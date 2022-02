OPINIÓN Reflexión en positivo: El valle vino fue a producir azúcar y no nabo #10Feb

Como no todo está perdido y ha quedado demostrado que las cosas no son así, hay que corregir aunque sea tarde los errores cometidos y tomar como aprendizaje los daños causados por mala fe, negligencia o viveza que es lo mismo; no hacen nada pero tampoco dejan hacer, eso ha sido el principal error de la dirigencia que no tuvo como voluntad de servicio de sus obligaciones, por tal motivo sucedió lo contrario y es todo lo que esperamos, resultados positivos que animen, como por ejemplo a seguir apuntando al éxito, que es lo que se espera de toda inversión y emprendimiento así, sentirse confiado y con ánimo de seguir el camino que el alto porcentaje aspira para salir de este atolladero de forma airosa y no con cara destemplada de todo el que fracasa.

La noticia de que el Central azucarero Río Turbio pronto iniciara sus actividades de producción eso es positivo para la región y para el país es noticia de primera plana; en positivo genera producto de primera necesidad, crea centenares de empleos, divisas para el país, alegría de ver un patrimonio de los larenses volver a sus actividades que es un logro y un haber para la nación, ojala que pronto volvamos a ver el humo de los cañaverales y vergel del valle cubierto nuevamente por su producto natural, que no es otra cosa que la caña; su cultivo natural que no tiene duda que el valle vino fue a producir azúcar y no nabo. Como hace tiempo no voy por la zona me estoy imaginando que esos sembradíos de caña están floreciendo, esperando también con ánimo su marabunta de obreros especializados en el corte con su machete bien amolado para ejercer su actividad de rutina interrumpida por largo tiempo.

Con la fe que nos caracteriza aspiramos que los rumores que circulan sobre la reactivación y recuperación de otras industrias sean ciertos y con carácter de urgencia o prioridad, como es el caso de la Siderúrgica del Orinoco ( SIDOR.C.A.) “que los santos digan amen y ejecútese” es aspiración de todos volver nuevamente en ver los hornos de esa magnífica industria compitiendo en el mundo del hierro y siderúrgico, imaginémonos como sería la alegría de su principal promotor Don Vicente Furiati de grata recordación y promotor de diferentes empresas del país; así como vemos con entusiasmo ver a estas emblemáticas industrias arrancar con ánimo, así estamos también los venezolanos como caballo de carrera esperando pista para arrancar con los proyectos y sueños que están vigentes y pronto después de una rectificación o alianzas donde la nación sea el motivo y la preocupación de todos, que solo hay un camino por medio de la unión y prioridad el país; la nación que nos pide a clamor estar unidos y por la misma causa que el espíritu santo nos acompañe en estos propósitos.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la Convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]