COLUMNA Soliloquios de café: “La ignorancia y… ¡el talento!” #16Ene

“Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción…”

“¡El talento sin probidad es un azote!”

- Publicidad -

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco.

“EL LIBERTADOR.”

“Insólita sorpresa ver que la “laza Macario Yépez”, ha sido excluida por primera vez del recorrido diseñado y promocionado para la venida de la Divina Pastora de este año 2022.

Insólita sorpresa ver que la “Centenaria Orquesta Mavare” ha sido excluida por primera vez del concierto con el cual se recibe a la Divina Pastora en su día el 14 de enero.

Año tan difícil en el cual nuestras familias sufren por partida doble el no poder estar al lado de sus familiares, unos por efectos de la pandemia, y muchos más por buscar nuevos horizontes de sobrevivencia familiar…

Desde hace más de 150 años, cuando ocurrió el milagro, la visita y peregrinar de la imagen a Barquisimeto siempre se hizo por el *único camino que había desde Santa Rosa*, camino de tierra, cuyo trayecto se daba por lo que hoy es la Av. Lara y pasaba por la Cruz Blanca y la hoy “Plaza Macario Yépez.”

La “Divina Pastora” venía cubierta para que no se llenase del polvo del camino y era llevada a Casamayor en la 20, para vestirla y ser llevada en hombros de sus devotos a la antigua Catedral ubicada en la Plaza Lara.

Posteriormente se “institucionalizó” su recibimiento por parte de todas las autoridades regionales en la “Plaza Macario Yépez”, frente a nuestra primera y principal Universidad Larense, la “UCLA”, donde además recibía el homenaje de la “Orquesta Mavare.”

Anteriormente el homenaje con la orquesta se le rendía en la esquina de la 20 con la hoy Av. Vargas.

Esta “innovación”, la cual se ha querido hacer ver como popular, la hace pasar por otros sitios foráneos, en los cuales muchos ciudadanos también quieren verla recorrer durante su peregrinar por la circunvalación desde su inicio hasta El Pescadito. Muy loable que también a ellos los visite, pero… tristemente se ignora a la gran población que año a año, siempre la ha acompañado en sus recorridos, desde aquella primera vez, los que viven y trabajan en el casco urbano quienes, desde sus puertas y ventanas, quieren ver pasar la imagen de su “Pastora de Almas.”

En los 150 años, el lema de la procesión fue “RADICION DE FÉ QUE NOS UNE”. Ahora la tradición es barrida y la unión es convertida en desunión al pretender obviar la “PRINCIPAL PARADA” que siempre ha existido en el recorrido, lo que fue su entrada milagrosamente sanadora a Barquisimeto, con la imagen que todos tenemos en nuestra memoria, con la participación del “Padre Macario Yépez,” en el principal sitio de recibimiento de su venerada imagen en Barquisimeto. Espacio físico que a la postre está frente a una de las dos instituciones universitarias más antiguas del estado Lara. No pretendemos que se excluya a nada de lo incluido en el recorrido planificado, pero es imposible aceptar que hayan sido excluidas del recorrido meritorias instituciones larenses que siempre fueron parte importante durante la peregrinación, más aún cuando una de ellas está anclada precisamente frente a la “Plaza Macario Yépez.”

Cómo instituciones larenses, no podemos dejar pasar por alto esta forma de querer desdibujar la historia de este su recordado recorrido ancestral, no queremos que se elimine la principal, fundamental y tradicional parada de la “Divina Pastora” en su peregrinar anual, no queremos que esto sea un nuevo motivo de agobio y angustia para el larense, quien además de tantas carencias y dolores por los que ha tenido que pasar, se pretenda desvincular a los barquisimetanos de algo que ven como parte de sus valores y a su vez condicionarlo a un “nuevo y extraño orden” que lo aleja de su arraigambre y tradición…

Mantener nuestras tradiciones, mantener nuestra fe, mantener los ideales e idearios de nuestras principales y fundamentales instituciones nos mantendrá fuertes ante cualquier contingencia.

Eso necesitamos los barquisimetanos, los larenses y los venezolanos en estos momentos de tanta adversidad.

Yuyita Chiossone… Mazra Morales.

Transcribo textualmente las palabras expresadas por la representación genuina de la integridad de los miembros de la “Red de Instituciones Larenses,” ante lo que considero un oprobio más, efectuado en contra de los Barquisimetanos, de los larenses, y por qué no, a todo aquel que habita allende de nuestras fronteras y es devoto a la Divina Pastora, como advocación de la Madre de Dios.

El tributo rendido cada 14 de enero a quien ofrendó su vida por la salvación de nuestros coterráneos ante la epidemia de cólera, el Padre “Macario Yépez,” con la visita de la “Divina Pastora” en su peregrinar, es la representación viva de la fe ciudadana que agradece aquel gesto que paró el mal que diezmaba a la población y de no ser clara la justificación del insólito hecho de obviar su visita a la Plaza que lo venera para escuchar el tradicional homenaje musical, se puede tomar como una ofensa a nuestra Magna Casa de Estudios, la “Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado” y, a la más que centenaria “Orquesta Mavare”, patrimonio larense.

Mi admiración y agradecimiento a Yuyita y a la Dra. Morales.

Maximiliano Pérez Apóstol