OPINIÓN Los Roques: de paraíso marino a joya de papel para la educación ambiental #31Ene

Dedicado a Olguita de Bequevé y a la amigos de Asoturroque

El sabio se convierte se convierte en una isla que ninguna inundación puede abrumar

Buda

Tu vida es una isla separada de todas las demás islas y continentes independiente

de cuantos barcos envíes a otras costas o cuantos barcos lleguen a tus costas,

tú mismo eres una isla separada por sus propios dolores, recluida en su felicidad

Khalil Gibran

El Parque Nacional Archipiélago Los Roques fundado el 16 de agosto de 1972, es el único parque nacional marino venezolano. El archipiélago está formado por los citados cayos como islas planas y arenosas con parca vegetación que fue descubierto por Cristóbal Colón de regreso de la isla La Española tras su periplo por el litoral venezolano. Desde épocas precolombinas las islas fueron visitadas por indígenas procedentes del continente para surtirse de proteínas de origen oceánico como el caracol o la tortuga marina. En muchas de tales islas se han hallado vasijas y estatuillas junto a los sobrantes de organismos consumidos como vestigios incuestionables de eses incursiones náuticas.

Hace 2 o 3 mil años los hombres primitivos dejaron huellas de sus aventuras en playas Roqueñas, debido tal vez a cazadores terrestres o recolectores marinos oriundos de la costa continental adyacente, o de islas al oeste franco como Curazao y Aruba. El origen del Archipiélago Los Roques se remonta a finales del pleistoceno cuando comenzaron a elevar las barreras de arrecife por descenso del mar. Con el tiempo, dichas barreras favorecieron la formación de cayos en áreas internas del archipiélago.

Las formaciones coralíferas propias poseen una fauna diversificada como el botuto o caracol marino (Strombus gigas), y otras especies como langosta, pargo, barracuda, carite, etcétera. La vegetación se reduce a ciertos cardones propios de las islas grandes y a formaciones de manglares en las zonas protegidas del oleaje. Las islas de Sotavento comprenden a los Testigos, Frailes, Hermanos, La Blanquilla, Sola, Margarita, Tortuga, Orchila, Archipiélago de Los Roques, Aves, Bonaire, Curaçao, Aruba y Los Monjes; todas resguardadas de los vientos alisios por su disposición este-oeste. Los Roques está localizado a unos 120 Km al norte del litoral venezolano de las Dependencias Federales, tiene una superficie de 221.120 has., y está conformado por 42 islotes o cayos y unos 250 bajíos de arena y arrecifes coralinos, todos alrededor de una laguna central.

El basamento es una meseta ígneo-metamórfica que surge sólo en la isla del Gran Roque, el resto de islas, islotes, o cayos están conformados por sedimentos calcáreos de la pulverización de corales y conchas de moluscos. A pesar de su intensa actividad pesquera desde tiempos precolombinos por la riqueza biológica de sus aguas, no fue sino a inicios del siglo xx que se da la ocupación definitiva del archipiélago por pescadores salidos de la Isla de Margarita que se instauraron en el Gran Roque. Hoy existe una población de poco más de 3 o 4 mil personas dedicadas especialmente al desarrollo de actividades pesqueras y turísticas, aunque se tiene prueba de la existencia de importantes yacimientos de petróleo y de gas en la zona.

La facilidad de vía al archipiélago permite a embarcaciones y aviones privados visitarlo propiciando una situación turística alterada similar a la ocupación y urbanización de sus áreas. En 1990, se constituye la Autoridad Única de Los Roques (AULR) como respuesta a la falta de coordinación entre los órganos del estado venezolano, y ejerce la superintendencia del parque y a pesar de su cuestionamiento por conflicto de competencia y duplicación de esfuerzos forma la 1ª experiencia de administración gubernamental para las Dependencias Federales.

En un esfuerzo de trabajo coordinado entre la Agencia Española de Cooperación Internacional AECI y AULR se creó la exitosa e inteligente edición conocida como “Guía del Parque Nacional Archipiélago Los Roques”, con 270 páginas de la riqueza natural, humana, económica, arqueológica, y turística considerado un modelo característico o típico del ecosistema caribeño. Elaborado con un presupuesto risible de 40 millones de bolívares, la mayoría de sus textos y gráficas forjan el universo marino y humano del paraíso terrenal. Este surgió como prioridad del “Programa Araucaria”, que dirigía el gobierno español en 11 parques nacionales iberoamericanos para la conservación de biodiversidad.

