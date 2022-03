OPINIÓN Gaveta azul: Breve historia de la comunicación… y su influencia en la sociedad (Parte IV) #14Mar

Cuando hemos llegado a la mitad del siglo XX nos encontramos con una situación muy particular en cuanto al poder de los medios masivos de comunicación y su influencia. Por una parte las cadenas internacionales de comunicación impresa dominan el medio pero ya han nacido la radio y la televisión.

Es un momento en que la comunicación masiva se ha convertido en el poder una realidad que podemos comprobar con un paseo superficial con algunos hechos de nuestros días. Veamos este caso con algunas digresiones que los enmarcarán en la totalidad de su importancia.

La ONU comenzó a celebrar conferencias internacionales especializadas, a través de sus diferentes organismos afiliados. Estas asambleas han enfocado los más diversos asuntos en los marcos de una concepción universalista del problema en análisis. Tales han sido la conferencia sobre el medio ambiente en Estocolmo en 1.970, cuyos resultados fructíferos pueden medirse en el grado de consciencia avasallante que a partir de entonces, se ha venido forjando acerca de la realidad ecológica de la Tierra. La conferencia sobre el desarme con más frustraciones que realidades … como corresponde al hecho de tratarse de la columna de poder más temible (las armas, lo militar). La conferencia sobre la alimentación en Roma a través de la FAO (organización de la ONU para la agricultura y alimentación), la conferencia del mar celebrada en Caracas y así muchas otras realidades continuamente tratadas y realizadas.

Estos eventos han recibido un tratamiento noticioso a nivel internacional, que podemos calificar de normal, digamos que por ningún aspecto han logrado ribetes de excepción y … ¿Se justifica tal tratamiento?, pobre realmente para el valor intrínseco representado, y hemos de suponer que a nivel local en el lugar donde fueron o son celebradas, obtuvieron el nivel noticioso de toda conferencia internacional, vista con el lente de lo diplomático y lo que significa tal connotación para la prensa a título general : gentilezas, evasivas, ambigüedades, cortesías, medias afirmaciones y generalizaciones no comprometedoras.

Seamos más específicos y detengámonos brevemente en un suceso de la conferencia de Roma. Aquí jugó papel muy importante uno de los conceptos que analizamos ahora. La deformación de la información; en este caso por manipulación de la audiencia, maximizándolas para una voz y minimizándolas para otras. Herramienta usada, el flujo unidireccional y el control total de los medios. Expliquemos, el entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos de América del Norte, Henry Kissinger, aprovechó la audiencia internacional que se le ofrecía en la ocasión y con gran desparpajo y muy poca diplomacia en su lenguaje presente un “Plan contra el hambre”, a cubrirse en 25 años, para ser financiado por las “ricas naciones productoras de petróleo”. Anterior a la crisis energética el nombre empleado por Mr. K. y otros de su misma ralea, eran “repúblicas aceiteras”. Por ésta idea central de sus discurso se imaginará lo que fue y significó como intento de liberar a su país y otras poderosas naciones industrializadas de la gran responsabilidad histórica que les cabe como explotadores por casi un siglo o más en algunos casos, de las materias primas en las naciones subdesarrolladas, la manipulación e intervencionismo político del que tanto abusaron y de la colonización económica de la que todavía tienen fuertes hilos en la mano. De tergiversación en tergiversación el Sr. K., vendió su opinión pura y castisima ante la audiencia universal que le brindaron en bandeja de plata las agencias noticiosas internacionales, divulgando en forma íntegra para todas las cadenas de prensa que alimentan en el mundo, el texto completo de su discurso.

Por su parte el Presidente venezolano respondió enérgicamente a tal manipulación enviando una carta pública a la Conferencia de Roma. En Venezuela nos enteramos de su contenido, dado que aquí el hecho recibió lógica divulgación, pero el resto del mundo que fue audiencia para el Sr. Kissinger, no conoció nuestra versión del mismo problema. Las agencias internacionales probablemente se limitaron a decir que el “Presidente de Venezuela expresó hoy su protesta ante los conceptos emitidos ayer por el Secretario de Estado Norteamericano en Roma, la conferencia de la FAO y anotó el empeño de su país y de otros miembros de la OPEP en ayudar financieramente a los países en desarrollo” …

