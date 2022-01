RETACITOS #16Ene

De nada sirvieron las maniobras, la importación de 18.000 votantes de otros estados, por instrucciones de Miraflores; los regalos de electrodomésticos, la presencia de los Milancianos, tampoco de la multimillonaria hija del Comandante Galáctico; presuntamente pagarle otros candidatos para que dividieran la votación, ni la llegada de la plana mayor del PSUV, la paliza que le dieron a un candidato que nadie conocía en la región, a quien obtuvo solo 25.000 votos más que Argenis Chávez y al final la diferencia a favor de Sergio Garrido, estuvo cerca de los 44.000 votos, por lo que no hubo derecho a pataleo y la tarima que estaban levantando desde horas de la tarde para el mensaje del candidato oficialista, al final se quedó sola, no había un alma. Además, si algo hay que reconocerle al candidato del gobierno, es que se atrevió a decir en plena campaña, que aun cuando estuvieron el control del estado por más de 22 años, “los Chávez dejaron a Barinas con muchas necesidades” y, también cuando fue el primero en admitir a través de su cuenta en Twitter, que las informaciones que le estaban llegando desde el PSUV le decían que el “objetivo no se había logrado” , lo que amarraba de pies y manos al resto del gobierno para intentar hacer cualquier jugada que les permitiera por lo menos, no darle un vuelco a los resultados que eran contundentes y demoledores, pero si acercarlos un poco para que la derrota no resultara tan escandalosa. Diosdiablo, dizque en horas de la tarde llamaba a la militancia para el “remate bolivariano, el remate chavista, revolucionario, hagamos el esfuerzo supremo para cerrar esta gran jornada, cerrando con broche de oro y que la ventaja sea inalcanzable e inobjetable”, al conocer los números dejó el pelero y no se le vio más la carabina.

Otros detalles curiosos de esta elección, es que Sergio Garrido es un alto dirigente de Acción Democrática, dejando sin efecto el objetivo del chavismo, a través de indio Berni, de demostrar que la tarjeta blanca usurpada con el nombre del ex adeco Claudio tendría suficiente fuerza para atomizar el voto opositor, a desconociendo que la “tarjeta adeca” tiene una votación orgánica. Según primer boletín del CNE se deduce que la tarjeta judicializada de AD y su candidato, el Negro tuvieron un desempeño sumamente pobre: apenas 1.346 votos (0,43%), detrás de la tarjeta desconocida «Venezuela Unida», que obtuvo 1757 votos (0,56%). De nuevo se re cuerda que esto ocurre en un estado donde la votación de la tarjeta blanca tiende a ser muy orgánica. Dado el desempeño de apenas 0,43%, se vuelve a poner en el tapete que el gobierno de Maduro hizo un mal negocio al coludirse con Bernabé Gutiérrez: no arrastra votos y tampoco arrastra estructura partidista, que sigue la línea de Ramos Allup, secretario general legítimo de la tolda blanca. Pero lo que resulta más patético es que quienes desde Miraflores decidieron contratar al “Negro” para dividir los votos estaban convencidos que este candidato se convertiría en la “gran sorpresa” de las elecciones en el estado llanero, y lo cierto es que así ocurrió, porque en las elecciones del 21N, la Alianza Alacrana obtuvo más de 44.000 votos y con este nuevo candidato la votación apenas si alcanzó a los 5.538 papeletas, es decir que la Alianza perdió en menos de un mes 38.462 votos, ya que sacaron mal sus cuentas, no revisaron que el candidato no tiene capital político y lo que es peor, con sus últimas actuaciones como mercader electoral, ha perdido el poco respeto que en algún momento algunos venezolanos aún le tenían, de allí que si ha leído las redes sociales en los últimos días, debería mantener un muy “bajo perfil” en los próximos meses.

