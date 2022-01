VIDEO La emotiva historia de Dico, el pastor alemán que regresó con su familia tras 7 años extraviado #29Ene

Rescatar y salvar la vida de los perros nunca había sido tan satisfactorio para Pepa Tenorio como en esta oportunidad. La mencionada mujer española tiene 15 años rescatando a perros de la calle, pero en esta oportunidad, se consiguió con uno que cambió tanto la vida de ella, como la de otra familia.

Dico es un pastor alemán que se extravió en 2015, y desde entonces, su dueño lo buscó por doquier. De hecho, el señor falleció sin poder encontrar a su amada mascota.

- Publicidad -

Pero la historia no culmina acá: Dico fue hallado por Pepa Tenorio, quien no dudó en rescatarlo para darle una mejor calidad de vida. Sin embargo, Pepa contaba con un sensor para chips y al ponérselo a Dico, se percató que tenía uno, así que llamó a la veterinaria y así se enteró que este pastor alemán tiene una familia que lo estaba buscando desde hace 7 años.

“He llamado a la veterinaria y el perro aparece como perdido desde 2015. Han llamado al dueño, le han dado mi número de teléfono y el muchacho se puso en contacto conmigo llorando que llevan siete años buscándolo, que era de su padre, quien falleció, y el hombre murió buscando a su perro. Estoy superemocionada porque vamos a entregárselo”, relató Pepa Tenorio en un video difundido a través de las redes sociales, justo en el mismo momento que manejaba para encontrarse con los familiares de Dico.

Entre lágrimas, emocionada por lo que esto representa, Pepa Tenorio se trasladó hacia el lugar acordado. Allí, solo hizo falta un segundo para notar la conexión entre Dico y sus dueños: Una mujer y dos hombres se agacharon para abrazarlo y acariciarlo. Sin dudas, Dico había vuelto a casa.

“Por favor, siempre que veas un animal en la calle no pases de largo, no sabemos su pasado, no sabemos si detrás hay una historia y una familia que lo busca y, si no la hay, seguro se puede encontrar algo para ayudarle”, recalcó Pepa.

Tras este emotivo encuentro, Dico regresó con su familia en Granada, España.