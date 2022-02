VIDEO  La situación persiste: Profesores de la UCV Barquisimeto insisten en inviabilidad para retomar las aulas #8Feb

Desde el 1 de febrero los profesores del núcleo de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela en Barquisimeto han denunciado la precaria situación de esa casa de estudios en cuanto a infraestructura, bajos salarios de todo el personal, además de la falta de condiciones óptimas para el desarrollo de los estudiantes; y este martes insistieron en visibilizar que es inviable retornar a las aulas presencialmente.

“No podemos seguir subsidiando a la universidad” es la expresión que se ha repetido en la boca de numerosos profesores de Venezuela y del estado Lara; esta vez el turno fue de los profesores y estudiantes de la Unidad Docente Extramuros de la Facultad de Arquitectura de la UCV en Barquisimeto, quienes recalcaron las pésimas condiciones en las que están llamados a continuar las clases.

El profesor César Figueroa, asistente de Arquitectura de la citada Facultad, junto a docentes y estudiantes de esta casa de estudios declararon que es inviable el inicio de clases presenciales en esa universidad, el cual está pautado para el próximo lunes 14 de febrero y enumeraron las razones.

No hay agua en la institución, tampoco normas de bioseguridad, a simple vista se ve la falta de mantenimiento y limpieza, pero más allá de lo obvio, Figueroa mencionó la falta de internet para las calses en formato bimodal, solo cuentan con un vigilante; además de los bajos sueldos de todo el personal, entre docentes, obreros y administrativos.

«No están dadas las condiciones para iniciar las calses de forma presencial… Los estudiantes están en consonancia con lo que nosotros planteamos», expresó Figueroa, en compañía de otros docentes y algunos estudiantes.

Esta situación está afectando a 43 profesores y alrededor de 165 estudiantes que forman parte de ésta, una de la unidades más grandes de la Facultad de Arquitectura de la UCV; «que ha sabido llevarse adelante, pero que ya es hora de que se tomen acciones por parte de los responsables».

Es necesaria una inversión en la UCV Barquisimeto

El representante de los docentes y estudiantes de la UCV Barquisimeto también hizo referencia a la gran inversión que se hizo en la UCV Caracas por ser Patrimonio de la Humanidad y lo consideró válido, pero expresó su preocupación de que no se tomaron en cuenta las sedes exteriores, como esta.

Es por ello que propone que haya alguna reunión para ver cómo garantizan que haya un presupuesto para la universidad.

Indicó que no manejan la cifra de la inversión necesaria para recuperar los espacios de la UCV en Barquisimeto, pero recalcó que los estudiantes “dieron el pecho hace dos semestres para asumir cosas que le correspondía al patrono” y eso no puede seguir pasando. «Nosotros no podemos seguir subsidiando a la Universidad”, insistió.