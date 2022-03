RETACITOS #13Mar

Después de tantos reclamos, de enviar cientos de comunicaciones a los organismos competentes, sin obtener respuestas, los jubilados y pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, decidieron lanzarse a la calle el pasado 9 de marzo y reclamaron tener el derecho de merecer una pensión de 900 dólares, ya que el ingreso debe ser homologado con el costo de la Canasta Básica que ya supera ampliamente este monto, por cuando además del costo de los alimentos, incluye el costo de los principales servicios básicos, como vivienda, educación, salud, agua, luz, transporte. “El salario mínimo y las pensiones se deben ajustar como lo ordena la Constitución, al costo de la canasta básica familiar, cuyo monto es de 900 dólares», dijo Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados (Fenajupv), mientras que sobre el aumento anunciado por el Gobierno, de 126,32 bolívares expresaron que es insuficiente para comprar los productos de la Canasta Alimentaria, en 2.155,11 Bs (448.05 $) y la Canasta Básica Familiar en 4.140 Bs (900 $). Se recuerda que en total son 5 millones 843 mil pensionados, entre ellos más de 30 mil personas en el exterior, quienes desde hace más de seis años no reciben ningún pago, denunció Lozada. Asimismo, esta es la tercera vez, desde el pasado 19 de enero y luego el 15 de febrero, que los jubilados y pensionados reclaman por mejores reivindicaciones sociales, en medio de un contexto hiperinflacionario y dolarización transaccional en el país. Quienes manejan esta materia, tanto dentro del IVSS por parte del régimen, parece que encontraron la fuente de la eterna juventud, que siempre van a estar bien enchufados y que nunca llegarán a viejos, y es si es verdad que no existe.

*****

Aún no termina de aclararse el caso de la directiva acéfala del Colegio de Abogados del Estado Lara, un asociado convocó una asamblea en la cual no hubo quorum en ningún momento, pero dizque le permitió auto llenar un libro de actas del gremio, donde se autodenomina presidente interino, lo cual como abogado sabe que es un irrito, ilegítimo y que tiene todos los cuestionamientos habidos y por haber, lo cual se aclarará en su debido momento. Sin embargo, comienza a circular profusamente por las redes sociales la información sobre la venta de unos terrenos propiedad del CAES en Palavecino, por la modesta suma de US$ 250.000, con un aporte inicial y el resto pagadero en cómodas cuotas, venta para la cual n o existía autorización, no fue consultada en una Asamblea Extraordinaria de miembros por ser un cuerpo colegiado y lo más inquietante es que no se tiene conocimiento en estos momentos, de cuál ha sido el destino del dinero del enganche. Algunos miembros del colegio a los cuales hemos consultado, han dejado entrever que desde hacía mucho tiempo se venía hablando sobre la venta de los terrenos, todos lo repetían en voz baja, pero en ningún momento se llegó a proponer como una negociación formal. En todo caso, ante la total opacidad en la que se ha hecho esta negociación, muchos asociados estiman que en esta operación, por lo menos la directiva que está desaparecida debía estar enterada del negocio; se dice que en el Registro donde se certificó la operación, también debe hacer complicidad. La última historia que se conoce es que ciertamente la junta directiva habría aprobado la venta del terreno y que el comprador es una persona interpuesta de unos peloteros de grandes ligas.

