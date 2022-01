Uso de mascarillas ha favorecido el aumento de las patologías alérgicas, dicen especialistas #31Ene

El uso de mascarillas para protegerse contra la COVID-19 ha favorecido el aumento de las patologías alérgicas a nivel local, es decir la cara y área nasal, indicó el doctor Óscar Aldrey Palacios, presidente del grupo ARIA (Allergic Rhinitis and its impact on Asthma).

Señala el especialista, quien habló para Elimpulso.com, que estos problemas surgen debido a que el uso de los tapabocas impide a las personas una respiración normal.

Óscar Aldrey Palacios dijo que en su presentación del XXXII Congreso Venezolano de Otorrinolaringología, celebrado en Barquisimeto desde el 27 al 29 de enero, profundizó y debatió sobre el tema con otros especialistas.

Como hecho positivo, indicó que aunque ómicron es la variante más contagiosa, es una cepa más leve a la patología (alergia).

“De hecho, hay países que ya están disminuyendo las causas del ómicron. Si seguimos así podemos llegar a la inmunidad de rebaño, el aislamiento y las vacunas han ayudado considerablemente a que cada vez las variantes de la COVID sean más débiles”, agregó.

Por otra parte, el alergólogo indicó que durante el congreso desarrolló principalmente temas como la relación existente entre las enfermedades otorrinolaringológicas y las alergias. “Estas enfermedades están muy unidas. Por eso siempre he trabajado de la mano de un otorrino”, dijo el experto y presidente de ARIA, grupo de investigadores que a nivel mundial diseñan pautas para el manejo diagnóstico y terapéutico del asma y la rinitis alérgica.