VIDEO Guaidó: Maduro tiene fecha de vencimiento y Venezuela de renacimiento #12Feb

Juan Guaidó se presentó este sábado 12 de febrero en Plaza Bolívar de Chacao, para rendir homenaje a los jóvenes caídos, a propósito de conmemorarse el día de la juventud; en ese contexto le envió un mensaje a Nicolás Maduro, asegurando que la oposición estará allí, firme, hasta ver una Venezuela Libre. “Nicolás Maduro, por más que te escondas tienes fecha de vencimiento; y Venezuela de renacimiento. Venezuela va a renacer como República, como nación”.

#EnVivo Guaidó: Venezuela tiene fecha de renacimiento. Sepan que ese amor por Venezuela es lo que no nos va a sacar del camino. Venezuela cuenta con una alternativa #12Feb — Elimpulso.com (@elimpulsocom) February 12, 2022

Recordó además que al país le deben dos elecciones muy importantes, como las presidenciales y parlamentarias de forma libre y transparente, es por ello que mencionó los pilares que debe tener presente como parte de la agenda “Salvemos Venezuela” que consta de cuatro pilares estratégicos para lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres, lo antes posible.

El primer pilar es Vuelvan caras contra la resignación: retomar la organización y movilización para la exigencia de derechos; el segundo es Presión internacional: mejor coordinación internacional y apoyo al proceso que adelanta la CPI; el tercero se refiere al Reimpulso del proceso de negociación en México y construir garantías para todos los sectores del país.

El cuarto pilar es Ampliar y fortalecer la unidad: Convocatoria de un proceso de base para que el pueblo elija el liderazgo de las fuerzas democráticas en todos los niveles.

«Las garantías, un acuerdo integral, la movilización, juntos salvemos Venezuela, la presión internacional que nos acompaña y lo más importante, la unidad, las reglas claras del juego, la decisión de todos los factores: allí estan los cuatro pilares que tenemos; que tenemos que fortalecer y dirccionar»expresó.

«Hoy desde las calles del venezuela le decimos al país: Juntos, salvemos a Venezuella. Vamos a movilizarnos por todos los rincones, espérennos en cada municipio, en cada rincón», dijo Guaidó a los asistentes a este acto por el día de la Juventud

«No nos hemos renidido, no lo vamos a hacer, no te rindas, que no nos vamos a rendir», recalcó.

Orden Mártires de la libertad

Guaidó también propuso al Parlamento de 2015 la creación de la “Orden Mártires de la libertad”, para reconocer a los jóvenes caídos en la lucha por la libertad de Venezuela.

“Este Día de la Juventud nos ha vuelto a encontrar en las calles. La esperanza no conoce de miedos. A los jóvenes venezolanos y al país les decimos: aquí estamos, no los hemos olvidado. Hoy no sólo conmemoramos la Batalla de la Victoria de 1814, sino que ahora decimos: no nos vamos a rendir y seguiremos adelante hasta ver a nuestro país libre”.

Pidió a los venezolanos organización y movilización; así como Unidad, pues considera que es la piedra fundamental de los pilares de la lucha.

#EnVivo Guaidó: Le tengo un mensaje a la dictadura, aquí vamos a estar hasta ver una Venezuela libre. Reiteramos nuestra disposición a un acuerdo que nos lleve a recuperar a nuestro país #12Feb — Elimpulso.com (@elimpulsocom) February 12, 2022

Hoy #12Feb nos reencontramos en las calles para honrar a la juventud, homenajear a las víctimas y dar un mensaje muy claro:



A pesar de la persecución de la dictadura y las amenazas



¡Aquí estamos y vamos a estar hasta ver libre a Venezuela!#12FSalvemosVenezuela pic.twitter.com/dZoRohi9ne — Juan Guaidó (@jguaido) February 12, 2022