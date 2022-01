Son titulares sábado #29Ene

a alcaldesa de Jesús María Semprún, Keyrineth Fernández, fue detenida con seis panelas de droga por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en el estado Falcón.



También cayeron dos miembros de la Asamblea fraudulenta tras operativo antidrogas en Zulia



Súmate sobre el referendo: «Era imposible llegar al 20% del Registro Electoral en una jornada de 12 horas» con la exigua cantidad de maquinas de votación asignada.



Maduro canta victoria tras el revocatorio. Uno de los rectores del propio CNE denunció que se hubiera necesitado recoger cinco firmas por minuto durante 12 horas sin parar en los 1.200 centros necesarios, que además nunca se prepararon.



Doctor Asdrúbal Aguiar: Comunidad internacional advertida de anulación del revocatorio de Maduro



Ciudadanos registraron apagones en 11 estados del país este viernes.



Pruebas de la covid-19, un lujo al que la mayoría de los venezolanos no puede acceder



ONG registró 74 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Bolívar durante 2021



Tribunal Supremo italiano rechazó extraditar a Venezuela a Rafael Ramírez



Los bolívares y los celulares ya no son atractivos para los delincuentes: ahora su «mercado» son la extorsión a los comerciantes



Fluctuaciones eléctrica habrían provocado un incendio en un CDI de Portuguesa, donde se perdieron 300 vacunas anti covid



«Están experimentando con nuestros niños»: Madre advierte que la engañaron para vacunar a su hijo con Abdala en Portuguesa



Volvieron a robar y vandalizar a la UPEL de Maturín, estado Monagas.



«Maduro y sus compinches están vinculados con los peores delitos»: Dip. Quiñones tras revelación de la DEA sobre el ex jefe antidrogas de Evo Morales



Las investigaciones en Venezuela de capa caída: los científicos se jubilan y no hay generación de relevo



Los DDHH de las personas con VIH en Venezuela son permanentemente vulnerados



Emiten circular que obliga a clínicas privadas reportar casos de COVID-19



Gremio de abogados demandó nulidad de Ley de Registros y Notarías



FAN arrecia combate de las FARC en Alto Apure en medio de propaganda, pero con opacidad



Vecinos de Guasdualito siguen denunciando detenciones arbitrarias en Apure por la Dgcim



Barquisimeto: comerciantes a riesgo de ser multados al no poder pagar impuestos



Estudio de ENOBU revela que un 35% de jubilados universitarios come menos de 3 veces al día



Asociación de jubilados y pensionados denuncia desatención gubernamental



Diferida la apertura de juicio sobre el caso de los 69 fallecidos en calabozos de Policarabobo en 2018



Fuerte incendio este 28 Enero en el Parque Nacional Henri Pittier de Aragua



Presidenta de Consecomercio: El problema del aseo es complejo



Venezuela confirma 1.989 nuevos casos por COVID-19 y cinco fallecidos



«La asistencia de Irán no da para tanto»: expertos consideran inalcanzable la meta de producir 2 millones de barriles de petróleo diarios.



Venezuela sin cauchos: la realidad que impera en las fábricas de neumáticos en Carabobo.



Movimiento Estudiantil denuncia que Maduro dio más dinero a VTV que a la UCV.



PNB detiene a fiscal auxiliar de Mérida implicada en red de corrupción.



Se están produciendo traslados de los presos políticos del #CasoParamacay desde CENAPROMIL-Ramo Verde, hacia cárceles comunes. Abogados y familiares no recibieron notificación alguna y temen por la integridad de los detenidos.



Sociedad de Psiquiatría: Casi 70% del personal de salud venezolano tienen síntomas depresivos



Leonardo Palacios: La Ley de Registros y Notarías es inconsulta y afecta a muchos sectores por igual



OVV Lara: Robo a la propiedad privada pasó de las zonas élite a las zonas populares



Régimen de Nicolás Maduro restablece relaciones diplomáticas con Honduras



Cuerpo de la Madre María de San José en riesgo tras robo de aire acondicionado del santuario



El régimen de Nicolás Maduro intenta anular y limitar la democracia participativa en Venezuela.4106:19

Más de 33 mil trabajadores ha perdido la banca nacional en cinco años



El régimen de Maduro busca generar más recaudación fiscal estrangulando a pequeños y medianos empresarios.







