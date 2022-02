COLUMNA El rincón de los miércoles #16Feb

La mayoría de los observadores del conflicto que mantienen Ucrania y Estados Unidos puede estallar de un momento a otro, según, pero tendría además un gran costo humano, como toda guerra para ambos países. Una entrevista a Jake en la cadena Fox News, dijo que un enfrentamiento previo podría dejar hasta 50.000 muertos y la seguridad de que Putín estudia la opción de lanzar en las próximas semanas una invasión a Ucrania si no hay una solución diplomática. Lo que está suficientemente claro es que el gobierno de los Estados Unidos está suficientemente preparado para enfrentar con éxito una guerra… España: el sueldo mínimo en ese país alcanzará los mil euros mensuales en los próximos días, más de mil dólares, mientras en Venezuela siguen congelados miserables salarios. La samana pasada hubo anuncios a través de las redes, pero todo resultó una noticia falsa…

II

Comentamos la semana pasada el enorme sacrificio que está haciendo los de menos recursos económicos para acceder a los centros de salud, públicos y privados, especialmente en la lucha contra la pandemia que nos azota y con los precios inalcanzables, de los servicios médicos cuando de urgencias se trata. En algunos centros de salud del país se especulan con los precios ante la mirada incrédula de quienes buscsan desesperadamente conseguir un tratamiento por sus dolencias, como lo denuncian a diario en las redes sociales.

III

CINE: la gran noche de los premios Goya no pudo ser mejor hubo un gran encuentro de estrellas que pudieron brillar con luz propia en el grandioso escenario de Valencia donde Javier Barden y su mujer Penélope Cruz se llevaron los premios mayores repartidos en la gala cinematográfica, El Goya, por si acaso no lo saben es la réplica del Oscar estadounidense, pero más familiar para Iberoamérica a pesar de que sus películas no nos llegan con la regularidad deseada. El cine hispano ha logrado grandes avances y creo que ya está en codiciones de compartir con la producción de Hollywood sin ningún complejo. La noche del Goya sirvió, igualmente, para recordar al cine nacional que todavía anda en pañales… El presidente de México ha planteado suspender por un tiempo las relaciones de su país con España. El motivo tiene que ver con la llegada de los buques de Cristóbal Colon y su gente a tierras americanas, exige por lo tanto, que El Rey de España pida perdón por las supuestas tropelía de los Conquistadores contra los indígenas de su país. AMLO se ha convertido en el hazme reir del mundo moderno con sus exigencias… SALUD: nos alegramos ante la recuperación del apreciado Igor Asdrubal Salazar, excelente fotografo de prensa que estuvo quebrantado de salud en territorio estadounidense. Afortunadamente ya está fuera de peligro, con muchas ganas de mantener viva su página en la web.

IV

No lo van a creer, el amor si existe, como lo demuestran el actor Richard Gere y la española Alejandra Silva. El ha cumplido 72 años, ella apenas 32. La Penélope Cuz también disfruta de esas diferencias con Javier Barden, ambos ganadores del Goya. Hace varios años, Anna Nicole Smith, una de las más hermosas conejitas de PLAYBOY se había casado con un señor de 89 años… Por su parte, la Reina Isabel de Inglaterra ha decidido que su sucesor sera su hijo Carlos y su eposa, Camila, la reina Regente. La soberana ha cumplido recientemente 96 años.

