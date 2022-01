FOTOS #VIDEO Así se encuentra La Catedral de Barquisimeto para despedir a la Divina Pastora antes de su recorrido a la Zona Pastora Espíritu Santo #29Ene

Durante 15 días permaneció la Divina Pastora en La Catedral de Barquisimeto, diariamente recibió la visita de cientos de devotos, quienes se acercaron para contemplarla, acompañarla y agradecerle por todos los favores concedidos. Tras esta especial estadía, la imagen de la Pastora de Almas volverá a salir de La Catedral con un nuevo objetivo: Recorrer las zonas pastorales de la ciudad.

La estrategia de esta visita será igual que la establecida para el 14 de enero: La Divina Pastora recorrerá las calles de la ciudad en el Pastora móvil, mientras que la invitación es a que los feligreses la esperen cerca de sus domicilios, tomando en consideración el recorrido que tendrá en esta ocasión.

Para este sábado 29 de enero, la Excelsa Madre Divina Pastora recorrerá la zona pastoral Espíritu Santo, y de esta manera, visitará las siguientes parroquias:

9:00 AM: Espíritu Santo, 10:00 AM: Santa Teresita, 11:00 AM: Claret, 12:00 M: Nuestra Señora de Fátima, 1:00 PM: Sagrado Corazón de Jesús, 2:00 PM: María Auxiliadora, 3:00 PM: Vicaria San Isidro, 4:00 PM: Nuestra Señora de la Consolación y 5:00 PM: Santa Rosa de Lima.

Cabe destacar que para la Misa de despedida en la Catedral de Barquisimeto, muchos ciudadanos se acercaron para ser parte de la Santa Eucaristía en compañía de la Divina Pastora.