*****

Nuevamente los “terrófagos” comienzan a moverse en los terrenos adyacentes a la Escuela de Ballet de Taormina Guevara, incluso en esta última semana se ha visto allí maquinaria pesada, y hasta donde sepa la sociedad larense, esos terrenos fueron cedidos en “comodato” por 100 años a la Fundación Taormina Guevara y oficialmente la Alcaldía de Iribarren no ha dicho que esta situación haya cambiado y, si por alguna circunstancia se ha registrado alguna modificación, ésta se ha realizado entre gallos y medianoche, a espaldas de la Fundación y del resto de la comunidad. Desde hace años hemos venido alertando en esta sección, en torno a las ganas que le tienen los terrófagos a estos terrenos, ya que por su ubicación geográfica, con el tiempo se han convertido en un “lomito de primera clase”. En las primeras investigaciones que hemos realizado, una vez que se encendieron las alarmas al ver las maquinarias en el lugar, al parecer la alcaldía en forma subrepticia, habría realizado una reunión, con un petit comité, reunión en la que se habría negociado con el grupo Saltinbanqui S.R.L. por una suma importante de dinero, los derechos sobre parte de estos terrenos, violentando todo lo establecido y aprobado por la propia Alcaldia, cuando cedió los terrenos en comodato, de lo cual están perfectamente informados quienes estaban adelantando la espuria operación, porque esa es una información es “pública, notoria y comunicacional”, por lo que están consciente de los riesgos que corren al firmar la negociación, porque ya la Fundación debe estar solicitando toda la información, porque se están desconociendo sus derechos, reclamos en los cuales tendrá el apoyo irrestricto de toda la sociedad barquisimetana, y seguros estamos que los terrófagos, grupo muy conocido, de ahora en adelante los señalaran con el dedo y perderán el respeto que hasta estos momentos, pudieran haberle tenido los larenses, por querer pasarse de avispados.

*****

Con el desmantelamiento de la banda del “Rector”, personaje que hacía graduaciones exprés de cualquier carrera universitaria, emitiendo los títulos correspondientes, así como también otorgaba ascensos militares en cualquiera de los componentes de las FAN, Armada, Aviación, Ejército, Guardia Nacional y Milicias; emitía carnet de cualquiera de los cuerpos de seguridad del Estado, civiles y militares, con la posición que quisiera el cliente, lo que al parecer lo convirtió en un hombre poderoso, ya que al parecer muchos de estos falsos profesionales, lograron ubicarse en posiciones importantes, ya que al parecer dentro de la revolución solamente hace falta poseer el carnet del PSUV para acceder a los cargos, por encima de cualquier otra credencial, solo se le exige formar parte del proceso y serle fiel de manera incondicional. Por supuesto, cuando se comienza a visibilizar esta truculenta historia, son muchos los profesionales “tapa amarilla” que comienzan a pegar carreritas, a no dejarse ver en los lugares tradicionales y a tratar de pasar desapercibidos; sin embargo, como el video con el desmantelamiento de la banda se ha hecho viral, muchos profesionales honestos que forman parte de la revolución e incluso ocupan posiciones importantes, son los que en estos momentos están ejerciendo presión para que las investigaciones que adelanta el Ministerio Público, los Tribunales de Control y el CICPC, se lleven hasta sus últimas consecuencias, se establezcan responsabilidades y se apliquen las sanciones establecidas en la Ley por falsificación de documentos, usurpación de funciones, dolo, engaño a la sociedad y aprovechamiento del delito en beneficio propio, ya que no se puede continuar actuando en este país con, tanta impunidad, cuando se violentan las leyes vigentes y no pasa nada. La chacota y la mamadera de gallo a estos profesionales “tapa amarilla” es de pronostico reservado.

*****

Desde el momento en que se hizo viral el video de un paciente trasladado en un camión volteo en el HCUAMP, cosa que ocurre a diario en los nueves municipios del estado Lara, con diferentes medios de transporte menos de las ambulancias como es el deber ser, una vez más las autoridades de la salud quedaron al descubierto ante la opinión pública, esta anormalidad ha sido denunciada ante las organismos competentes en numerosas oportunidades, pero lamentablemente las autoridades siguen de espaldas al pueblo. En todo caso, el flamante gobernador de Lara al tener conocimiento de lo ocurrido con este paciente en el nosocomio local, procedió a girar instrucciones al Director de este centro asistencial para que no le f altara nada e n cuanto a la atención de su salud, lo cual nuevamente pone en evidencia que al parecer las autoridades reaccionan más rápido ante las denuncias virales en las redes sociales, pero no le prestan atención a la Gerencia Preventiva, la que atiende y ataca los problemas antes de que sucedan, no después que el mal está hecho. Ya en anteriores oportunidades hemos denunciado que el 90% de las ambulancias de los centros hospitalarios en los municipios de Lara están paralizadas, pero es muy poco lo que se ha hecho hasta estos momentos, para revertir esta situación, dando la ligera impresión que no hay mucho interés en solucionar este problema, por cuanto presuntamente hay un tremendo negocios con las ambulancias privadas que cobran por sus servicios en dólares, siendo las mafias que están por detrás de estos negociados, las principales interesadas en que la problemática no se resuelva, porque se estarían echando cuchillo a su propia garganta, de manera que hay que ponerle una lupa encima a esta situación, porque los principales afectados son los sectores más vulnerables en la entidad federal, ya que no tienen dólares para pagar por estos servicios y allí si es verdad que no hay emociones ni sentimientos, si no tienes el dinero para el traslado, te mueres en el sitio.

