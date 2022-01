OPINIÓN La Divina Pastora siempre cumple #16Ene

Mi promesa a La Divina Pastora es dedicarle todos los años mi artículo a los favores que ella concede a sus creyentes en fechas cercanas al 14 de Enero. Para no ficcionar espero que ella misma me revele el episodio milagroso que debo relatar.

Este año sentí que no había revelación, que debido a la carencia de la procesión que congrega a multitudes ella y yo nos tomábamos vacaciones y entonces envié mi artículo con un tema político, que es una actividad que ocupa buena parte de mi tiempo y preocupaciones.

Pero luego de enviar el artículo a El Impulso recibí una llamada alegre de un amigo, ingeniero, dirigente de uno de los partidos políticos más importantes del país. Vive en el este de Barquisimeto. Me llama para confirmar que asistirá a una reunión a la cual le había invitado en una casa de Santa Rosa, precisamente de la imagen de nuestra amada Virgen María bajo la advocación de La Divina Pastora.

Jorge Euclides, me dice, sabes que decidí aceptar tu invitación porque solucioné el problema que tenia: Mi esposa tiene Covid y le mandaron un tratamiento muy caro, varias inyecciones de Tocilozumab, bombonas de oxigeno, antibióticos de alto costo, en fin una terapia en la cual tenía que gastar más de cuatro mil dólares. Yo no tengo ese dinero y no puede recogerlo entre familiares y amigos, total es que entre en desespero y cancelé todos los compromisos sociales y políticos que tenía en agenda, incluido el que había contraído contigo.

Pero hace poco me visito un viejo amigo que vive en España y vino para estar presente el 14 de Enero en el recorrido que hará La Divina Pastora montada en automóvil. Quería que la esperáramos como siempre frente al Tiuna. Con tristeza le dije que lo acompañaría para orar por mi esposa y al darse cuenta del caso generosamente se ofreció a cubrir todos los gastos, ya que como sabes este amigo es un empresario de solida posición económica.

Lo importante es que la primera reacción al tratamiento fue altamente positiva y los médicos me dijeron que había salido del estado crítico a uno moderado y con pronóstico de curación plena.

Al oír a mi amigo me percaté que este era el mensaje que me enviaba la Divina Pastora para este año. Muchos no lo consideraran un milagro ni un favor especial, pero los caminos de Dios son insondables y el procede de muchas maneras para darle protección a los hombres de fe. Por visitar a La Divina Pastora vino el amigo de España, lo puso en contacto con el esposo de la enferma y el resultado fue un acto de bondad y solidaridad que concluyo en sanación y debemos anotar en el libro de los miles de favores que concede la Virgen a su feligresía.

Nuevamente La Divina Pastora me cumplió. Dios con nosotros.

Jorge Euclides Ramírez