Según expertos españoles, Javier Zamarro (coordinador del proyecto) y a Román Rangél (director ejecutivo de Ecograph) Los Roques es un ecosistema ejemplo de conservación y biodiversidad que sienta las bases para preservar ámbitos que permiten explotar adecuadamente las riquezas naturales y recuperar los valores culturales de su población constituida por tres corrientes migratorias explícitas: las indígenas, las holandesas y las margariteñas, mixtura cultural que ha acogido la transculturización poblacional. Bosques de mangle, arrecifes de coral y vegetación xerofítica con climas de baja humedad, igual fueron los elementos que privaron para la inclusión de dicha porción del territorio venezolano al Programa Araucaria establecido en la 1ª Conferencia del Medio Ambiente de Río de Janeiro (1992).

La guía es uno de los aspectos examinados en la planificación del programa. Su función principal era sentar las bases para el futuro de un ecosistema múltiple con un destino asegurado en el turismo ecológico o ecoturismo que recibía cerca de 8.000 visitantes al año cifra que prometía crecer anualmente de 10.000 a 20.000 individuos, pero que disminuyó notablemente con las pandemias de Covid-19. La hipótesis es que un crecimiento exacerbado podría poner en peligro la belleza de los escenarios naturales de no considerar las medidas a tiempo y los usos adecuados que deben dársele. Por eso la guía es ese instrumento que permite entender la fragilidad del ecosistema del Archipiélago por su información de fauna y flora marina, submarina y terrestre haciendo posible prácticas lucrativas de pesca, submarinismo, deportes, observación de naturaleza y navegación a vela, entre otras actividades que seguirían sumándose al pasar el tiempo.

Estudios ambientales de expertos nacionales e hispanos precisaron las posibilidades de crecimiento, capacidad instalada ideal y posibilidad de explotación turística. Otro objetivo básico de la guía es la guardería ambiental y lograr la ordenación de los recursos por lo que establecen trabajos de carga turística y del recurso pesquero, manejo de residuos sólidos, educación ambiental y desarrollo humano. Otro beneficio de guía fue aumentar operatividad económica de la oficina de Inparques en el Archipiélago, pero los favores no terminan y se amplían a la naturaleza del roqueño, patrón de vida, valor cultural y al campo de hallazgos arqueológicos. Los Antezack escribieron el capítulo acerca de los estudios que permitieron exponer la influencia indígena en el poblamiento del archipiélago en eras prehispánicas por grupos de isleños cercanos, atraídos por la riqueza del botuto hace más de dos mil años.La actividad ambiental actual (entre comillas) se extiende a 43 Parques Nacionales, 17 Monumentos Naturales, 7 Refugios de Fauna, 2 Reservas de Fauna y 2 Reservas de Biosfera que instituyen el actual bagaje de áreas naturales que nos colocan en el 5to país del mundo con 35 % (322,5 Km2) de áreas protegidas y con el deber ser de aumentarla para conservar el patrimonio ecológico-natural y de humanidad de este hermoso, ecléctico, y agraciado territorio acuático, terrestre y atmosférico que el dios cosmos otorgó a nuestra pequeña Venecia…¿Dicha experiencia podría usarse en otras islas como elemento referencial para consideraciones inherentes a las mesas de comedimiento ambiental? ¿O es acaso que la 2ª isla más grande del país no tiene el mismo derecho que cualquier otra área natural insular sólo porque no se haya sabido introducírsele en una de estas figuras al igual que Cayo Craski? ¿Será que debemos permitir que intereses materiales superen la salvaguarda de espacios susceptibles a degradarse por su gran fragilidad? ¿Es la educacion ambiental el mecanismo de bioseguridad más extraordinario del globo? ¿Al fin llegará el día que nuestros gobernantes harán lo correcto? Es probable que no lleguemos a feliz término pero por beneficio de dudas aseguremos nuestra participación y cuidemos el ambiente cuidándonos de educarnos mejor sobre nuestras riquezas naturales… Amanecerá y veremos…

Marcantonio Faillace Carreño