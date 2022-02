Son titulares jueves #24Feb

Putin ordena una operación militar en Ucrania.



El precio del petróleo Brent sube a 103 dólares por primera vez desde septiembre del 2014



Profesores universitarios de Lara, obligados a abandonar las aulas ante la crisis del sector educativo



Juan Guaidó conmemoró los 114 años del natalicio de Rómulo Betancourt



Daños al Parque Nacional Canaima por minería ilegal se han duplicado desde el 2015, alerta ONG



jueves 24-F comienza la celebración del Carnaval en Caracas



Solórzano: Convocamos a un pancartazo nacional para este jueves 24 de febrero



Venezuela reabrirá la frontera con Brasil este 24 Feb



Foro Penal: “Dictadura de Maduro mantiene 238 presos políticos en Venezuela”



Súmate: CNE debe presentar las cuentas de su gestión de 2021 a más tardar el 1 de marzo



Fuerzas Armadas venezolanas destruye campamento de droga del Tancol



Campamento guerrillero en Apure producía 10 toneladas de cocaína al mes



Falleció monseñor Ramón Viloria Pinzón, obispo emérito de Puerto Cabello.



FMV considera exagerada y poco creíble la cifra de Maduro de vacunación



Monitor Salud: Ocupación de camas en hospitales centinelas se ubica en 45%



Casos de COVID-19 en Venezuela 391 nuevos casos y 03 Fallecidos



Asciende a 823 la cifra de personal salud fallecido por COVID-19 en Venezuela



Encargado de un restaurante en La Candelaria, lanzó desde un segundo piso a un hombre por ‘no pagar la cuenta’



GNB neutralizó a «El Curí», pran que aterrorizaba a los conductores de la Troncal 10 en Oriente



Fiscalía de la Corte Penal Internacional recibió nuevos casos remitidos por la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad de Venezuela



Un médico y una enfermera fueron heridos gravemente por delincuentes durante robo a ambulatorio en Chichiriviche



Centros de salud de Venezuela se caen a pedazos: La morgue del hospital de Barcelona se encuentra en precarias condiciones



Salvemos Venezuela llamó a un gran pancartazo nacional para este 24 Feb contra los salarios de hambre



Air Europa dispondrá de una frecuencia semanal de vuelos entre Caracas y Madrid



Guerrilla del ELN pinta viviendas en la frontera con Venezuela con mensajes contra El Tren de Aragua



Se cumplen 16 años del crimen que paralizó a Venezuela: El caso de los hermanos Faddoul



Universidades de Venezuela sufren una migración intelectual forzada ante la falta de condiciones laborales.



Inac: Air Europa contará con una frecuencia semanal de vuelos entre Venezuela y España



Fiscalía de la CPI recibió nuevos informes sobre casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela



Dr. Guillermo Fariñas Contreras nuevo rector de la Universidad Monteavila.



Investigadores no han tenido acceso a la refinería El Palito cuando se producen derrames de hidrocarburos



Barquisimeto es la segunda ciudad más afectada por el mal servicio de agua en Venezuela, según el OVSP



Sudeban: No habrá actividad bancaria el lunes 28 de febrero y martes 1° de marzo por carnavales



Movimiento en defensa de la Constitución solicita ayuda de Bachelet a venezolanos en Chile



Activos por la Luz: Se agudiza la frecuencia y duración del racionamiento eléctrico en Barquisimeto



Vecinos rechazan intención del gobierno de cambiar símbolos municipales de Caracas.



Dólar: 4,38 Bs/$ – Promedio Paralelo: 4,59 Bs/$ – Bitcoin $ 35,861.20



Economistas proyectan un crecimiento económico de 8,6% y una inflación de 225% para este año



El bitcóin cae cerca del 8% tras el inicio de la operación militar especial para defender Donbass







Internacionales:



Rusia ataca a Ucrania: bombardeos y cortes de energía en Kiev y otras ciudades.



