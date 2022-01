Nicolás Romano: La ausencia del crédito agropecuario está poniendo en peligro “el ciclo de invierno 2022”

La paralización y estancamiento de los créditos agropecuarios por parte del sector público y privado, hace casi imposible que los pequeños y medianos productores de Portuguesa puedan seguir avanzando, incrementen la superficie de siembra y se produzca una reactivación económica de inmediato, lo que genera una dramática preocupación en el sector agrícola.

El presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de Venezuela (Aproven), Nicolás Romano, al exponer el problema, hace votos porque la administración de Nicolás Maduro establezca de manera urgente e inmediata, medidas tendientes a levantar el encaje legal, para que, de esta manera, la banca pueda comenzar a dar financiamientos urgentes para rubros agrícolas.

“Se está iniciando el año 2022 con muchas expectativas en la agricultura, porque a nivel mundial hay escasez de rubros agrícolas, de alimentos y en Venezuela, que estamos en capacidad de producirlos, no existe banca pública ni privada que otorgue financiamiento oportuno y sin ello es muy poco lo que podemos hacer”, alertó.

«El Estado venezolano debe buscar un mecanismo que le permita crear de manera inmediata, una cartera agrícola significativa, con créditos accesibles, para la recepción agrícola; y no esperar más porque estamos finalizando el mes de enero y tenemos casi encima el ciclo más importante de la siembra, que es el de invierno. Necesitamos que se abra urgentemente la cartera agrícola, para que los productores tengan acceso a recursos económicos que le permitan reparar maquinarias, preparación de las tierras, comprar insumos agrícolas, repuestos, correas, cauchos, gasoil e inclusive, hasta la comida y medicinas de los trabajadores, porque en el campo no hay créditos ni en las bodegas”, expresó Romano.

Manifestó que los productores están vendiendo sus activos para poder sembrar, lo que no se justifica por cuanto se está hablando de gente buena, que trabaja, que paga a tiempo sus obligaciones y que solo pide que le den condiciones para seguir produciendo alimentos.

Comentó que, a título personal, ha sostenido conversaciones con los presidentes de los diferentes bancos privados y estos alegan que el encaje legal les impide dar financiamiento en los actuales momentos, por lo que se evidencia que el juego sigue trancado.

Admite que en la actualidad hay suficiente gasoil, gasolina, semillas, agroquímicos y fertilizantes, repuestos, cauchos, talleres especializados en maquinaria agrícola, pero lo que no existe es poder adquisitivo para acceder al pago de cada uno de estos requerimientos.

“Nadie está pidiendo que le regalen el dinero, solo que los bancos financien con una garantía real de producción. Somos gente honesta, seria y trabajadora, lo que nos presten lo devolvemos con intereses. Queremos que el gobierno conjuntamente con el sistema bancario, nos dé la oportunidad de seguir trabajando. Se trata de créditos a corto plazo, de cuando mucho un año«, señaló Romano.

Aseguró que debido a esta situación “hay productores que entregaron sus cosechas y a estas alturas no han recibido el pago porque no hay un mecanismo financiero para ello«. “La industria no tiene crédito y las ventas están un poco pesadas, entonces pagan en la medida en que van vendiendo sus productos terminados”.

También comentó «Necesitamos alguien que nos facilite financiamiento crediticio, igualmente la industria y los productores, le van a pagar en su vencimiento, como históricamente se ha hecho en años anteriores”.

El presidente de Aproven anunció que la intención de siembra este año en Portuguesa es de 210 mil hectáreas de maíz blanco y amarillo; 70 mil hectáreas de de arroz y 90 mil hectáreas de caña de azúcar, lo que se traduce en fuentes de empleo, inversión, producción y en riqueza, lo que genera una mejor calidad de vida.

“Pero esto será posible en la medida en que haya financiamiento, precios justos y pago oportuno, y que el Gobierno reduzca el encaje legal y se les brinden créditos especiales a los agricultores para que haya seguridad agroalimentaria en nuestro país”, afirmó categóricamente el dirigente gremial.