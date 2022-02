Economista Liuba Malpica Cruz: «Vivimos en una Venezuela que se maneja en bolívares y otra en dólares» #3Feb

En un esbozo sobre la situación económica y social por la cual atraviesa el país en la actualidad, la economista y profesora universitaria Liuba Malpica Cruz señaló: «Estamos en dos Venezuela paralelas: una que recibe ingresos en dólares y otra bolívares y por mucho que haya dólares en la calle, eso no quiere decir que esto se está arreglando«.

Hizo estas declaraciones la docente universitaria durante el Segundo Encuentro Virtual «Perspectivas País ¿Qué esperar del 2022?», actividad cuya organización estuvo a cargo de Medianálisis.

- Publicidad -

Aclaró la economista, que la expresión popular surgida recientemente que indica que el país abandonó la crisis económica no es general y que la mejoría para este año en curso será “muy leve”, pues el proceso de hiperinflación seguirá, pero no de manera voraz como en años anteriores.

Detalló además, que para cambiar el gráfico descendente nacional será muy complicado, porque existen factores de la dinámica que impiden ese arreglo total y que una muestra de ello es que la calidad de vida no mejora.

“En Venezuela se siente mejoría en ciertos sectores específicos, pero no quiere decir que todos tengan esa mejoría. Vivimos en un mismo país, pero no tenemos las mismas condiciones y por mucho que un sector esté en bonanza eso no permea, no genera condiciones que impacten a toda la población. Hay muchos elementos o incentivos que se deben ejecutar para permitir que definitivamente logremos solventar la situación que estamos pasando y eso claramente sucede con un cambio político” señaló Malpica Cruz.

Explicó, que en 2022 Venezuela reducirá “técnicamente” el proceso de hiperinflación pero que todavía el venezolano seguirá sufriendo los efectos de este encarecimiento de bienes y servicios porque las consecuencias de las malas políticas económicas del Estado contra la empresa privada están latentes.

«Para el año 2022 Venezuela pasará por una recuperación económica muy tímida. La dinámica de caída que dejó el año 2021 y el efecto pandemia ya se está paralizando, pero eso no está sucediendo en Venezuela sino en el mundo” enfatizó, al tiempo que agregó que “si en el país no se aumentan los niveles de producción, no soltaremos la hiperinflación y por eso los precios seguirán subiendo y subiendo.

Durante su intervención la economista y docente de nivel superior estuvo acompañada por el director de Medianálisis, Andrés Cañizalez, quien fungió en esta oportunidad como moderador del encuentro virtual.