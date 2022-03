OPINIÓN Gaveta azul: Breve historia de la comunicación… y su influencia en la sociedad (Parte III) #7Mar

Hay un momento en el siglo XX, cuando el mundo enfrenta una paradoja muy singular, ha crecido considerablemente pero por otra parte aparece un medio que comenzará a reducirlo, la radio y la televisión. Las primeras emisiones de televisión las realizó la BBC en Inglaterra en el año 1.927. Por su parte la CBS (Columbia Broadcasting System) y la NBC (National Broadcasting Company) realizan iguales emisiones televisivas en Norteamérica un año después 1.928. En 1.931 la RCA (Radio Corporation of America) emite sus primeras señales de televisión. Éstos trabajos son realmente experimentales pero logran la continuidad de los hechos y eventos reales, son un paso de avance que abre al mundo, aunque nadie lo sepa en ese instante, el inmenso panorama de las comunicaciones radio-eléctronicas.

Ha comenzado paralelo a estas invenciones con la transformación radical que toma la prensa escrita de la reducción del tamaño del mundo. El tratamiento noticioso a través de los periódicos de entonces cubre virtualmente el orbe por medio de las agencias noticiosas de alcance internacional. Crece y evoluciona el fenómeno de la comunicación masiva : surge el poderoso y terrible mundo de la imagen audiovisual, llevándonos los hechos y sucesos en imágenes hasta las salas de nuestras casas. Mientras tanto la ciencia que ha mantenido relevantes impulsos nos entrega nuevos milagros electrónicos, en primer lugar, la comunicación por satélite.

Es una situación en la que muere la privacidad. lo instantáneo cobra patente de asunto común, rutinario. En pantuflas al lado del gato o el perro o cualquier otra mascota o fetiche favorito, con la más cómoda prenda de vestir, saboreando el café o el refresco que nos han enseñado a degustar; tal vez sorbiendo el licor que el anunciador de moda dice es el mejor o mas excitante y aspirando con fruición el humo del mas suave cigarrillo de venta en el mercado, recibimos la bendición del Papa, directo desde el trono de San Pedro, hasta nuestro humilde apartamento, lujosa mansión o mísero rancho. O bien en el mismo lugar, nos hace saltar un golazo, o sufrimos la pérdida de la corona del boxeador ídolo meteórico, o nos regocijamos con el knockout de nuestro campeón.

Pero también otras veces, casi a diario, vemos a los terroristas rojos y a los azules, y a los verdes y de todos los colores inimaginables disparar por las calles del Líbano, de Budapest, de Bogotá, de Coro o de Cleveland; para matar en sus hermanos del mismo color nacional pero de distinta piel, o forma diferente de fé, algo que no morirá jamás : una idea distinta de hacer las cosas, una forma diferente de amar al prójimo o de nombrar a Dios, u otra manera de organizarse socialmente.

En fin, para asesinarse a sí mismo, en loco afán autodestructivo y la quimera de perseguir con sangre, fuego o látigo los sueños diferentes de otros hombres.

Nos preguntamos ahora, ¿qué comunican los medios? y quiénes comunican? : el fenómeno de la comunicación masiva se ha convertido en algo poco menos que monstruoso. El avance cuantitativo desde el libro inicial a nuestros días, ha crecido en forma desmesurada; y no sólo eso, ha cambiado dimensionalmente una y otra vez. Hoy ha dejado de ser la rústica herramienta del comienzo para convertirse en el primero y más terrible factor de poder; dadas sus dimensiones y posibilidades. Hasta ayer fue un factor político de poder, ahora trasciende una vez más esa circunstancia y por sí sólo es una columna de valores propios casi a la misma altura que las armas, el dinero y la economía. Mañana, apenas dentro de poco, estará por encima de éstos. Será el poder mismo.

¿Cuáles son las razones de tales afirmaciones?. Las derivadas de las respuestas al par de preguntas que encabezan este aparte. Comencemos por la primera : ¿que comunican los medios? …

En primer lugar no es la verdad de los hechos y ni siquiera la fría presentación de los mismos. Comunican, dan al lector, al radioyente, al televidente, al cinéfilo, una visión del mundo, una forma de valorizar, conceptuar e interpretar las interrelaciones del hombre con su medio, con los conciudadanos, en suma con el universo. Dan y presentan una forma de opinar en política. Expresan la creencia científica o la validez jurídica del momento. Dictan la conveniencia y modas del instante. Encauzan odios y amores. Endiosan o satanizan según convenga al polo de poder dominante. Dirigen los afectos y tergiversan los sentimientos de acuerdo al mercado publicitario. Ordenan lo que debemos comprar, beber y comer. Señalan gustos, pasatiempos y diversiones favoritas; y en última instancia hasta nos indican las escogencia de nuestra forma de morir.

¿Cómo y por qué sucede todo ésto? … Únicamente por un punto fundamental cuyo enunciado es la segunda respuesta de nuestro caso del momento : no todos comunican. Apenas unos pocos y, manejan la forma, los métodos, reglas, maneras y procedimientos de esa comunicación, al tiempo que disponen de los medios para masificar la comunicación al máximo de sus intereses; tanto que pueden darse el lujo de escoger universos particulares en la comunidad y más aún desechar posibilidades de audiencia por debajo de una rentabilidad mínima, que cabalga cifras de millones anuales, en el marco de una venta de ideas, de fijación de propaganda o de un horizonte publicitario conveniente.

¿Por qué no todos comunican? … Por una razón primordial. Los medios están solo al alcance, de quien fije el editor o grupo editorial. El editor por lo general no es periodista, no es un comunicador aunque así se llame. Si acaso llega a una matriz de ósmosis por simpatía con el verdadero comunicador. Él es realmente un empresario. Un industrial de la palabra, el sonido o la imagen.

En fin, es un inversionista o la cabeza visible de un grupo inversor. La comunicación queda así, sometida al tamiz ideológico de su preferencia y a la concepción de la verdad y de la libertad que tenga él, o el grupo que representa o encabeza … (Continuará)

Pedro J. Lozada