Conozca a Sofía Jirau, la primera modelo de Victoria’s Secret con síndrome de Down #16Feb

En el 2019, Sofía Jirau, una joven puertorriqueña con síndrome de Down, dijo: “Sueño con ser una modelo profesional y viajar el mundo. Quiero demostrarle al mundo que no tengo límites”. Para la fecha, este sueño de Sofía se hizo realidad, ya que se convirtió en la primera modelo con síndrome de Down que posa para la reconocida marca de ropa interior femenina Victoria’s Secret.

«Por dentro y por fuera no hay límites«, esta ha sido una de las célebres frases de la puertorriqueña de 25 años de edad, quien siempre mantuvo la vista puesta en sus objetivos. Después de años de formación, trabajo y pasión, pudo dar a conocer la noticia que la llena de tanta emoción.

“Un día lo soñé, lo trabajé y hoy es un sueño hecho realidad. ¿Por fin les puedo contar mi gran secreto? ¡Soy la primera modelo con síndrome Down de Victoria’s Secret!”, escribió a través de su cuenta de Instagram, donde -además- compartió una fotografía de ella posando en ropa interior para la reconocida marca.

«Gracias a todos ustedes por siempre apoyarme en mis proyectos. Gracias a Victoria’s Secret por ver en mí una modelo Sin Límites y hacerme parte de la campaña de inclusión Love Cloud Collection. ¡Esto es solo el comienzo, ahora sí se formó!«, agregó Sofía.

Según reseñó El Tiempo, la modelo, que sueña con ser actriz y también modelar en Europa, se ha destacado por cumplir cada punto en su lista de deseos. En 2020, con una publicación en la que se destacaba la frase: “Ser diferente es normal”, Jirau le demostró al mundo cómo logró convertirse en la revelación de la Semana de la Moda de Nueva York.