COLUMNA El rincón de los miércoles #2Feb

No tengo la menor idea sobre el rumor que llega casi solapadamente a la redacción taurina de los medios de comunicación, si es que todavía sobrevive alguno en esta tierra de gracia. Resulta que en la Mérida de los Caballeros nos aseguran el que señor alcalde ha ordenado la constitución de una junta destinada a organizar la Feria del Sol de esa maravillosa ciudad de los Andes venezolanos. Si eso es verdad, nos congratulamos con su gente que aspira un regreso a la fiesta más bella del mundo como son los toros. Ya es hora que olvidemos odios y rencores para volver a ser felices con una faena que nos haga recordar los tiempos viejos en su monumental plaza. Estamos ansiosos de conocer a la nueva camada de nuevos toreros y toros, como antes y disfrutar de paso las bellezas merideñas en los tendidos y nuevos aficionados jaleando cada pase y aplaudirá la hora de la entrega de trofeos a los triunfadores de cada tarde. Mérida, para que lo sepan, abre el portón taurino venezolano y ese anuncio de la Feria del Sol es un estupendo momento para cambiar esta parafernalia del mundo político. Febrero sigue en espera de la gran fiesta de los andes… Mientras la fecha se aproxima, nos conformamos con las corridas de la plaza México mirando la Televisión.

II

En el mundo deportivo existen grandes héroes cuyos nombres se han inmortalizado y son ejemplo a seguir por los jóvenes y los menos jóvenes. Una referencia muy especial en esos grupos, sin duda, es Rafael Nadal, quien acaba de llegar a la cúspide de su brillante carrera en el tenis profesional conquistando la máxima distinción al ganar el Open de Australia y llegar a la impresionante cifra de 20 victorias en el Gran Slam y erigirse como el deportista de mayor reconocimiento en el deporte blanco. La historia de Rafa comenzó hace ya muchos años cuando inició su recorrido por todas y cada una de los grandes templos del deporte blanco. El fin de semana logro batir al Medvédev, el estupendo jugador ruso que también aspiraba a un título que ambicionaba merced a una campaña donde demostró en cada salida sus recursos y la ida de ser el mejor en la selecta baraja tenística. Sin embargo, pese a u gran capacidad, el aspirante no pudo con Rafa Nadal y tuvo que conformarse con una derrota que lo eleva a otra dimensión y extiende su extraordinaria aparición en un deporte donde hay que tener demasiada capacidad para mantenerse, Esas cinco horas de lucha mostró a un Nadal invensible, capaz de enfrentar a los mejores jugadores del circuito con una solvencia que obliga a pensar en próximas victorias, como el mismo lo dijo al concluir esa angustiosas cinco horas de incesante lucha para convertirse en la estrella que más brilla en el tenis mundial…

Presumo de las poca cosas que puede uno jactarse en esta difícil existencia de ser millonario en amigos. En cualquier faceta de la vida, si hemos conseguido cierto relieve en esta profesión y hemos evitado hasta donde ha sido posible, no hemos cabido en la antología del disparate. Por mis amigos y por la gente de bien soy capaz de cualquier cosa, aunque acostumbro a caminar por la derecha y no por la izquierda, aunque sea esta la pregonera de políticas con las cuales no comparto de ninguna manera, tal vez por sea por ese detalle no milito entre los vengadores de la profesión. Me gusta ser amable y respetuoso, aunque estoy convencido que cada cual tiene su lidia, como los toros resabiados, como las reses de media casta. NO regalo elogios ni busco que me los regalen, aunque en esta profesión abundan los aventureros de oficio… A esos ya los conozco.

III

La pandemia sigue dejándonos huérfano de amigos a los cuales se lleva sin permiso al otro mundo. Ninguno de los ausentes han merecido ese viaje porque la maayoría han sido militantes de la bondad, del esfuerzo y del combate por la vida. El último ha sido José Luis Machado, quien ejercía como abogado y presidente de su propio gremio. Era José Luis una persona a quien la vida le sonrió por un buen tiempo y él, como buena persona que era, la devolvió con creces, con esa simpatía tan propia de los bolivarenses hasta encontrarse con Barquisimeto, una ciudad a la que también hizo suya en una estadía de muchos años en las que tuvo la suerte de conocer a mucha gente que apreciaron su manera de ser y de ver la vida en toda sus facetas hasta los días finales. Que descanse en paz José Luis.

No se cuántas veces he escuchado a quienes gobiernan prometer la solución de los problemas más visibles que tiene la capital larense. La última vez supe que el agua, ese preciado líquido que escasea en nuestra ciudad y en algunas comunidades, también muy necesitadas, está próxima a volver después de una desaparición forzada no se por quien. Pensamos que con la llegada de la Divina Pastora se nos haría el espera del milagro, pero no es. Tampoco la Virgen se metió en esos líos de promesas no cumplidas. Me apena por quienes votaron el mes pasado por esa posibilidad de tener agua.

LRM