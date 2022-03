Belisario: PJ en su 22 aniversario rinde homenaje a la resistencia y dignidad del diputado Juan Requesens #3Mar

Sus felicitaciones a todos los miembros del partido político Primero Justicia (PJ) por el aniversario número 22 de la tolda amarilla, que en esta ocasión rinde homenaje al destacado líder nacional, parlamentario y preso político, Juan Requesens, “por su resistencia y dignidad” para lograr la libertad y democracia de Venezuela, expresó este jueves la diputada a la Asamblea Nacional (AN), Amelia Belisario.

“Este aniversario va en honor a Juan Requesens, quien hoy sigue injustamente privado de libertad por el régimen; va en honor a su lucha, que es la lucha de todos los justicieros y de todos los venezolanos. A Juan le robaron su libertad, pero no hay podido robarle su entereza, su solidez en sus valores, sus principios. Hoy Juan es el ejemplo de esa Venezuela que no se rinde, que no deja de luchar”, expresó Belisario durante el punto de información solicitado en la sesión de la Comisión Delegada de la AN.

Resaltó que para PJ han sido años de movilización popular, protesta ciudadana, voto rebelde, lucha por la defensa de los derechos humanos. “Nuestro partido se ha forjado bajo la persecución, exilio, cárcel y el asesinato tales como el caso de Fernando Albán, y Andrés García, quienes fallecieron, bajo custodia de un régimen que los torturó y violó todos sus derechos humanos”.

La parlamentaria de la tolda amarilla envió sus felicitaciones y un saludo fraterno a todos los dirigentes de la organización política Un Nuevo Tiempo (UNT) que esta semana, asimismo, celebra su aniversario.

