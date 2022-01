COLUMNA El rincón de los miércoles #26Ene

Los venezolanos deben seguir asombrados al revisar sus bonos oficiales del día lunes. En sus cuentas, para sorpresa de muchos, solo aparecieron apenas tres bolívares, con los cuales será difícil hacer alguna compra. No coincide con el anuncio del gobierno sobre el inicio de una recuperación económica del país o a un chiste de mal gusto… Los servicios públicos siguen desaparecidos, especialmente el agua, en la mayoría de las comunidades de la región que no encuentran a que santo rogar para que el preciado liquido regrese a la tuberías. Los barquisimetanos, en consecuencia se vieron obligados a esperar a oscuras la llegada de la sagrada imagen de la Divina Pastora. Por cierto nos llamó la atención la compañía de centenares de fieles en el recorrido hasta la Catedral con franco desafío al Coronavirus, vimos mucha gente sin la protección aconsejada por las autoridades sanitarias. Confiamos plenamente en la Virgen para evitar contagios colectivos por esa causa religiosa… Rusia acepta su intención de colocar bases militares en Venezuela cuando advierte que de ocurrir esa posibilidad con el permiso de Cuba y venezuela… Por ahora, solo nos llegan turistas con destino a la isla de Margarita en grandes grupos… BÉISBOL: siempre hemos dicho que somos aficionados a los deportes, con preferencia por el fútbol, pero compartimos sin problemas el gusto por el béisbol; sin embargo, y haciendo las comparaciones de del actual campeonato, nos parece que le falta calidad respecto a otras temporadas, por lo cual los juegos no tienen las emociones que busca el fanático cuando asiste al estadio. Tal vez la inconsistencia fue una de las causas por las cuales el Cardenales de Lara este hoy fuera de competencia en la Liga Venezolana.

A Paco Gento, el fútbol le recordará iempre por enorme calidad profesional y mejor ser humano, amigo y compañero de hazañas en el club, el gran Alfredo Di Stéfano. Se le recuerda, además por uno los héroe de la victoria del Real Madrid en la conquista del campeonato europeo en 1959. Allí, una vez más volvió a brillar Paco Gento volvió a brillar en el centro del campo con electrizantes jugadas que aún se recuerdan en el campo francés. Transcurrido ya varias décadas y aún el nombre de Paco Gento se menciona como una referencia de la invencibilidad del glorioso Real Madrid. Que en paz descanse mi gran Paco…

La Organización Mundial de la Salud asegura que está muy cerca el final de la Pandemia que azota inclemente al planeta Tierra, pero advierte a los seres humanos a no bajar la guardia en la lucha contra el Covid-19 y sus secuela, esto ocurrirá cuando la ola de contagios pase en las próximas semana para que se produzca una inmunidad general. El vocero de la organización ha dicho, además que se espera un periodo de tranquilidad para los próximos meses… EN CHILE hay 1.4 millones de migrantes, de los cuales más del 7 por ciento son venezolanos, seguidos d colombianos, haitianos y peruanos… Chile es uno de los países más atractivos dentro de América Latina por su estabilidad económica y política. Los médico venezolanos son los ciudadanos más requeridos en el país… El gobierno de los Estados Unidos ha pedido a sus atletas que participarán en los próximo Juegos de Invierno de Pekín, usar celulares desechables mientras permanezcan en el país comunista, les advierten que están en peligro de ser espiados. También son alertados los atletas británicos, canadienses y los Países Bajos… PREMIOS: Una lotería venezolana promete enormes ganancias a los aficionados a desafiar la suerte. Se trata del Triple Gordo que ofrece hasta 500 millones de dólares al premio mayor y 100 a los números ganadores en premios menores… QEPD… Lamentanos la desaparición física del Capitán de la aviación venezolana Nayibe Ogby, un excelente piloto y mejor amigo con quien compartimos gratos momentos en la capital larense, que DIOS Lo reciba en esas alturas que tanto recorrió en vida-

