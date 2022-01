César Pérez Vivas denuncia maniobra de Maduro: Nosotros no avalamos el proceso del miércoles #24Ene

El doctor César Pérez Vivas, quien encabeza el Movimiento de Venezolanos por el Referendo Revocatorio (Mover), al ser entrevistado por Elimpulso.com, tras solicitar la reconsideración del cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE) advirtió que no habrá participación en el proceso de manifestación de voluntades, previsto para este miércoles.

Explicó que fue antepuesto el recurso de reconsideración administrativa, la cual está establecida por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, para atacar actos ilegales e inconstitucionales de los órganos del Poder Público.

La solicitud en cuestión es para que el organismo electoral deje sin efecto la convocatoria, que había hecho para este miércoles, por considerar que el CNE en forma intempestiva e ilimitada en el tiempo, además de desestimar la capacidad instalada de los centros de votación, “mata sin derecho a pataleos” el referendo revocatorio para evaluar el mandato de jefe del Ejecutivo Nacional.

Esta estrategia ordenada por Nicolás Maduro es para impedirle a los venezolanos que se manifiesten libremente, puesto que en un país donde existen 14 mil centros de votación, el jefe del gobierno ordena a sus funcionarios del CNE que se abran apenas 1.200 muchos de ellos alejados de los principales conglomerados urbanos, para complicar mucho más la posibilidad de movilización de los electores.

Nosotros, dijo en referencia directa al Movimiento de Venezolanos por el Referéndum Revocatorio, no avalamos el proceso de este miércoles debido a que el mismo no llena los extremos mínimos, ni las garantías mínimas necesarias, para poder activar un referendo revocatorio.

En este orden de ideas declaró que es una tarea complicadísima llevar a cabo un proceso de esa naturaleza en 1.200 centros de votación, donde se deben atender más de 4 millones de personas, en apenas 12 horas de actividad.

A manera de ejemplo comentó que esto era como pretender meter 100 litros de agua en una garrafa, que tenga capacidad para 5 litros.

Por otra parte, esa decisión resulta discriminatoria para los derechos de la mayoría de los venezolanos, puesto que más del 90% está absolutamente imposibilitado de ejercer su derecho consagrado en la Constitución.

En consecuencia, lo que está haciendo el CNE es un fraude a la Constitución, un fraude a la ley porque incurre en un delito contra la nación venezolana, contra los venezolanos, al confiscar un derecho político, humano, fundamental.

Para el doctor Pérez Vivas no hay que dudar que la dictadura proseguirá con su estrategia y a través de la televisión del Estado, de sus medios y de sus voceros, saldrá el mismo miércoles a decir que no había gente para pedir el referendo revocatorio y que Maduro tiene el apoyo popular, aunque la mayoría de la población está rechazando a este régimen porque es el responsable de toda la crisis y las necesidades que padece la población. No podrán engañar a nadie.

Dijo igualmente que expresidentes de América Latina y de diversas organizaciones democráticas están desde muy temprano de esta mañana solicitando información y detalles de todo lo relacionado con las gestiones de Mover, expresándole su solidaridad a este movimiento.