… y es muy probable que ni eso, pues se da el caso que la OPEP tenía para entonces 12 miembros, 3 de ellos con mayor producción petrolera que Venezuela, Arabia Saudita, Irán y Kuwait. Es lógico suponer que algún vocero oficial de tales Estados Soberanos se pronunciarían igualmente en forma pública contra lo dicho por Kissinger a su audiencia universal (lo repito para afirmar la idea en el lector), pero aquí en Venezuela nada se supo de las versiones que esos países pudieron haber dado. Las agencias internacionales de noticias, únicos medios que podían recogernos la información, no lo dijeron para nuestro país y seguramente para dar idea que no ignoraron el caso, anotarían para ese universo particular de lectores, digamos de nuevo : Arabia Saudita, Irán, Kuwait; una breve nota en el tono de : “ El funcionario tal dijo aquí hoy, que el Secretario de Estado, etc, etc …”; dos o tres frases más y san se acabó.

Nuestras afirmaciones tienen otros elementos de juicio en los análisis de los diversos medios de prensa que dieron cuenta del contexto informativo respecto a la Conferencia del Mar en Caracas. Hay que anotar con énfasis la extraordinaria importancia de tal conferencia para el destino de la humanidad. Veamos lo que hizo la prensa nacional.

El tratamiento noticioso nunca pasó de ser esquemáticamente narrativo. Y, dentro de tal esquema, la prensa escrita abundó en ciertos detalles y se comportó más o menos a la altura de las circunstancias. Se cuidó sí, de dar análisis de fondo entorno a los sustratos de las discusiones, como fue la negativa de las grandes potencias a ciertas limitaciones a las que aspiraban países menos desarrollados, por ende menos favorecidos en la evolución y desarrollo de sus Marinas mercantes y pesquerías nacionales respectivas.

Por su parte la T.V. presentó juegos de imágenes con las instalaciones, los discursos, una que otra panorámica, etc. Narraron escuetamente lo que sucedía en el día agregando algunas consideraciones generales, muy inocuas de lo que se trataba. La radio -oh, la radio en Venezuela-, fue aún más esquemática en la noticia al respecto, y se dió el caso que varios noticieros nada dijeron por varios días, de los veintitantos que duró la conferencia.

Por su parte las agencias internacionales, la abordaron a la perfección. Su tónica informativa según despachos que llegaron a nuestras manos, fue netamente de “pobreza”, “frustración” de “atmósfera pesimista”, cual corresponde con la imagen que tales agencias quieren y desean dar de países como Venezuela. Por su parte es un comportamiento prototípico de informar y comunicar dirigido intencionalmente en procura de crear determinado tipo de influencias en la opinión pública internacional.

Vamos a observar particularmente el comportamiento de la radio. Toda la prensa nacional desde el más profundo, a su manera, hasta el más superficial de los niveles, tuvo que ver y mucho que se rasgó las vestiduras, con la conferencia de la ONU en Nairobi, celebrada baja organización y auspicio de la UNESCO (Organización de la ONU para la ciencia, la educación y la cultura). ¿De qué se trataba? De la consideración en el plano internacional del problema de la información, de los medios, o sea : DE SU INFLUENCIA, que es como ya hemos dicho : DE SU PODER. Ahora sí los medios informativos venezolanos y de la prensa en todo el mundo se sintieron obligados a informar con amplitud. Son obvias las connotaciones. Pero lo más significativo fue el énfasis, terrible diría yo, dado por la radio, particularmente con los famosos, por su cinismo y desvergüenza conceptual, editoriales meridianas de la cámara respectiva. Desde luego esto no fue casual, como tampoco lo fue la situación anterior de menor desinformación en la radio para la Conferencia del Mar en Caracas.

El hecho es que la radio está virtualmente dirigida, en cuanto en connotaciones de tipo ideológico político a una audiencia analfabeta o cuasi analfabeta. Por esta razón no se le considera “digna” a tal audiencia de enterarse de cosas tan profundas como la Conferencia del Mar; pero en cambio es importante que tal audiencia sepa cómo la radio defiende sus derechos a la”libertad de información” tal como lo entienden los intereses que controlan esos medios. Libertad de informar lo que ellos quieren lo cual corresponde a la dirección unilateral ya apuntada cobrada modernamente por la comunicación masiva que lucha de forma denodada por mantener bajo sus manos todos los resortes y sus manejos. He aquí lo fundamental … (Continuará)

Pedro J. Lozada