Pero en esta negociación pareciera existir un interés colateral, que nada tiene que ver con los dólares, donde todo el mundo tiene la vista puesta, pero es cuestión que fácilmente se puede resolver. Mucha gente ha compartido el interés por la información contenida en este material, por cuanto se trata de un asunto de mucha sensibilidad para cualquier barquisimetano o barquisimetido, como el Valle del Turbio, desde antes de los foros ciudadanos en defensa de esa zona protegida en la década de los70’s. Lo preocupante, de un a primera revisión, es que el documento en el folio 3° del documento protocolizado, refiere que el lote vendido está sujeto a “un cambio irreversible al urbano” conforme a un Plan Especial no vigente y unos llamados dictámenes de la PGR de los años 80’s. Pero puede que el morbo distraiga la mirada de lo importante, y de repente aparezca el comprador urbanizando el Valle del Turbio, sobre cuya defensa bastante tinta y trabajo ocupo EL IMPULSO acompañando a la sociedad larense. De allí la atención que algunos larenses honestos y probos ponen sobre los turbios arreglos que hacen los en chufados para pasarle la ley y los intereses de la sociedad, por donde no les pega el sol, porque en momentos y a través de esta negociación los larenses pudieran estarse jugando el futuro del Valle del Turbio. En todo caso hay que estar muy atentos a los próximos acontecimientos; la venta se puede anular en los tribunales y el comprador pudiera quedar claro y si vista, quien recibió el primer aporte del dinero debería devolverlo, porque se violaron todas las normas. En todo caso, lo que la ciudad no debe permitir es un cambio de uso del Valle del Turbio, sobre todo, de contrabando y por intereses particulares subalternos, no de la ciudad.

*****

El Sargento de Nirgua, puso nuevamente de manifiesto lo que siempre dice en forma recurrente, “yo deje el pendejo en la plaza de Nirgua” y lo acaba de demostrar cuando ya un amplio grupo de la organización, supuestamente encabezado por el hombre del 28, el 28, el 28 como autor intelectual, tenían todo listo para desplazarlo de la presidencia del partido Avanzada Progresista, e incluso dejarlo al margen de la organización si no aceptaba algunos razonamientos y condiciones en cuanto a la integración de la directiva del partido, imponiendo su experiencia, el extenso kilometraje recorrido en el mundo políticos, sus manipulaciones, zancadillas y “negociaciones” para salir avante de cualquier dificultad. El personaje fue alertado con suficiente tiempo de la jugada que le estaban montando, incluso gente a la que le brindo toda su confianza, para ponerle la mano a la organización que creo hace varios años y la cual había venido manejando como un “reyecito”, siendo este uno de los factores que más le han cuestionado. Por supuesto, sin hacer mucha bulla fue llamando a la gente que le ha sido fiel toda la vida, como es el caso de Mario Perdigón y varios otros que se han resteado con él en las verdes y en las maduras y con estas personas comenzaron a conformar una plancha, en la que no figuraban ninguno de los que se encontraban en la acera del frente, ya se había acordado que la Asamblea sería el sábado 5 de marzo, e incluso participaron públicamente que habían elaborado un plancha que sería presentada en la Asamblea e invitaban a quienes no estaban de acuerdo con Falcón a hacer lo mismo, esto el viernes un día antes de la Asamblea, quienes querían salir de Falcón no tuvieron chance de reaccionar y el sargento de Nirgua se los madrugó y se quedaron sin el chivo y sin el mecate. En la semana Falcón estuvo en la sede del CNE, presentando toda la documentación y los soportes aprobados en la Asamblea, ya sabe que quienes lo cuestionan andan da manitos agarradas con los maduristas y no es de extrañar que apelen al TSJ para que le apliquen a AP la misma fórmula de AD y otros partidos.

