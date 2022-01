Doctor Ruy Medina: Sistema de Salud en Lara no puede colapsar porque ya lo hizo #31Ene

«El sistema sanitario está colapsado desde hace tiempo en el estado Lara y ello se evidencia en situaciones tales como cuando a un paciente se le exigen por lo menos 30 artículos para poder ser operado en el Hospital Central Antonio María Pineda, o cuando se señala en los medios que se han presentado 148 muertes maternas desde el 2018, por solo mencionar algunos casos». Así lo declaró para Elimpulso.com el exdirector regional de Salud del estado Lara, doctor Ruy Medina, quien sumó a estas irregularidades la recientemente anunciada contaminación por COVID-19 dentro de ese centro asistencial.

Medina, quien también fue director del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, hizo esta observación ante el incremento de casos de la variante ómicron dentro de las instalaciones del principal centro de salud local, lo cual a su vez ha afectado de manera directa al personal que allí labora.

- Publicidad -

Al respecto indicó que luego de dos años, ahora es que se toman medidas que debieron hacerse antes, como lo son la prohibición de visitantes a los centros de salud. «Eso debió haberse hecho hace dos años cuando inició la pandemia«, recalcó el galeno.

Además, no es ningún secreto que en los hospitales, ambulatorios y demás centros de salud dependientes del sector público no hay suficientes insumos para prevenir el COVID-19 y la nueva variante ómicron. «Yo lo dije desde un principio, no, estamos preparados porque no tenemos los recursos para hacerle frente«.

Dijo, que no es posible que en muchos casos y citó al Hospital Central Antonio María Pineda, muchas veces las señoras encargadas de la limpieza tienen que llevar el cloro o el desinfectante desde sus casas para poder asear algunas áreas, «eso es inconcebible«.

En cuanto a la propagación de la variante ómicron, señaló el doctor Medina que el problema estriba en que no se ha procedido a un control de no contaminación en los centros de salud pública y es ahora que se procede al control de las visitas, cuando se ha debido hacer desde un principio.

En este sentido, hizo un llamado de atención porque si bien es necesaria la regulación de la permanencia de visitantes en los centros de salud, no entiende como se quiere impedir el acceso de los estudiantes de medicina y enfermería, especialmente al Hospital Central Antonio María Pineda ya que según se pudo conocer a este personal también se le impidió el paso.

Los estudiantes de los últimos semestre de medicina y enfermería van es a prestar apoyo, más en estos tiempos en los que como bien es conocido hay un déficit de personal de salud, apuntó el doctor Rui Medina.

En la actualidad el Hospital Central Antonio María Pineda presenta una serie de fallas entre las cuales destacan la inoperatividad de una serie de importantes áreas, entre las que destacan cirugía ambulatoria, sala de obstetricia y oftalmología, sin mencionar que de los 10 pabellones sólo la mitad prestaría servicio, hay un solo equipo de Rayos X funcionando y el área de medicina de algunos se encuentra clausurada desde 2018.