*****

Desde hace poco más de una semana anda circulando con mucha insistencia, tanto por los corrillos políticos como en los pasillos de algunos de los cuerpos de elección popular, una información que aún no ha sido certificada por los organismos correspondientes, sobre el presunto congelamiento, por parte de dependencias del gobierno norteamericano (OFAC) de las cuentas bancarias de por lo menos cuatro personajes de la región, vinculados con las actividades políticas, entre ellos varios del partido AD Alacrán y otros de AP el partido del sargento de Nirgua. Aseguran que uno de los afectados tiene negocios de importación y exportación en el imperio, de allí que dizque anda con las manos en la cabeza, porque esta medida lo pone contra la pared, le ata de pies y manos y hasta la atención y el financiamiento de las necesidades de sus herederos que viven en tierras imperiales, se verían comprometidos; de otro se dice que su familia le dejó varios bienes inmuebles en el norte y también se vería comprometida su situación con estos bienes; un tercero dizque es heredero de un conocido dirigente político de la tolda verde, de quien se dice que es una lanza en un cuarto oscuro, otros aseguran que es más peligroso que un mono con una hojilla a la hora de los negocios y el cuarto elemento es un abogado del que poco se hablaba, hasta las pasadas elecciones cuando estuvo saliendo con frecuencia en los medios. Repetimos que hasta ahora no hay una confirmación oficial de la medida, en todo caso no hay que olvidar que cuando el río suena es porque piedras trae. Otra historia que suena es la de un conocido dirigente político regional, quien tenía una persona en la que confiaba con los ojos cerrados, al extremo de poner a su nombre varios de los bienes inmuebles adquiridos en el exterior, varios de ellos en la Madre Patria, quien cuando acudió a tratar de recuperar sus cosas, se encontró con un bufete de abogados quienes le explicaron que el “amigo de confianza” no lo conocía y nunca había hecho negocios con él, así que se quedó sin el chivo y sin el mecate. Oportunamente estos casos se conocerán.

*****

Más tardaron los soldaditos en meterse sus “pericos”, gozárselos y montarlos en las redes sociales, donde se hicieron virales y circularon profusamente, lo que pone en evidencia que no son “adictos” profesionales, sino jóvenes que probaron esta experiencia mientras montaban guardia en el Liceo Daniel Florencio O’Leary en Barinas, centro de votación para las elecciones del domingo siguiente, que les cayera en encima una comisión del Ceofan, donde fueron detenidos y acusados del presunto delito contra la imagen de las FAN, ambos plazas de la 82 Brigada logística adscrita a la ZODI CAPITAL, procediendo el Jefe del Centro de Votación a la detención de ambos efectivos, asegurando el Armamento y la munición asignada a este personal poniéndolo bajo resguardo. El caso ha sido calificado de tal gravedad que al sitio se trasladaron dos generales y un a comisión del Dgcim, quienes procedieron a la detención y traslado de los efectivos de tropa alistada implicados en el hecho para realizar la investigación correspondiente y notificar a la fiscalía militar correspondiente. Lo primero que deben averiguar las autoridades es quien provee la droga a los soldados, seguros que logran determinar el origen, probablemente se van a llevar una sorpresa, ojala que no se vayan a ensañar con los soldaditos que solamente son un eslabón en una cadena que debe ser larga y extensa, ya que son numerosas las denuncias públicas de la infiltración del narcotráfico en distintos sectores de la vida nacional.

