención, servicio y asesoría.

Son casi 30 años, ofreciendo no solo productos, sino soluciones para el hogar, cumpliendo con los valores de Honradez, Igualdad y Constancia, bandera de esta empresa que ha conquistado diferentes ciudades del país.

La red de ferreterías reconoce a esas personas constantes, disciplinadas y decididas, llenas de inspiración y compromiso que los impulsan a desarrollar proyectos y cumplir sus sueños. De allí la razón de ser de EPA como empresa, lograr Mejores Hogares para Mejores Ciudadanos.

El hogar es más que el espacio que se habita, es la familia con quién se comparte, son los valores, la solidaridad, las raíces, la esencia, es el lugar donde se aprende a ser un buen ciudadano.

En este sentido, apoyar a las comunidades es parte del compromiso, realizando acciones con sentido social que permitan crear bienestar, progreso y protección al medio ambiente. De allí parte el empeño en fortalecer cada día más los diversos programas que permiten apoyar a instituciones, fundaciones y comunidades en general.

No obstante, no se trata solo del trabajo y esfuerzo que realiza EPA, es un propósito compartido, que no sería posible sin el apoyo y contribución de todo el equipo que integra esta gran familia, incluyendo a todos los aliados: clientes, colaboradores, accionistas, proveedores y comunidades.

Con esta campaña “Mejores Hogares para Mejores Ciudadanos”, se trata de motivar a ser los mejores en lo que les apasiona, ser los mejores trabajadores, mejores amigos, por supuesto disfrutando de la familia y del hogar.

La red de tiendas para construcción, remodelación y decoración del hogar invita a que este 2022 se propongan ser el mejor en cada acción que realicen y hacer de Venezuela un mejor hogar.

Para mayor información puede seguir en las redes sociales FerreteríaEPAVE en Instagram y Twitter, Ferretería EPA Venezuela en Facebook o visitar la página web https://ve.epaenlinea.com/