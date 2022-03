Son titulares miércoles #16Mar

Juan Requesens al cumplir 1311 días preso por el régimen.

Un operador de Hidrocapital cobra $7 quincenales. Por eso no hay.

- Publicidad -

En febrero, la producción de petróleo de Venezuela aumentó 4 % y fue 680 mil b/d, según la Opep

En la sede expropiada a El Nacional el chavismo monta una “casa de estudios” que llama Universidad Internacional de las Comunicaciones.

Carlos Fernández presidente de Fedecámaras “Es indispensable que recuperemos la relación con Estados Unidos como socio comercial”. Dijo: “Es muy importante este acercamiento con Estados Unidos, uno no puede estar toda la vida en una estrategia de supervivencia”.

Orlando Vieira: «Si la libertad de presos políticos venezolano-americanos se logró gracias a la visita de la delegación oficial del gobierno de EE UU, queda claro que la justicia en Venezuela no es independiente».

La nueva Ley de Aguas procura normar la perforación de pozos.

Privan de libertad a tres hombres por abigeato en Guárico.

Guaidó enfatizó que la elección libre y justa no va a ser un regalo de la dictadura

Republicanos recordaron a Biden que negociar con Maduro es «un golpe a la seguridad nacional»

Cayó alias «Márgaro», enlace de narcos mexicanos con el «Cartel de los Soles»

Machado: Sin ambulancias están los hospitales de Monagas

José Figueredo Márquez es el nuevo Secretario de la Legítima Asamblea Nacional

Juez permite avanzar en caso contra Alcalá Cordones, aliado de Chávez y Maduro, acusado de conspirar para «inundar a EE.UU. de cocaína»

Jorge Rodríguez pedirá una reunión con Gerardo Blyde para buscar un «reformateo del diálogo»

Maduro asegura que venezolanos regresaron al país, «huyendo de Chile, despavoridos de la xenofobia, del coronavirus, del maltrato»

Favenpa: En lo que va de año no se ha ensamblado ningún vehículo en el país

En sede expropiada a El Nacional el chavismo monta lo que llama Universidad Internacional de las Comunicaciones

Enorme tiburón ballena fue avistado cerca de la costa de Chichiriviche

Producción de gasolina en 90.000 b/d y de gasoil en 60.000 b/d, anuncia José Bodas de la FUTPV.

En la USB: La Comisión Electoral se prepara para elecciones rectorales en el futuro inmediato.

OBU: No hay cifras positivas sobre educación universitaria en el país

Falleció la maestra, Nina Novak, ex bailarina y coreógrafa polaca, quien se enamoró de Venezuela desde su llegada en 1963. En el país, fundó la Academia de Ballet Clásico Nina Novak y fue directora del Ballet Teresa Carreño.

Reportan sismo de magnitud 4.1 en Guárico: el temblor se sintió en el centro-norte del país

Jóvenes venezolanos son los más afectados por las ejecuciones extrajudiciales del régimen de Maduro.

Jubilados de Pdvsa protestaron este 15 marzo para exigir el pago del fondo de pensiones.

Derrame petrolero en el estado Anzoátegui se originó en la refinería Puerto La Cruz

Cantv informó que los servicios de telecomunicaciones en la región Los Andes y el estado Falcón presentan problemas por un doble corte de fibra óptica

Apagones de tres a seis horas denuncian habitantes de Ejido, Estado Mérida.

Transportistas: principales afectados por la dolarización de la gasolina

Fetraharina: Molinos de trigo trabajan a 50% de su capacidad, con trigo importado

Fedecámaras: Si tuviéramos financiamiento abasteceríamos de maíz al país en noviembre

Sala Constitucional negó demanda de nulidad a nueva ley del TSJ.

Bajón de luz se registra en ocho estados y Caracas este 15 Marzo

Elías Jaua: EEUU no tiene amigos sino intereses, Venezuela es una pieza clave para su funcionamiento

Firman convenio para administrar el Parque Nacional Canaima

Jorge Rodríguez afirma que «las condiciones para el retorno diálogo son distintas»

Williams Dávila acusó al gobierno de Maduro de abandonar la lucha por el Esequibo

Casos de COVID-19 290 nuevos casos y 02 Fallecidos

Dólar: 4,27 Bs/$ – Promedio Paralelo: 4,39 Bs/$ – Bitcoin $ 40,319.10

Apenas entró a la sala de juicio, funcionario de la DGCIM fue acusado de torturador, por los detenidos de la “Operación Gedeón”.* Juez hizo caso omiso