*****

Los vecinos de Palavecino, nos solicitan hacer llegar al propietario del Hipermercado Líder Cabudare, para que haga un llamado de atención al jefecito que tiene al frente de este negocio, quien requiere al parecer, en forma urgente y prioritaria, sino quiere perder numerosos clientes, un curso de relaciones humanas, atención al público, ya que los usuarios se quejan del trato de este personaje que no entiende que está en un comercio, donde el cliente que va a adquirir algunos bienes, debe ser tratado al menos con las más elementales normas de cortesía, ya que no está pidiendo favores, sino que está pagando lo que adquiriendo. Los hombres y mujeres que allí concurren no tienen por qué soportar su malgenio y sus expresiones poco acordes con las normas de Carreño. Aseguran los clientes que ya los empleados en el negocio, lo más que duran es una semana, por los supuestos atropellos del jefecito, quien al parecer está convencido que es el caporal de una hacienda propia, o está al frente de un cuartel, donde el único que manda es él, lo que indica que no tiene la menor idea de lo que significa la gerencia moderna, donde al jefe se le tiene respeto por la calidad y eficiencia de sui gestión, no se le tiene miedo porque todo el tiempo anda con el rejo en la mano, así que el dueño del negocio debe llamar a botón a este personaje, porque de lo contrario se quedará solo, sin personal y sin clientes.

*****

Muchos fueron los rumores que se corrieron esta semana que acaba de concluir, cuando se produjeron un par de incendios en los terrenos de la UCLA en Palavecino, ya que mucha gente pensó que por fin se estaba consumando la amenaza que tienen desde hace años, y que se ha convertido en una verdadera espada de Damocles, que asegura que en cualquier momento invaden estos terrenos, desconociendo lo establecido en la Ley que dice que las invasiones constituyen un delito y que estas acciones en contra de la propiedad privada, pueden ser penadas con varios años de prisión, sobre todo porque se trata de tierras que tienen un objetivo específico y es el educativo, el de la formación de los profesionales que el país requiere para impulsar su crecimiento y desarrollo. Cuando fuimos en busca de información, nos dijeron que de los terrenos que tiene la UCLA es ya muy poco lo que queda, por “cuanto estamos rodeados de invasores por todos lados”, resultando lo más preocupante que las denuncias que se han hecho a todas las instancias para tratar de lograr los desalojos, no han sido atendidas porque la mayoría de los invasores forman parte del proceso revolucionario, y por lo tanto disfrutan no solo del apoyo de los consejos comunales y de las UBCH, sino que las autoridades se hacen de la vida gorda y les permiten ocupar los terrenos, casas e incluso apartamentos, en medio de la mayor impunidad. Mucha gente confía en que se recupere la institucionalidad en el país, la separación de los Poderes Públicos y el retorno del Estado de Derecho, para intentar recuperar todo lo que les han robado, ante la mirada complaciente de las autoridades.

*****

Nuevamente Don Guille, mete el dedo en la llaga y remueve mucha de la putrefacción que hay con numerosas obras públicas en el estado Lara, destapando en esta oportunidad el caso del abandono y robo de los recursos asignados en el 2005, para la construcción del sistema de aducción Río Tocuyo- Aregue-Las Huertas-la otra banda, del «Municipio Torres en el Estado Lara, caso que será elevado a la consideración del Ministerio Público, por diputados de la fracción parlamentaria larense. Don Guille recordó que esa obra fue aprobada por el extinto Comandante Galáctico en un “Alo Presidente, el 24 de Abril de 2005”, siendo el costo total, para esa época de 11,5 millones de dólares, pero solo fueron asignaron la mitad de los recursos, es decir 5,25 millones de dólares, pero la obra nunca se concluyó y fue abandonada bajo la responsabilidad de quien fue gobernador del Estado Lara: Luis Reyes Reyes y los Alcaldes del municipio Torres, Julio Chávez y Edgar Carrasco, quienes en ningún momento rindieron cuentas y mucho menos explicaron cuál fue el destino de esos recursos, que representan una bologña de real aca y en cualquier parte del mundo. Lo grave es que estos recursos fueron ejecutados por la gobernación del estado pero la obra fue abandonada totalmente, en estos momentos se requieren para su recuperación aproximadamente el doble de lo que inicialmente era su costo. Esta es una de las obras que hemos identificado en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional como abandonada, lo que constataron a través de una inspección que realizaron Palacios, el diputado Macario González, el alcalde del Municipio Torres Javier Oropeza y técnicos de la empresa municipal. De haberse concluido este sistema de aducción, se tendría un significativo impacto económico y social, porque con esta obra se podría regar y poner en producción más de 2000 has. que hoy, en un elevado porcentaje de esas tierras se encuentran improductivas. Preguntas inocentes: ¿Dónde están las empresas que realizaron los trabajos? ¿Por qué no se concluyó? ¿ Quien cobró ese dinero? Los responsables deberían tener las respuestas.

