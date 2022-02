Violeta Villar: “el periodismo feminista es el periodismo en el que creo” #28Feb

Por: Alejandra Watts / Feminismo

Migrar, para muchas personas, significa empezar desde cero y aunque materialmente puede ser así, intelectualmente no lo es porque nos llevamos los conocimientos y experiencias vividas antes de cruzar fronteras. En esta línea de pensamiento coincide Violeta Villar, periodista venezolana residente en Panamá desde hace seis años y fundadora de La web de la salud, proyecto que nació en marzo de 2020.

Villar nos cuenta que siempre ha visto al periodismo como lo que es: un servicio público, a tal punto de que, justo cuando inició el confinamiento por la pandemia del Covid, se atrevió a crear el medio que había soñado y que ante el cambio que venía, sentía que era más que necesario.

“Tenía en mente un medio en el cual las personas pudieran leer información de salud desde una perspectiva de servicio público. Que se sientan confiadas porque no hay una intención de “vender” salud sino de compartir materiales valiosos. Además, el coronavirus significaba un mundo nuevo: vacunas, tratamientos, medidas de bioseguridad y había un desconocimiento absoluto”, dice.

Agrega que cuando su web empezó a crecer, decidió ampliar sus contenidos en concordancia con lo establecido por la OMS. “La salud no es solo ausencia de enfermedad sino, justamente, estado general del bienestar, eso me llevó a incluir más temas: ciencia, cultura, educación para ser también un espacio formativo, educativo y sanador”.

Hoy, a dos años de haber iniciado el proyecto periodístico agradece el apoyo incondicional que recibió de Manuel Velasco, cardiólogo venezolano, de Ceferino Sánchez, médico y antiguo rector de la Universidad de Panamá (UP) y de la doctora Ivonne Torres-Atencio, directora del Departamento de Farmacología de la UP y presidenta de Ciencia en Panamá. “Todos fueron fundamentales. En el caso de Ivonne ella ha sido un bastión y una fortaleza sorora.”

Las mujeres y la ciencia

La venezolana y su equipo destacan en su web la importancia de las mujeres en la salud y las ciencias. Lo hacen porque quieren que su medio sea un lugar en donde se puedan encontrar referentes y datos sobre este tema.

“De acuerdo con la Unesco, las mujeres representan el 33% de los investigadores y solo el 12% de los miembros de las academias nacionales de ciencias en todo el mundo. Sin embargo, de manera progresiva, cada vez más niñas y jóvenes deciden abrazar las carreras de ciencias en sus vidas. Es un movimiento poderoso que tiene también una gran razón de ser en la existencia de mujeres mentoras que se han tomado muy en serio el papel de inspirar a otras, y por allí debe venir el cambio. Cuando una niña o adolescente se ve en el espejo del éxito y la trayectoria de otras mujeres, la transformación es indetenible. Somos menos, pero seremos más”, asegura.

Nuevo hogar

Sobre su proceso de migración sostiene que ha sido largo pues en primer lugar migró a España, luego volvió a Venezuela por un tiempo y después se fue a Panamá.

“Panamá es mi casa. Me ha recibido con los brazos abiertos. Ha sido una historia de amor a primera vista. Ya son seis años de andar camino y agradezco de manera enorme el privilegio de la confianza, el amor y el afecto de todas las personas a quienes he conocido. Puedes llegar a un país con tus talentos, tus ganas de trabajar y hacer, pero si no te dan la oportunidad, esas ganas se quedan en la maleta. Panamá ha creído en mí, así que no me queda más que agradecer siempre.”

Nuevo periodismo: mismos valores

Villar, quien fue jefa de información durante diez años en el diario El Impulso (estado Lara en Venezuela) opina que, aunque los formatos cambien, los principios periodísticos siempre serán los mismos: democracia, justicia, solidaridad y servicio. Así mismo, que “las redes sociales son medios de difusión y no de comunicación y solo serán una amenaza si nos ponemos a su nivel”.

Sobre el llamado periodismo feminista o con perspectiva de género señala que es una “necesidad para avanzar en el proceso de empoderamiento de la mujer y lograr que conquiste espacios. El periodismo feminista es el periodismo en el que creo, aquel dispuesto a transformar la sociedad”.