Internacionales:



Gasolina colombiana de contrabando fluye en la frontera venezolana



Biden pronto movilizará tropas estadounidenses al este de Europa



A un ex senador haitiano le revocaron su visa estadounidense mientras transitaba por Miami



La DEA reveló que ex jefe policial antidrogas del gobierno de Evo Morales ofrecía protección al narcotráfico



Plus Ultra sigue sin pagar decenas de reclamaciones casi un año después de recibir los 53 millones de euros



Unicef defendió que las escuelas permanezcan abiertas a pesar de la ola de contagios por ómicron



Colombia autorizó el uso de la píldora anti Convid de Merck para tratar el Covid-19



Repsol admitió que derrame de crudo en mar de Perú supera los 10 mil barriles



Rotura de oleoducto en Ecuador genera vertido de petróleo en zona amazónica



Nicaragua anuncia primer ‘gran programa de viviendas’ financiado por China: ‘las familias que van a recibir una casa bonita, segura, digna’



Rusia prohíbe entrada a varios funcionarios de la UE, en represalia por sanciones



Se registró sismo de magnitud 6,0 en Panamá



EEUU ofreció ampliar cooperación para regularizar a venezolanos en Ecuador.



El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, insta a los líderes mundiales a moderar su retórica sobre la amenaza de guerra con Rusia.



Al menos 10 heridos en el derrumbe de un puente de Pittsburgh, horas antes de una visita de Biden para hablar de infraestructuras.



Scotland Yard bloquea el informe sobre las fiestas de Boris Johnson durante la pandemia: no quiere que se conozcan detalles.



Argentina y el FMI acuerdan la refinanciación de una deuda de 44.000 millones de dólares.



Israel registra descenso en contagios y cree superado el pico de ómicron.



Acusan a la familia Morodo de recibir comisiones ilegales pagadas por altos cargos de Pdvsa



Reino Unido advirtió a las grandes empresas que deben reforzar las defensas contra posibles ciberataques rusos



EEUU anuncia disponibilidad de 20.000 visas H-2B para trabajadores temporales



Elecciones de presidente en Italia: sin consenso sobre un candidato y la quinta votación en el senado está sumida en caos



Adolescente ocasionó accidente de tráfico en Florida que dejó seis muertos



Pintura del maestro Botticelli fue rematada en Nueva York por 45 millones de dólares



Informan la dimisión del ministro del Interior de Perú en medio de una disputa con el comandante de la Policía.



Brasil rompe su récord de contagios diarios con casi 270.000 infecciones y acumula más de 25 millones de casos



Un hijo de Trudeau contrae la covid-19 y obliga al primer ministro a aislarse por cinco días



Cepal: Latinoamérica retrocede casi 30 años en materia de pobreza extrema en 2021



España dio protección humanitaria a casi 13 mil venezolanos en 2021.



Una nueva masacre en el estado mexicano de Michoacán deja siete muertos.



Google enseña a una red neuronal a reconocer pájaros por su canto con la precisión de un experto



Apple se convierte en el mayor vendedor de “smartphones” en China por primera vez desde 2015.



La marca de videojuegos “Sega” desaparecerá después de más de 50 años de los salones recreativos de Japón



Por primera vez en su historia, Minnie Mouse llevará pantalones







Deportivas



Rafael Nadal gana a Berrettini y alcanza la final del Abierto de Australia



Medvedev derrota a Tsitsipas y se cita con Nadal en la final de Abierto de Australia.



Varias ONG piden boicot a Juegos de Pekín por los continuos abusos a los DDHH



Colombia pierde en los últimos minutos contra Perú 0-1 y sale de la zona de clasificación del Mundial de Qatar



Con tres goles de Salomón la Vinotinto Derrota a Bolivia 4×1 en el minuto 833506:19

Caimanes de Barranquilla logró triunfo histórico en la Serie del Caribe ante los Navegantes del Magallanes 6×1 en Santo Domingo ganándole a Venezuela por primera vez en la historia en la disciplina del Béisbol