*****

Aun cuando algunos esfuerzos e intentos que se están adelantando para tratar de resolver la situación interna del partido Acción Democrática, en estos momentos presentando un situación anómala, donde dos grupos intentan convencer al país, que tienen el control de la organización, los cuales en las primeras de cambio han fracasado, tenemos información confiable y de buena fuente, que un grupo de personalidades del país y estado Lara, algunos de ellos ex secretarios generales del CES del partido convencidos que con el Turco de Valencia no van a llegar a ningún lado, que están sosteniendo trabajando intensamente y sosteniendo conversiones en la búsqueda de alternativas que permitan que otrora partido del pueblo, ocupe la posición que siempre ha ostentado, como uno de los pilares fundamentales de la democracia. Aseguran que quienes se han acercado al Indio Berni, han asegurado que no está negado a una solución y como se dice en términos hípicos pudiera incorporarse volanteando por la baranda izquierda; sin embargo, lo que sí está muy claro es que los esfuerzos continúan entre dirigentes del partido blanco, a quienes les duele la situación que en estos está viviendo el partido y la urgencia de encontrar los caminos que permitan su supervivencia, lo que no descarta dejar en el camino a quienes no estén dispuestos a anteponer los intereses de la organización, por encima de intereses personales o grupales, ya que todos están conscientes que este tipo de acciones en la mayoría de los casos implica sacrificios, pero están dispuestos a todo con tal de ver surgir de las cenizas, cual “Ave Fenix” a un partido Acción Democrática dinámico, fortalecido, con liderazgos nuevos y dispuesto a escoger su dirigencia nacional a través de elecciones primarias, dando así la mejor demostración de la disposición al cambio, adecuado sus vetustas estructuras internas a las nuevas realidades que en estos momentos reclama el país, no se debería dejar pasar esta oportunidad y montarse todos en el autobús del cambio. Hay que salirle al paso a todos aquellos que se mueven tratando de pescar en río revuelto. El CDN del 23 de marzo, en la casa de AD en El Paraíso, debería ser una oportunidad de oro.

*****

Aseguran que la aprobación de los 12 créditos adicionales, por parte del CLEL para la gobernación, en forma unánime, al parecer es que quien va a contribuir a resarcir los daños dejados por el anterior jefecito dizque es el peticionario de los recursos, ya que si el caso de la desaparición de los 10 vehículos de la legislatura se hizo a la vista de todos, el caso del cuadro de Martín Tovar y Tovar son palabras mayores, afirmando que a la actual jefecita le templaron las orejas fuertemente, ya que cometió un error imperdonable, en cualquier traspaso de gerencias, y fue recibir el mando sin ordenar un inventario de los bienes que recibía. Afirman que el desorden es de tales magnitudes que andan desesperados buscando a la antigua jefa de bienes para que les eche una mano y determinar que pueden hacer al respeto, ya que el segundo frente del anterior jefecito no pudo hacer absolutamente nada, porque aun cuando estuvo en bienes, no tienen la menor idea de cómo puede resolver el despelote que allí dejó con los bienes desaparecidos. Por otra parte, el desmadre con los trabajadores del CLEL es total, esto se siguen preguntando y se quejan ya que nadie las da una explicación acerca lo que ha ocurrido con la bolsa de la comida que no termina de llegar; pero además el comedor que pusieron para los empleados lo que da es tristeza, más bien se parece a esos lugares donde gente bondadosa le da de comer a los abuelitos, en cualquier perol que lleven, los empleados de la legislatura deben llegar temprano para que no los dejen por fuera, aun cuando la comida la sirven después de las 2.00 pm y solo a los más allegados, a los que tienen el visto bueno de la jefecita, y el que no se queda mirando lejos; de tal manera que lo del tal comedor para los trabajadores, no es más que un vulgar engaño, es discriminatorio y aquellos que aparecen en la lista negra de la jefecita, olvídense de van a poder meter allí los pies debajo de la mesa, eso solo es para los privilegiados.