*****

Denuncian usuarios que en el ambulatorio Dr. Rafael Vicente Andrade, del IVSS ubicado en Barrio Unión, no hay médicos que convaliden los reposos, lo cual de entrada es una anormalidad, porque una de las funciones que ha tenido el seguro social toda la vida, es la de otorgar los reposos a los trabajadores y convalidarlos; aseguran que cuando lograr que los convaliden, dizque sólo atienden a 10 pacientes por día, lo que deja en evidencia que si en cualquier día haya más de 14, 16 o 20 pacientes, se atiende a 10 y los demás se quedan por fuera, como la guayabera, a sabiendas los médicos y todo el personal del IVSS que solo se dispone de tres días para hacer dicha convalidación. Las personas afectadas hacen nun llamado a la alta gerencia del IVSS para que aplique los correctivos y ojalá que se pudiera cambiar esta política, que existe desde hace muchos años, sin que exista el más mínimo sentido de respeto hacia el paciente, en su mayoría personas adultas, sin conocer las condiciones físicas o patologías de las personas que allí acuden, por necesidad, a convalidar reposos ya que existe el riesgo que si no lo hacen pueden ser despedidos de sus empleos, y es bien sabido que en estos momentos no es nada fácil conseguir trabajo, ante la situación país, en pandemia, con una economía por el piso y donde muchas empresas más bien andan buscando ver como reducen sus nóminas para poder continuar en el mercado, así que las autoridades del Seguro deben poner orden en la casa.

*****

Sería interesante averiguar si es cierto que con la llegada a la alcaldía de Palavecino, al burgomaestre dizque le han comenzado e llegar los recursos a manos llena, lo cual se desprende de los importantes aportes que dizque ha hecho a una emisora comunitaria de su propiedad, la cual al parecer estaba a punto del despeñadero por el bloque económico que le habría impuesto la alcaldesa saliente. Afirman los oyentes que al parecer de esta emisora dizque salen todos los bot de la agresiva campaña a favor del “Diplomático” de Cabo Verde, contratando a un personal al que le habían asignado el modesto sueldo en US$; personaje que todos recuerdan por que otrora encabezó el sindicato de trabajadores de LacAnd, mientras que hoy estaría al frente de la Oficina de Prensa de la Alcaldía, sin ser periodista y algunos aseguran que ni siquiera es bachiller. Si esto es verdad, hay que decir que Palavecino no pega una. Por cierto, que también ha causado sorpresa, que el parecer el flamante burgomaestre de Torres, quien de paso es periodista, dizque está contratando personal no profesional, es con parches en el ojo y pata de palo, para darles trabajo como periodistas. De otra persona pudiera esperarse, pero que alguien de la profesión este estimulando el ejercicio ilegal de la profesión, la verdad que no hay derecho. Ojala la versión no sea cierta.

*****

Ultima hora. El viernes 14 de enero una enfermera del HPOR de Barquisimeto cayó al vació por no estar la puerta del ascensor, la cual tiene varios años sin ser reparada; gracias a Dios cayó desde planta baja, es decir menos de 3 metros de altura. A esta lamentable situación se le suma que la sala de RX esta inoperativa y por tanto sus compañeros de trabajo tuvieron trasladarla en una silla de ruedas a una clínica privada ubicada al frente del hospital, por orden de los residentes de guardia. De nuevo se pone en evidencia la pésima política de desinversión, falta de mantenimiento y descuido en la infraestructura que se viene denunciando desde hace muchos años ante las autoridades nacionales con competencia y no responden a las exigencias de los trabajadores. Esto ocurrió el viernes a las 8:30 AM y es causa y efecto de una mala política de salud implementada desde el ejecutivo nacional y de allí que insisten en un plan inclusivo de recuperación del sector salud. El Director del HPOR está al tanto de esta situación y seguramente asumirá todos los gastos que amerite este lamentable hecho, que ante las leyes se considera un accidente laboral.

JBS