Tibisay Lucena se burló de las víctimas del ataque al hospital en Ucrania:* “Mujeres embarazadas que se salvan para ir a modelar”

Incendio se registró en la subestación La Mariposa

Derrumbes en la Panamericana mantiene incomunicados sectores de Mérida y Táchira. Intensas lluvias ocasionaron deslaves que obstruyen dos vías principales

Maduro: Vamos a tener que vacunarnos de refuerzo cada cuatro meses

Una atleta arma un escándalo por una supuesta agresión homofóbica, apresan a un hombre, padre de familia. Hoy, los testigos y el video de seguridad muestran que en realidad la atleta es la agresora.

La mayoría de los testimonios coinciden en que Hernández y su grupo de amigos no controlaron su bebida y molestan al resto de los clientes: “ ¿Por qué no dice que no controló su bebida, que empujaba y molestaba lanzando hielo a las demás personas que allí estábamos?” declaró una usuaria en Instagram.

Presidente Boric expresa preocupación por migración masiva de venezolanos a Chile. El exlíder estudiantil aseguró que la integración regional es «esencial» para solucionar problemas comunes, como la crisis venezolana y el éxodo de más de 6 millones de ciudadanos de ese país a otras naciones vecinas como Colombia, Perú, Ecuador y Chile.

Denuncia con ésta etiqueta el MATRAQUEO en las alcabalas. #AlcabalaSinMatraca es la campaña digital que desde Transparencia Venezuela se promueve para denunciar estas prácticas al margen de la ley que vulnera al ciudadano de a pie

Internacionales

Reino Unido le propina otro golpe a Putin al prohibir exportación de artículos de lujo hacia Rusia

Tragedia humanitaria: número de migrantes ucranianos pasó la barrera de los tres millones

Provincia china con mayor rebrote de Covid se apresura a construir hospitales

Zelenski asegura que Rusia ya ha perdido más que en la guerra de Chechenia

“Destrucción masiva” tras bombardeo del aeropuerto de Dnipro en Ucrania

Ucrania y Rusia reanudan la quinta ronda de negociaciones

Presidente de Ucrania insta a boicotear a marcas que no se han ido de Rusia como Nestlé, Samsung entre otras

EEUU aseguró que Rusia ha lanzado más de 900 misiles desde que inicio la invasión en Ucrania

Ingrid Betancourt enciende la campaña presidencial en Colombia al hablar de la salud mental de Petro

Al menos dos muertos y más de 20 heridos dejó la explosión de un restaurante en Cancún, México.

El crudo Brent se desplomó un 7,05 % y se sitúa por debajo de los 100 dólares

La Fed inicia su reunión donde se prevé que suba los tipos de interés en EEUU.

Wall Street registra fuerte repunte tras caída del crudo

China advierte de que no quiere verse “afectada” por las sanciones a Rusia.

Elecciones 2022 en Colombia, Fico a Petro: Lo que planteas de la constituyente, es lo mismo que decía Chávez y mira cómo terminó Venezuela

Boric quiere implementar el modelo europeo para frenar la migración venezolana

Brasil confirmó los primeros dos casos de la variante Deltacron del coronavirus

Estados Unidos amplía sus sanciones a Rusia e incluye al presidente bielorruso y a su mujer.

Periodista rusa que protestó contra la guerra fue liberada tras pagar una multa de USD 280

Alcaldesa de Miami-Dade condena conversaciones de Biden con Maduro: «No debería nunca ser una opción»

Alemania alerta del “riesgo considerable de ataque informático” a través de los programas creados por Rusia

Joe Biden viajará el 24 Marzo a Bruselas para asistir a las cumbres de la UE y la OTAN

La Unión Europea sanciona a Abramovich y 14 oligarcas más por la guerra en Ucrania

Toque de queda de 36 horas en Kiev a partir de este martes por la noche.

Rusia traslada a Ucrania el modelo de guerra de destrucción total de Siria. Kiev podría convertirse en un nuevo Alepo si Putin decidiera recurrir a su aplastante superioridad aérea.

Nube de polvo sahariano tiñe cielo en gran parte de España y Portugal

En Cámara de Representantes Colombia, el Partido Liberal sacó el mayor número de curules con 32 y los partidos del Pacto Histórico con 25. Sólo el 32% de la Cámara baja quedó en partidos de izquierda. El 68% en partidos tradicionales.