*****

El caso de ecocidio que se viene cometiendo en el Parque Nacional Cerro Saroche, con una extensión de 32.294 hectáreas, ubicado entre los municipios Iribarren, Jiménez y Torres, del estado Lara, pareciera no importarle a nadie, se ha venido denunciando desde hace bastante tiempo la tala y la quema indiscriminada de la flora para convertirla en carbón y a las autoridades de estos tres municipios parece tenerlas sin cuidado, al igual que al gobierno regional y, por supuesto, ni que decir del gobierno nacional, que seguramente n i siquiera sabe dónde está enclavado esta zona. Incluso ha comenzado a sonar en las últimas semanas, debido a que ya las cosas se están pasando de castaño a oscuro. Se recuerda que fue declarado Parque Nacional mediante el Decreto Nº 637 de fecha 07-12-89, publicado en la Gaceta Oficial Nº 34.544 de fecha 03-09-90. El Parque Nacional Cerro Saroche esta cruzado por numerosos cursos de agua, permanentes e intermitentes, pertenecientes la mayoría de ellos a la Cuenca del Rio Tocuyo, quienes abastecen el embalse Atarigua y el acuífero de Quíbor. Entre otras se pueden mencionar el Rio Bobare y las quebrada Las Raíces, Los Yabos, Guamu, Mene Cabra, mientras que hacia el este del parque nacional, se encuentra la Quebrada La Ruezga, afluente del Rio Turbio, lo cuales están siendo puestos en riesgo por la tala y la quema que últimamente se hace en forma indiscriminada. El diputado por Lara Daniel Antequera acaba de denunciar públicamente que desde hace varios meses han recibido denuncias de los vecinos de la zona, acerca de la actividad ilegal que un grupo de personas están haciendo al parque, talando todos los árboles para generar carbón; pero esto no es lo grave, lo que causa no solamente estupor, molestia e impotencia, es cuando afirma el legislador venezolano que esto está ocurriendo en el corazón del Parque Nacional y que estos grupos son escoltados por patrullas de cuerpos de seguridad, quienes seguros estamos, que presuntamente deben estar recibiendo una buena remuneración, por ser cómplices de estos delitos contra el ambiente.

*****

Con más penas que glorias, el gremio médico venezolano celebró su Día, el pasado 10 de marzo, advirtiendo el presidente de la Federación Venezolana de Médicos, que “enfermarse en Venezuela o padecer de alguna patología crónica implica el alto riesgo de enfrentar la muerte, porque en los hospitales públicos no hay medicina ni la gente tiene miles de dólares para pagar una clínica privada”. Por supuesto que si estas son las expresiones de tan alto exponente del sector salud en el país, que se podemos esperar los ciudadanos de a pie, quienes no estamos enchufados o no tenemos un carnet del PSUV que en la mayoría de los casos, reciben mejor atención que cualquier profesional de cualquier carrera. El tema de la salud es grave y es parte de la crisis humanitaria que desde hace varios años afecta a Venezuela. La situación es tan crítica que ningún trabajador goza de seguridad social, además de pobreza, inflación, fallas en todos los servicios públicos, el tema de la alimentación, medicina y atención asistencial es preocupante para toda la población venezolana, Ni siquiera existe el Seguro Social porque lo eliminó el gobierno”. Agrega que la situación hospitalaria presenta un cierre técnico en más del 80%, por el abandono de sus instalaciones, falta de mantenimiento, carencia de equipos médicos, herramientas de trabajo, vigilancia, electricidad, agua, ascensores, entre otras necesidades”. Ratifica que en los hospitales públicos no hay medicinas, tampoco alimentos para los enfermos, ni camillas y cada día hay menos personal debido a los míseros salarios y son muchos los profesionales que han emigrado. “Estamos en presencia del holocausto de la salud, lo hemos repetido varias veces, porque la situación de crisis sanitaria no ha variado desde hace muchos años, pero al régimen de Nicolás Maduro no le interesa la salud del pueblo, así que ante estos escenarios tan deplorables, los médicos no tenían ninguna razón para celebrar.

*****

Cosas veredes amigo Sancho. Esta semana quedó al descubierto como un falso ingeniero, de esos que popularmente calificamos en esta sección como “tapa amarilla”, se coló por los palos y fue designado en el gabinete regional por el gobernador de Lara, siendo el primero en descubrirse.. En efecto, DP fue seleccionado para estar en el Instituto de la Juventud del Estado Lara dependiente del gobierno regional. Al parecer el nombramiento lo hizo el mandatario regional el 13 de febrero de 2022, asegurando que el bachiller era ingeniero; sin embargo en las primeras de cambio al personaje dizque le falta por aprobar las materias de Proyecto de Infraestructura y Trabajo de Grado; pero cada vez que de nuevas explicaciones, se le enreda más el papagayo, ya que también dijo que supuestamente es egresado de la escuela de Agronomía de la UCLA, pero no tiene ni la menor idea como es un rollo de alambre de púas, mucho menos qué es un estantillo para levantar una cerca para los animales y lo más peor, por ninguna parte se ha podido localizar aun cuando sea una, solo una fotografía del acto de grado, tampoco aparece inscrito en ninguno de los colegios de ingenieros de Lara ni del país. Por supuesto que este bochornoso ejemplo, tiene una lectura clara y contundente, y es que la Dirección de RRHH o Jefatura de Personal de la Gobernación es solo un parapeto burocrático, que no es capaz siquiera de investigar y verificar la documentación y las credenciales de quienes van a ser incorporados a la nómina del gobierno regional. De tal manera que el reto que tienen por delante es realizar una auditoría, y emplazar a los verdaderos profesionales a demostrar su legitimidad, a lo mejor se llevan otras sorpresas.