Rusia afirmó que destruyó las bases aéreas ucranianas y Kiev dijo que derribó 5 aviones y un helicóptero rusos.



Biden: Putín eligió una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas.6306:13

China reacciona al operativo militar de Rusia en Donbass



Nuevas Imágenes satelitales muestran más fuerzas rusas cerca de la frontera con Ucrania



Régimen de Maduro anuncia incautación de 450 panelas de cocaína en un fundo del estado Falcón



Rusia cierra el espacio aéreo sobre la frontera occidental y Bielorrusia.



La advertencia de Putin al ordenar invasión de Ucrania: «A cualquiera que considere intervenir desde afuera, si lo hace, enfrentará consecuencias más grandes que las que haya enfrentado en la historia»



El magnate Roman Abramovich, amigo de Vladimir Putin, sería expulsado de Inglaterra



Candidata a la presidencia de Colombia, Íngrid Betancourt promete que distribuirá gratis la píldora del día después



Corea del Sur probó con éxito misil interceptor de largo alcance



Reino Unido le dará a Ucrania más apoyo militar, incluidas armas defensivas



César Gaviria se reunirá con Gustavo Petro para analizar posible apoyo: “En algunos temas estamos identificados con él”



Cuba se alinea con Rusia y pide a Occidente que deje de intervenir en Ucrania.



Maduro: «Venezuela está con Putin, está con las causas valientes y justas»



Biden: “Putin ha comenzado una guerra de consecuencias catastróficas”.



Trump arremete contra Biden tras invasión de Rusia a Ucrania: «No sabe qué diablos está haciendo y es una vergüenza»



El Ministerio de Defensa ruso afirma que «está destruyendo la aviación ucraniana con armas de alta precisión», sin implicar a la población civil



Ucrania sufre segundo ciberataque a bancos y páginas del Gobierno



Más de 2.000 venezolanos cruzaron la selva del Darién en enero.



Temblor de magnitud 5,6 sacude el centro-norte de Colombia y se siente en varios estados de Venezuela



OMS ratifica como preocupante sublinaje BA.2 de Ómicron



Jefe de la Otan condenó ataque irresponsable y no provocado de Rusia a Ucrania



Hallan el cuerpo sin vida de Michelle Simón, la séptima periodista asesinada en lo que va de año en México



Casado apoya a Nuñez Feijóo como su relevo.



La estrategia terrorista del ELN para sabotear las elecciones en Colombia



Crean en Brasil una plataforma que identifica «fake news» con un 96 % de precisión



Escándalo en EEUU: alcalde de una ciudad en Florida producía pornografía infantil y es condenado a 15 años de prisión



Feijóo busca ser designado por las cabezas del PP como sustituto de Casado



El rey de Jordania abrió media docena de cuentas en Suiza para acumular su fortuna



Parlamento al servicio de Ortega «ilegalizó» dos universidades privadas en Nicaragua



Cerrados los pasos fluviales entre Apure y Arauca ante paro armado del ELN



Colombia retiró a su embajador en Nicaragua luego que Ortega los tildara de «narcoestado»



Brasil registra casi mil muertes por coronavirus, pese a que el ‘promedio de víctimas sigue bajando’



La Casa Blanca dice que bajo «ningún escenario» enviará Biden tropas estadounidenses a luchar en el territorio de Ucrania



Camioneros en California planean protesta por restricciones en pandemia



Bogotá eliminará el uso de mascarillas en espacios abiertos.



Dimiten dos fiscales que dirigen caso contra Trump en Nueva York



El hielo marino de la Antártida se redujo a la menor superficie de su historia







Deportes



Yulimar Rojas lidera el trío venezolano que competirá en Belgrado



El Atlético Madrid recibe al Manchester United de Cristiano en Champions



El clásico Real Madrid-Barcelona será el domingo 20 de marzo



Violento escándalo de Alexander Zverev: agredió al árbitro con su raqueta en un ataque de ira y lo expulsaron del torneo