Son titulares domingo #6Mar

Solo 10% de las pymes sobreviven a la quiebra de las empresas básicas en Guayana.El prófugo de la justicia Rafael Correa aparece por sorpresa en Caracas junto a Evo Morales Implicado en homicidio de Bassil Da Costa murió en accidente de tránsito The New York Times aseguró que funcionarios estadounidenses viajaron a Venezuela.Venezuela recibe 69 toneladas de medicamentos de China.Maduro afirma que ha recuperado la petroquímica en medio de la crisis ucraniana y le ofrece fertilizantes a Brasil. Un Maduro «indignado» regañó a sus filas por incurrir en delitos de corrupción Ocariz propone entregar un bono mensual de 25 dólares a cada familia en pobreza extrema con los recursos petrolerosTres años después del gran apagón, Venezuela no ve luz al final del túnel Pampero y Carupano. Premiados entre los mejores del mundo.Denuncia con ésta etiqueta el MATRAQUEO en las alcabalas. #AlcabalaSinMatraca es la campaña digital que desde Transparencia Venezuela se promueve para denunciar estas prácticas al margen de la ley que vulnera al ciudadano de a pie InternacionalesEEUU vuelve a pedir a sus ciudadanos que abandonen Rusia inmediatamente.FedEx publica lista de países a los que suspende sus envíos: Incluye Venezuela, Ucrania y RusiaDoble dilema de Finlandia y Suecia: desprotegidos ante Putin fuera de la Otan… y amenazados por Rusia si entran en ellaBlinken anuncia desde Polonia una partida de 2.700 millones en ayuda humanitaria a los refugiados de UcraniaDos cadenas de televisión pública alemana suspenden sus emisiones en Rusia La Agencia EFE suspende temporalmente su actividad informativa en Rusia El canal estatal italiano RAI suspende su cobertura desde Rusia Zara, Bershka, Pull & Bear y Oysho cierran sus tiendas en Rusia tras invasión a Ucrania Gobierno ucraniano alega que los bombardeos rusos violan el acuerdo sobre dos corredores humanitarios Macron sube en las encuestas, propulsado por su visibilidad con Ucrania Francia pide a sus empresas en Rusia suspender su actividad, sin retirarse del país Turquía aumentará esfuerzos para parar el ‘ataque injusto e ilegal’ a Ucrania Boris Johnson alabó el ‘coraje’ de los periodistas que arriesgan su vida en Ucrania Rusia reclamó a EEUU garantías antes de apoyar un acuerdo sobre programa nuclear iraní Crece la censura en Rusia: «Prohibido hablar de guerra en el país que empezó la guerra»Países que impongan zona de exclusión aérea en Ucrania serían parte del conflicto, advirtió Putin Duro golpe contra Putin: Visa y Mastercard suspenderán todas sus operaciones en Rusia Sanciones, exclusión aérea y diplomacia, la difícil ecuación para detener a Rusia Aeroflot, la aerolínea más grande de Rusia suspende los vuelos internacionales a todas partes excepto a Belarús FMI: la guerra en Ucrania tendrá un ‘impacto severo’ en la economía mundial Pedro Sánchez: ‘Putin ha cometido el error de pensar que Europa estaría dividida’ Putin: las sanciones impuestas son equivalentes a una ‘declaración de guerra’ Inteligencia ucraniana detuvo a un grupo de prorrusos que pretendía formar “repúblicas populares” en el occidente del país Miles de personas se manifestaron en ciudades europeas y EEUU en apoyo a Ucrania Ucrania pidió la creación de un tribunal como el de Nüremberg para juzgar a Vladimir Putin Las tropas rusas destruyeron Borodyanka, una ciudad al noroeste de Kiev. Las autoridades ucranianas confirmaron que no hay agua, ni electricidad y que las estructuras fueron bombardeadas.Miles de ucranios quedan atrapados por el fracaso del alto el fuego. Moscú continúa con los bombardeos en Mariupol y Volnovaja, en el sureste del país, pese a haber anunciado que permitiría un corredor humanitario.Zelenski solicitó a senadores de EEUU más aviones y dejar de importar crudo ruso El primer ministro israelí se reunió con Putin para hablar de UcraniaServicio de Seguridad de Ucrania (SBU) mató a tiros a un miembro de la delegación negociadora, Denis Kireev. fue asesinado a tiros cuando fue descubierto pasando información confidencial a Rusia, e intentó huir.Tercera ronda de negociación entre Rusia y Ucrania tendrá lugar el próximo 7 Marzo Invasores rusos atacaron a disparos a periodistas de Sky News en Ucrania, pareciera que Putin declara la guerra a los periodistas.Del Covid-19 a la invasión rusa en Ucrania, las teorías conspirativas ganan cada vez más terreno Las pruebas de los millonarios negocios entre Piedad Córdoba y Alex Saab que un testigo entregó a la Corte Estalló artefacto explosivo en estación de policía en Bogotá DeportesEstrella de la Wnba fue detenida en Rusia por introducir aceite de marihuana al país Un enfrentamiento en un partido de fútbol en México entre las parcialidades de Querétaro y Atlas dejaron al momento 17 personas muertas.Escándalo en la Copa del Mundo de gimnasia artística: atleta ruso subió al podio con símbolo de la invasión a Ucrania La empresa deportiva PUMA suspende las operaciones de todas sus tiendas en Rusia El equipo Haas F1 rescinde el contrato con el piloto ruso Nikita Mazepin y su socio titular Uralkali, tras la invasión a Ucrania Con golazos, Real Madrid aplasta a la Real Sociedad.