*****

Muchos de los tantos ilusos que existen en este país, ante la torpeza de Rusia de arremeter, sin ningún tipo de justificación en contra del pueblo de Ucrania, al cual hay que hacer un reconocimiento, comenzando por su presidente, Volodímir Zelenski quien ha demostrado su valor a toda prueba, porque aun cuando sabe que lo andan buscando para cortarle la cabeza, ha retado a los rusos y les ha dicho en donde se encuentra en todo momento, región que ha recibido apoyo de todo el mundo, al extremo que ya organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, no descartan que la economía de Rusia pueda declararse en Bancarrota, como consecuencia del impacto de las sanciones que le están aplicando diversos países del mundo; el retiro de varias decenas de miles de empresas que han suspendido sus negociaciones con Rusia, lo cual ha sido rematado cuando el Gobierno de los Estados Unidos anunció que suspendía la compra de petróleo por 7 millones de barriles diarios y gas a los rusos. Ante estos escenarios, algunos voceros se precipitaron y expresaron que esta situación abría una oportunidad para Venezuela, olvidando que la producción nacional de petróleo no llega al millón de barriles, ni el régimen está en condiciones de erogar los miles de millones de dólares que se requieren para impulsar y recuperar un sector con menos de 24 taladros operativos, sus refinerías produciendo a un 13% y 15% y además con unas sanciones que aún siguen vigentes, y que pareciera que “por ahora” no van a ser suspendidas, en todo caso pudieran ser flexibilizadas, pero los Estados Unidos aún no han dicho la última palabra, y por el contrario han afirmado que siguen apoyando a Guaidó como presidente interino y que la liberación de dos los dos Ejecutivos de Citgo, no implica ningún compromiso de trueque, de manera que más claro no canta un gallo. Lo cierto es que el petróleo venezolano, en estos momentos, no nos servirá de mucho.

*****

Suponemos que los sacerdotes de la Catedral de Barquisimeto, ya no encuentran a que santo pedirle, para que les haga el “milagro” de un trabajo serio y honesto de refacción, que impida que las naves internas de una de las Iglesias más modernas de Venezuela, se conviertan en ríos y lagos, cada vez que cae cualquier llovizna en Barquisimeto, mucho más cuando se produce un diluvio como el que se derramó en esta última semana. Ya nos hemos olvidado de las veces que hemos reseñado en esta sección la urgencia de estos trabajos, nos consta que en algunas oportunidades, algo se ha hecho, pero no tenemos la certeza si es que las empresas contratistas no han sido eficientes para resolver el problema de los techos, por donde el agua se cuela como si fuera la regadera de cualquier baño domestico; tampoco hemos podido determinar si es que los materiales utilizados no son de primera calidad, pero lo cierto es que las inundaciones de la Catedral de Barquisimeto, ya son tan recurrentes como las lagunas que se forman en cualquier esquina de Barquisimeto cuando caen cuatro gotas de agua. Ni la Divina Pastora, que todos los años visita este templo el 14 de enero, ha podido hacer el milagro. En esta oportunidad y con todo el respeto que me merecen, nos dirigimos públicamente al Gobernador, Adolfo Perereira; al Alcalde de Iribarren, Luis Jonás Reyes Flores, ¿Hasta cuándo carrizo pretenden ustedes mantener a los curas de la Catedral de Barquisimeto, llevando agua?.

JBS