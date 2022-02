Cabello: Ahora me provoca ir por la página web de El Nacional #10Feb

Durante la más reciente edición del programa Con el mazo dando, Diosdado Cabello amenazó a Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, tras exclamar: «ahora me provoca ir por la página web, porque me debes«.

“Con el valor de El Nacional no me pagaste, creo que ahora voy a ir por la página, creo (…) Me estás provocando a que vaya un paso más adelante”, aseveró el funcionario chavista.

Por otra parte, Diosdado Cabello aseveró que cuando los militares allanaron la sede, esta se encontraba destruida. “Tú tienes todo el derecho a patalear y yo tengo todo el derecho a defenderme”, comentó.

Aunque sus declaraciones fueron enfocadas inicialmente en El Nacional, Cabello aprovechó para atacar a La Patilla, pues, indicó que «también está enredada».