Condenan a 13 años a ex senador colombiano involucrado en caso Odebrecht.

Al menos siete desaparecidos y 60 casas sepultadas por un deslizamiento de tierra en Perú.

Brasil asegura estar preparado ante una posible nueva guerra mundial.

El presidente Guillermo Lasso veta parcialmente Ley del aborto por violación en Ecuador

Polonia, República Checa y Eslovenia ratificaron su apoyo a Ucrania en su visita a Kiev y pidieron ‘poner fin a la tragedia’

Senado de EEUU, a favor de derogar una norma federal que obliga a llevar mascarilla en aviones y otros transportes públicos

Norma sobre derecho al aborto es incluida en proyecto de Constitución en Chile

La Casa Blanca difunde campaña en español para explicar el aumento del precio de la gasolina en EE.UU. y lo que significa la prohibición de petróleo ruso para los estadounidenses

Senado de EEUU aprobó suprimir el cambio de hora

Moisés Naím: Sembrar la discordia forma parte importante de la estrategia de Putin

Corea del Norte realizó el lanzamiento fallido de un misil

Biden retira a su candidata para la Reserva Federal, por falta de apoyos en el Senado

Las tropas rusas tomaron como rehenes a 400 personas en un hospital de Mariupol.

Biden otorgará 13.600 millones de dólares en asistencia a Ucrania.

Otro general ruso murió en Ucrania, el cuarto durante la invasión

Reportaron la muerte de una productora de Fox News en Ucrania tras ataque de fuerzas rusas

Rusia se retira del Consejo de Europa antes que la expulsen

Tribunal ruso multó a la mujer que protestó en TV y la deja en libertad

Rusia se acerca a la quiebra, inminente vencimiento de pago de deuda externa, pareciera imposible de pagar.

Zelensky mueve ficha ante Putin y renuncia a entrar a la OTAN.

Tres primeros ministros europeos llegaron a Kiev en medio de los bombardeos.

Más de 12.000 soldados rusos han muerto desde el inicio de la invasión de Ucrania, afirmó hoy el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, en una comparecencia por vídeo ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

China estaría dispuesta a apoyar militarmente a Rusia. EEUU considera «profundamente preocupante» la posición de China respecto a Rusia.

El Primer Ministro de Polonia, el de la República Checa y el de Eslovenia, van a Kiev a reunirse con el presidente de Ucrania.

Ingrid Betancourt a Gustavo Petro “En el año 2000, EEUU invade Irak. Yo protesté ¿Tú?, Yo estaba en la selva, secuestrada por tus amigos”

Sergio Fajardo, nuevo candidato presidencial por Centro Esperanza en Colombia.

Congreso de Perú aprueba debatir moción de destitución del presidente.

Uribe asumió responsabilidad por el revés electoral del Centro Democrático

Rusia prohíbe la entrada al país a Joe Biden, Antony Blinken, Hillary Clinton y otros altos funcionarios de EEUU. La medida también abarca al Primer Ministro de Canadá

Asesinan a periodista ucraniana en el mismo ataque que al camarógrafo de FOX News. Van cinco comunicadores fallecidos en el conflicto

Tres millones de personas huyen de Ucrania; y cada segundo un niño es refugiado. Cerca del 90% del éxodo está formado por mujeres y niños

Televisa estrenó polémica serie sobre Vicente Fernández. Familiares del artista acusaron al canal de incurrir en violaciones como derecho de marca

La tormenta solar que golpearía este jueves puede afectar a internet y los celulares

Mafalda: 60 años de la niña que iba a ser la cara de una campaña publicitaria y se convirtió en un brutal espejo de la sociedad

‘El peor inquilino del mundo’: la serie documental de Netflix que suma cada día más espectadores

Álbum de Selena saldrá a la venta 27 años después de su muerte

Facebook incluye a Venezuela en su programa de verificación de datos

‘Mike Bites’: las gomitas de cannabis con forma de orejas es el nuevo producto de Mike Tyson

Deportes

Vinotinto de Futsal despide a su técnico

132 venezolanos iniciaron prácticas para la temporada 2022 de MLB

Atlético de Madrid conquistó Old Trafford y se metió en cuartos de Champions

El FC Barcelona cierra el acuerdo de patrocinio con Spotify por 70 millones de euros

Benzema se convierte en el máximo goleador francés de la historia

Atlético de Madrid echa al Man United de la Champions.

Benfica elimina al Ajax para meterse en cuartos de Champions.